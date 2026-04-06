Синдаров Гири билан дуранг ўйнади ва Номзодлар турнирида пешқадамликни сақлаб қолди
Кипрдаги ФИДЕ Номзодлар турнирининг 7-турида Жавоҳир Синдаров Аниш Гири билан дуранг ўйнади. Ўзбекистонлик шахматчи 6 очко билан мусобақада яккапешқадам бўлиб турибди.
2026-04-06T12:18+0500
ТОШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Кипрнинг Пафос шаҳрида ўтаётган ФИДЕ Номзодлар турнири 7-турида ўзбекистонлик гроссмейстер Жавоҳир Синдаров нидерландиялик Аниш Гири билан 0,5:0,5 ҳисобида дуранг ўйнади.Ушбу натижадан кейин Синдаров 6 очко билан мусобақа жадвалида яккапешқадам бўлиб қолмоқда. У яқин таъқибчиси Фабиано Каруанадан 1,5 очко олдинда бормоқда.Эслатиб ўтамиз, 2026 йилги ФИДЕ Номзодлар турнирининг энг кам умумий мукофот жамғармаси 1 миллион еврони ташкил этади. Шундан 700 минг евро эркаклар турнирига, 300 минг евро аёллар турнирига ажратилган.
https://sputniknews.uz/20260404/javohir-sindarov-fide-nomzodlar-turnirida-nakamurani-maglub-etdi-56711157.html
жавоҳир синдаров, аниш гири, фиде номзодлар турнири, пафос, кипр, шахмат, 7-тур, андрей есипенко, фабиано каруана, мукофот жамғармаси
8-турда Синдаров қора доналарда россиялик Андрей Есипенкога қарши баҳс олиб боради. Учрашувлар 7 апрель куни Тошкент вақти билан соат 17:30 да бошланади. 6 апрель эса мусобақада дам олиш куни этиб белгиланган.
