Саидов Озарбайжон, Аргентина, Гамбия ва Португалиянинг янги элчиларини қабул қилди
© Baxtiyor Saidov/TelegramБахтиёр Саидов принял новых послов Азербайджана, Аргентины, Гамбии и Португалии
Oбуна бўлиш
Бахтиёр Саидов Озарбайжон, Аргентина, Гамбия ва Португалиянинг янги элчиларини қабул қилиб, ҳамкорлик истиқболларини муҳокама қилди.
ТОШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. Ўзбекистон ташқи ишлар вазири Бахтиёр Саидов Озарбайжон, Аргентина, Гамбия ва Португалиянинг мамлакатдаги янги тайинланган элчиларини қабул қилди. Бу ҳақда Ташқи ишлар вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.
Озарбайжон элчиси Рашад Мамедов билан учрашувда сиёсий мулоқотни давом эттириш, савдо-иқтисодий ва инвестициявий ҳамкорликни кенгайтириш, транспорт ва логистика соҳасидаги қўшма лойиҳаларни илгари суриш масалалари муҳокама қилинди.
Аргентина элчиси Энрике Игнасио Феррер Виейра билан сиёсий мулоқотни фаоллаштириш, икки мамлакат ташқи ишлар вазирликлари ўртасидаги алоқаларни мустаҳкамлаш ва савдо-иқтисодий ҳамкорликни ривожлантириш масалалари кўриб чиқилди.
© Baxtiyor Saidov/TelegramБахтиёр Саидов принял новых послов Азербайджана, Аргентины, Гамбии и Португалии
Бахтиёр Саидов принял новых послов Азербайджана, Аргентины, Гамбии и Португалии
Гамбия элчиси Алкали Фанка Контех билан учрашувда икки мамлакат ўртасида ҳали тўлиқ ишга солинмаган имкониятлар, жумладан, савдо-иқтисодий алоқаларни йўлга қўйиш масаласи муҳокама қилинди.
© Baxtiyor Saidov/TelegramБахтиёр Саидов принял новых послов Азербайджана, Аргентины, Гамбии и Португалии
Бахтиёр Саидов принял новых послов Азербайджана, Аргентины, Гамбии и Португалии
Португалия элчиси Сара Мартинш билан апрель ойида Лиссабонда эришилган келишувларни амалга ошириш, иқтисодий дипломатияни фаоллаштириш ва ҳудудлараро алоқаларни кенгайтириш масалалари кўриб чиқилди.
© Baxtiyor Saidov/TelegramБахтиёр Саидов принял новых послов Азербайджана, Аргентины, Гамбии и Португалии
Бахтиёр Саидов принял новых послов Азербайджана, Аргентины, Гамбии и Португалии
Шу куни Саидов Ўзбекистондаги дипломатик миссиясини якунлаётган Қозоғистон элчиси Бейбут Атамкуловни ҳам қабул қилди.
© Baxtiyor Saidov/TelegramБахтиёр Саидов принял новых послов Азербайджана, Аргентины, Гамбии и Португалии
Бахтиёр Саидов принял новых послов Азербайджана, Аргентины, Гамбии и Португалии
Унинг элчилик даврида, 2022 йил 22 декабрда Ўзбекистон ва Қозоғистон ўртасида Иттифоқчилик муносабатлари тўғрисидаги шартнома имзоланган. Атамкулов икки мамлакат муносабатларини мустаҳкамлашга қўшган ҳиссаси учун Ўзбекистоннинг “Дўстлик” ордени билан тақдирланган.