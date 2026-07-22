https://sputniknews.uz/20260722/malaysia-pakistan-elchi-ishonch-yorliqlar-59196305.html
Малайзия ва Покистоннинг янги элчилари ишонч ёрлиқлари нусхаларини топширди
Малайзия ва Покистоннинг янги элчилари ишонч ёрлиқлари нусхаларини топширди
Sputnik Ўзбекистон
Бахтиёр Саидов Малайзия элчиси Рафеда бинти Абдул Азиз ва Покистон элчиси Муҳаммад Мудассир Типу билан учрашди. Томонлар савдо, инвестициялар, ҳудудлараро алоқалар ва стратегик шерикликни муҳокама қилди.
2026-07-22T17:36+0500
2026-07-22T17:36+0500
2026-07-22T17:36+0500
ўзбекистон тив
бахтиёр саидов
элчи
дипломатия
дипломатик муносабатлар
сиёсат
малайзия
покистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/16/59195999_0:133:2560:1573_1920x0_80_0_0_9fd11c49296eedae794054f0f77cb4f2.jpg
ТОШКЕНТ, 22 июл — Sputnik. Ўзбекистон ташқи ишлар вазири Бахтиёр Саидов Малайзия ва Покистоннинг мамлакатдаги янги тайинланган фавқулодда ва мухтор элчиларидан ишонч ёрлиқлари нусхаларини қабул қилди. Бу ҳақда ТИВ матбуот хизмати хабар берди.Малайзиянинг Ўзбекистондаги янги элчиси Рафеда бинти Абдул Азиз билан учрашувда икки мамлакат ўртасидаги кўп қиррали ҳамкорликни янада ривожлантириш истиқболлари муҳокама қилинди.Покистоннинг Ўзбекистондаги янги элчиси Муҳаммад Мудассир Типу билан учрашувда икки мамлакат ўртасидаги стратегик шерикликни мустаҳкамлаш масалалари кўриб чиқилди.Шунингдек, олий даражада эришилган келишувларни изчил амалга ошириш, Стратегик ҳамкорлик кенгаши механизмларини фаоллаштириш ҳамда савдо-иқтисодий ва инвестициявий алоқаларни кенгайтириш муҳокама қилинди.Ўзаро савдо ҳажмини ошириш ва ҳудудлараро ҳамкорликни ривожлантириш устувор вазифалар сифатида белгиланди.
https://sputniknews.uz/20260722/tugjanov-kazakhstan-uzbekistan-elchi-tayinlov-59183759.html
малайзия
покистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/16/59195999_143:0:2418:1706_1920x0_80_0_0_9ec944592a69791501de4fc70d269132.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ўзбекистон тив, бахтиёр саидов, элчи, дипломатия, дипломатик муносабатлар, сиёсат, малайзия, покистон
ўзбекистон тив, бахтиёр саидов, элчи, дипломатия, дипломатик муносабатлар, сиёсат, малайзия, покистон
Малайзия ва Покистоннинг янги элчилари ишонч ёрлиқлари нусхаларини топширди
Саидов Малайзия ва Покистоннинг Ўзбекистондаги янги элчиларидан ишонч ёрлиқлари нусхаларини қабул қилди. Учрашувларда савдо, инвестиция ва қўшма лойиҳалар муҳокама қилинди.
ТОШКЕНТ, 22 июл — Sputnik.
Ўзбекистон ташқи ишлар вазири Бахтиёр Саидов Малайзия ва Покистоннинг мамлакатдаги янги тайинланган фавқулодда ва мухтор элчиларидан ишонч ёрлиқлари нусхаларини қабул қилди. Бу ҳақда ТИВ матбуот хизмати хабар берди
.
Малайзиянинг Ўзбекистондаги янги элчиси Рафеда бинти Абдул Азиз билан учрашувда икки мамлакат ўртасидаги кўп қиррали ҳамкорликни янада ривожлантириш истиқболлари муҳокама қилинди.
Томонлар савдо-иқтисодий алоқаларни кенгайтириш, инвестициявий ҳамкорликни чуқурлаштириш ҳамда турли соҳаларда янги қўшма лойиҳаларни илгари суришга алоҳида эътибор қаратди.
Покистоннинг Ўзбекистондаги янги элчиси Муҳаммад Мудассир Типу билан учрашувда икки мамлакат ўртасидаги стратегик шерикликни мустаҳкамлаш масалалари кўриб чиқилди.
Шунингдек, олий даражада эришилган келишувларни изчил амалга ошириш, Стратегик ҳамкорлик кенгаши механизмларини фаоллаштириш ҳамда савдо-иқтисодий ва инвестициявий алоқаларни кенгайтириш муҳокама қилинди.
Ўзаро савдо ҳажмини ошириш ва ҳудудлараро ҳамкорликни ривожлантириш устувор вазифалар сифатида белгиланди.