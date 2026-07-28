Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260728/saidov-kazakhstan-finland-elchilar-qabul-59320354.html
Саидов Қозоғистон ва Финляндиянинг янги элчиларидан ишонч ёрлиқларини қабул қилди
Саидов Қозоғистон ва Финляндиянинг янги элчиларидан ишонч ёрлиқларини қабул қилди
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон ташқи ишлар вазири Бахтиёр Саидов Қозоғистон ва Финляндиянинг янги элчилари билан савдо, инвестиция, саноат кооперацияси, транспорт ва логистика масалаларини муҳокама қилди.
2026-07-28T10:02+0500
2026-07-28T10:05+0500
бахтиёр саидов
ўзбекистон тив
элчи
сиёсат
дипломатия
дипломатлар
қозоғистон
финляндия
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/1c/59319851_0:315:2560:1755_1920x0_80_0_0_dcdab2acad1828c594cacf8924cfbfbd.jpg
ТОШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. Ўзбекистон ташқи ишлар вазири Бахтиёр Саидов Қозоғистон ва Финляндиянинг мамлакатдаги янги тайинланган элчиларининг ишонч ёрлиқлари нусхаларини қабул қилди. Бу ҳақда ТИВ матбуот хизмати хабар берди.Қозоғистоннинг янги элчиси Ерали Тугжанов билан учрашувда ўзаро савдо ҳажмини ошириш, саноат кооперациясини кенгайтириш, ҳудудлараро алоқаларни ривожлантириш масалалари муҳокама қилинди.Томонлар транспорт ва логистика соҳаларидаги қўшма лойиҳаларни жадаллаштиришга ҳам алоҳида эътибор қаратди.Шунингдек, Бахтиёр Саидов Финляндиянинг янги тайинланган элчиси Ёханна Мария Огреннинг ишонч ёрлиқлари нусхаларини қабул қилди.Учрашувда Ўзбекистон ва Финляндия ўртасидаги савдо-иқтисодий ҳамда инвестициявий ҳамкорликни кенгайтириш, икки мамлакат ишбилармон доиралари ўртасида тўғридан-тўғри алоқаларни рағбатлантириш масалалари кўриб чиқилди.
https://sputniknews.uz/20260727/saidov-elchilar-qabul-59315062.html
қозоғистон
финляндия
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/1c/59319851_44:0:2517:1855_1920x0_80_0_0_ba6130f2c838c4517bf729d6402e0dfc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
бахтиёр саидов, ўзбекистон тив, элчи, сиёсат, дипломатия, дипломатлар, қозоғистон, финляндия
бахтиёр саидов, ўзбекистон тив, элчи, сиёсат, дипломатия, дипломатлар, қозоғистон, финляндия

Саидов Қозоғистон ва Финляндиянинг янги элчиларидан ишонч ёрлиқларини қабул қилди

10:02 28.07.2026 (янгиланди: 10:05 28.07.2026)
© Baxtiyor Saidov/TelegramСаидов принял копии верительных грамот от новых послов Казахстана и Финляндии
Саидов принял копии верительных грамот от новых послов Казахстана и Финляндии - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 28.07.2026
© Baxtiyor Saidov/Telegram
Oбуна бўлиш
Учрашувларда Қозоғистон билан савдо ва логистика, Финляндия билан инвестициявий ҳамкорликни кенгайтириш муҳокама қилинди.
ТОШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. Ўзбекистон ташқи ишлар вазири Бахтиёр Саидов Қозоғистон ва Финляндиянинг мамлакатдаги янги тайинланган элчиларининг ишонч ёрлиқлари нусхаларини қабул қилди. Бу ҳақда ТИВ матбуот хизмати хабар берди.
Қозоғистоннинг янги элчиси Ерали Тугжанов билан учрашувда ўзаро савдо ҳажмини ошириш, саноат кооперациясини кенгайтириш, ҳудудлараро алоқаларни ривожлантириш масалалари муҳокама қилинди.
Томонлар транспорт ва логистика соҳаларидаги қўшма лойиҳаларни жадаллаштиришга ҳам алоҳида эътибор қаратди.
Шунингдек, Бахтиёр Саидов Финляндиянинг янги тайинланган элчиси Ёханна Мария Огреннинг ишонч ёрлиқлари нусхаларини қабул қилди.
© Baxtiyor Saidov/TelegramСаидов принял копии верительных грамот от новых послов Казахстана и Финляндии
Саидов принял копии верительных грамот от новых послов Казахстана и Финляндии - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 28.07.2026
Саидов принял копии верительных грамот от новых послов Казахстана и Финляндии
© Baxtiyor Saidov/Telegram
Учрашувда Ўзбекистон ва Финляндия ўртасидаги савдо-иқтисодий ҳамда инвестициявий ҳамкорликни кенгайтириш, икки мамлакат ишбилармон доиралари ўртасида тўғридан-тўғри алоқаларни рағбатлантириш масалалари кўриб чиқилди.
Бахтиёр Саидов принял новых послов Азербайджана, Аргентины, Гамбии и Португалии - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 27.07.2026
Саидов Озарбайжон, Аргентина, Гамбия ва Португалиянинг янги элчиларини қабул қилди
Кеча, 18:47
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0