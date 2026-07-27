Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260727/saidov-elchilar-qabul-59315062.html
Саидов Озарбайжон, Аргентина, Гамбия ва Португалиянинг янги элчиларини қабул қилди
Саидов Озарбайжон, Аргентина, Гамбия ва Португалиянинг янги элчиларини қабул қилди
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон ташқи ишлар вазири Озарбайжон, Аргентина, Гамбия ва Португалиянинг янги элчиларини қабул қилди. Учрашувларда савдо, инвестиция, транспорт ва сиёсий мулоқот масалалари муҳокама қилинди.
2026-07-27T18:47+0500
2026-07-27T18:47+0500
ўзбекистон тив
бахтиёр саидов
элчи
сиёсат
дипломатия
дипломатлар
қозоғистон
озарбайжон
ўзбекистон
аргентина
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/1b/59313414_0:255:2560:1695_1920x0_80_0_0_e97ceb148e24f89700e4c2d23eee9a6d.jpg
ТОШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. Ўзбекистон ташқи ишлар вазири Бахтиёр Саидов Озарбайжон, Аргентина, Гамбия ва Португалиянинг мамлакатдаги янги тайинланган элчиларини қабул қилди. Бу ҳақда Ташқи ишлар вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.Озарбайжон элчиси Рашад Мамедов билан учрашувда сиёсий мулоқотни давом эттириш, савдо-иқтисодий ва инвестициявий ҳамкорликни кенгайтириш, транспорт ва логистика соҳасидаги қўшма лойиҳаларни илгари суриш масалалари муҳокама қилинди.Аргентина элчиси Энрике Игнасио Феррер Виейра билан сиёсий мулоқотни фаоллаштириш, икки мамлакат ташқи ишлар вазирликлари ўртасидаги алоқаларни мустаҳкамлаш ва савдо-иқтисодий ҳамкорликни ривожлантириш масалалари кўриб чиқилди.Гамбия элчиси Алкали Фанка Контех билан учрашувда икки мамлакат ўртасида ҳали тўлиқ ишга солинмаган имкониятлар, жумладан, савдо-иқтисодий алоқаларни йўлга қўйиш масаласи муҳокама қилинди.Португалия элчиси Сара Мартинш билан апрель ойида Лиссабонда эришилган келишувларни амалга ошириш, иқтисодий дипломатияни фаоллаштириш ва ҳудудлараро алоқаларни кенгайтириш масалалари кўриб чиқилди.Унинг элчилик даврида, 2022 йил 22 декабрда Ўзбекистон ва Қозоғистон ўртасида Иттифоқчилик муносабатлари тўғрисидаги шартнома имзоланган. Атамкулов икки мамлакат муносабатларини мустаҳкамлашга қўшган ҳиссаси учун Ўзбекистоннинг “Дўстлик” ордени билан тақдирланган.
https://sputniknews.uz/20260722/malaysia-pakistan-elchi-ishonch-yorliqlar-59196305.html
қозоғистон
ўзбекистон
аргентина
португалия
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/1b/59313414_92:0:2469:1783_1920x0_80_0_0_885793764851873bc34f1b506e1be7bd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ўзбекистон тив, бахтиёр саидов, элчи, сиёсат, дипломатия, дипломатлар, қозоғистон, озарбайжон, ўзбекистон, аргентина, португалия
ўзбекистон тив, бахтиёр саидов, элчи, сиёсат, дипломатия, дипломатлар, қозоғистон, озарбайжон, ўзбекистон, аргентина, португалия

Саидов Озарбайжон, Аргентина, Гамбия ва Португалиянинг янги элчиларини қабул қилди

18:47 27.07.2026
© Baxtiyor Saidov/TelegramБахтиёр Саидов принял новых послов Азербайджана, Аргентины, Гамбии и Португалии
Бахтиёр Саидов принял новых послов Азербайджана, Аргентины, Гамбии и Португалии - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 27.07.2026
© Baxtiyor Saidov/Telegram
Oбуна бўлиш
Бахтиёр Саидов Озарбайжон, Аргентина, Гамбия ва Португалиянинг янги элчиларини қабул қилиб, ҳамкорлик истиқболларини муҳокама қилди.
ТОШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. Ўзбекистон ташқи ишлар вазири Бахтиёр Саидов Озарбайжон, Аргентина, Гамбия ва Португалиянинг мамлакатдаги янги тайинланган элчиларини қабул қилди. Бу ҳақда Ташқи ишлар вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.
Озарбайжон элчиси Рашад Мамедов билан учрашувда сиёсий мулоқотни давом эттириш, савдо-иқтисодий ва инвестициявий ҳамкорликни кенгайтириш, транспорт ва логистика соҳасидаги қўшма лойиҳаларни илгари суриш масалалари муҳокама қилинди.
Аргентина элчиси Энрике Игнасио Феррер Виейра билан сиёсий мулоқотни фаоллаштириш, икки мамлакат ташқи ишлар вазирликлари ўртасидаги алоқаларни мустаҳкамлаш ва савдо-иқтисодий ҳамкорликни ривожлантириш масалалари кўриб чиқилди.
© Baxtiyor Saidov/TelegramБахтиёр Саидов принял новых послов Азербайджана, Аргентины, Гамбии и Португалии
Бахтиёр Саидов принял новых послов Азербайджана, Аргентины, Гамбии и Португалии - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 27.07.2026
Бахтиёр Саидов принял новых послов Азербайджана, Аргентины, Гамбии и Португалии
© Baxtiyor Saidov/Telegram
Гамбия элчиси Алкали Фанка Контех билан учрашувда икки мамлакат ўртасида ҳали тўлиқ ишга солинмаган имкониятлар, жумладан, савдо-иқтисодий алоқаларни йўлга қўйиш масаласи муҳокама қилинди.
© Baxtiyor Saidov/TelegramБахтиёр Саидов принял новых послов Азербайджана, Аргентины, Гамбии и Португалии
Бахтиёр Саидов принял новых послов Азербайджана, Аргентины, Гамбии и Португалии - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 27.07.2026
Бахтиёр Саидов принял новых послов Азербайджана, Аргентины, Гамбии и Португалии
© Baxtiyor Saidov/Telegram
Португалия элчиси Сара Мартинш билан апрель ойида Лиссабонда эришилган келишувларни амалга ошириш, иқтисодий дипломатияни фаоллаштириш ва ҳудудлараро алоқаларни кенгайтириш масалалари кўриб чиқилди.
© Baxtiyor Saidov/TelegramБахтиёр Саидов принял новых послов Азербайджана, Аргентины, Гамбии и Португалии
Бахтиёр Саидов принял новых послов Азербайджана, Аргентины, Гамбии и Португалии - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 27.07.2026
Бахтиёр Саидов принял новых послов Азербайджана, Аргентины, Гамбии и Португалии
© Baxtiyor Saidov/Telegram
Шу куни Саидов Ўзбекистондаги дипломатик миссиясини якунлаётган Қозоғистон элчиси Бейбут Атамкуловни ҳам қабул қилди.
© Baxtiyor Saidov/TelegramБахтиёр Саидов принял новых послов Азербайджана, Аргентины, Гамбии и Португалии
Бахтиёр Саидов принял новых послов Азербайджана, Аргентины, Гамбии и Португалии - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 27.07.2026
Бахтиёр Саидов принял новых послов Азербайджана, Аргентины, Гамбии и Португалии
© Baxtiyor Saidov/Telegram
Унинг элчилик даврида, 2022 йил 22 декабрда Ўзбекистон ва Қозоғистон ўртасида Иттифоқчилик муносабатлари тўғрисидаги шартнома имзоланган. Атамкулов икки мамлакат муносабатларини мустаҳкамлашга қўшган ҳиссаси учун Ўзбекистоннинг “Дўстлик” ордени билан тақдирланган.
Новые послы Малайзии и Пакистана вручили копии верительных грамот. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 22.07.2026
Малайзия ва Покистоннинг янги элчилари ишонч ёрлиқлари нусхаларини топширди
22 Июл, 17:36
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0