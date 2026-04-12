Фишер давридан бери энг шов-шувли сенсация: шахмат афсоналари ва нашрлар Синдаров ҳақида
ТОШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Жавоҳир Синдаров 2026 йилги Номзодлар турнирида 12 турдан кейин 9 очко билан пешқадам ва яқин рақибларидан олдинда бормоқда. У... 12.04.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-04-12T19:32+0500
ТОШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Жавоҳир Синдаров 2026 йилги Номзодлар турнирида 12 турдан кейин 9 очко билан пешқадам ва яқин рақибларидан олдинда бормоқда. У ҳозирча 6 ғалаба, 6 дуранг ва 0 мағлубият қайд этган.
Синдаров ушбу турнирда Андрей Есипенко, Праггнанандха (икки марта), Фабиано Каруана, Вэй И ва Хикару Накамура каби дунёнинг энг кучли шахматчиларини мағлуб этди. Дуранглар эса Маттиас Блюбаум (икки марта), Аниш Гири, Есипенко, Каруана ва Накамурага қарши қайд этилган.
Синдаров турнирнинг бош фаворити деб қаралмоқда. Financial Times уни Кипрдаги Кандидатлар турнири ғолиблиги учун асосий фаворит деб атади. FIDE эса уни жаҳон тожи учун ўйнашга “жуда яхши позиция”да турганини ёзди.
Замонавий шахматнинг тирик афсонаси Магнус Карлсеннинг баҳоси айниқса эътиборли. У Синдаровни “жуда фундаментал жиҳатдан мустаҳкам”, “ҳар қандай позицияни ўйнай олади” ва “жуда, жуда иқтидорли” деб таърифлаган.
Левон Аронян эса Синдаров ҳақида гапириб, рақиблар гўё унга “ўзи хоҳлаганини қилишга” имкон бериб қўяётгандек туюлишини айтган, унинг тактик ва психологик босимдан деярли таъсирланмайдиган ўйинчи эканини таъкидлаган.
Россия шахмат федерацияси вице-президенти Сергей Смагин Синдаровнинг ушбу турнирдаги юришини Фишер давридан бери энг шов-шувли сенсация деб атади. Шунингдек, Собиқ жаҳон чемпиони Анатолий Карповнинг айтишича, сўнгги йилларда Ҳиндистон ва Ўзбекистонда “кутилмаган истеъдодлар куртаклари” пайдо бўлган ва улар жуда кўп.
Йирик нашрлар ҳам у ҳақда алоҳида ёзмоқда. Reuters Синдаровнинг турнирдаги стартларини ҳайратланарли деб атади. The Wall Street Journal эса Синдаровни дунёнинг энг кучли гроссмейстерларини бирин-кетин мағлуб этаётган 20 ёшли вундеркинд сифатида тасвирлаган.
Қисқа шахмат биографияси ҳам таъсирли. Жавоҳир Синдаров 2005 йилда Тошкентда туғилган, 2018 йилда гроссмейстер бўлган ва FIDE профилига кўра ҳозирги классик рейтинги 2745. У 2025 йилда Жаҳон кубогини ютиб, ушбу мусобақа тарихидаги энг ёш чемпионга айланган. У Ўзбекистоннинг 2022 йилги Шахмат олимпиадасида олтин медаль қўлга киритган терма жамоаси аъзоларидан бири.