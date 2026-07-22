Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260722/malaysia-pakistan-elchi-ishonch-yorliqlar-59196305.html
Малайзия ва Покистоннинг янги элчилари ишонч ёрлиқлари нусхаларини топширди
Малайзия ва Покистоннинг янги элчилари ишонч ёрлиқлари нусхаларини топширди
Sputnik Ўзбекистон
Бахтиёр Саидов Малайзия элчиси Рафеда бинти Абдул Азиз ва Покистон элчиси Муҳаммад Мудассир Типу билан учрашди. Томонлар савдо, инвестициялар, ҳудудлараро алоқалар ва стратегик шерикликни муҳокама қилди.
2026-07-22T17:36+0500
2026-07-22T17:36+0500
ўзбекистон тив
бахтиёр саидов
элчи
дипломатия
дипломатик муносабатлар
сиёсат
малайзия
покистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/16/59195999_0:133:2560:1573_1920x0_80_0_0_9fd11c49296eedae794054f0f77cb4f2.jpg
ТОШКЕНТ, 22 июл — Sputnik. Ўзбекистон ташқи ишлар вазири Бахтиёр Саидов Малайзия ва Покистоннинг мамлакатдаги янги тайинланган фавқулодда ва мухтор элчиларидан ишонч ёрлиқлари нусхаларини қабул қилди. Бу ҳақда ТИВ матбуот хизмати хабар берди.Малайзиянинг Ўзбекистондаги янги элчиси Рафеда бинти Абдул Азиз билан учрашувда икки мамлакат ўртасидаги кўп қиррали ҳамкорликни янада ривожлантириш истиқболлари муҳокама қилинди.Покистоннинг Ўзбекистондаги янги элчиси Муҳаммад Мудассир Типу билан учрашувда икки мамлакат ўртасидаги стратегик шерикликни мустаҳкамлаш масалалари кўриб чиқилди.Шунингдек, олий даражада эришилган келишувларни изчил амалга ошириш, Стратегик ҳамкорлик кенгаши механизмларини фаоллаштириш ҳамда савдо-иқтисодий ва инвестициявий алоқаларни кенгайтириш муҳокама қилинди.Ўзаро савдо ҳажмини ошириш ва ҳудудлараро ҳамкорликни ривожлантириш устувор вазифалар сифатида белгиланди.
https://sputniknews.uz/20260722/tugjanov-kazakhstan-uzbekistan-elchi-tayinlov-59183759.html
малайзия
покистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/16/59195999_143:0:2418:1706_1920x0_80_0_0_9ec944592a69791501de4fc70d269132.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ўзбекистон тив, бахтиёр саидов, элчи, дипломатия, дипломатик муносабатлар, сиёсат, малайзия, покистон
ўзбекистон тив, бахтиёр саидов, элчи, дипломатия, дипломатик муносабатлар, сиёсат, малайзия, покистон

Малайзия ва Покистоннинг янги элчилари ишонч ёрлиқлари нусхаларини топширди

17:36 22.07.2026
© Baxtiyor Saidov/TelegramНовые послы Малайзии и Пакистана вручили копии верительных грамот.
Новые послы Малайзии и Пакистана вручили копии верительных грамот. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 22.07.2026
© Baxtiyor Saidov/Telegram
Oбуна бўлиш
Саидов Малайзия ва Покистоннинг Ўзбекистондаги янги элчиларидан ишонч ёрлиқлари нусхаларини қабул қилди. Учрашувларда савдо, инвестиция ва қўшма лойиҳалар муҳокама қилинди.
ТОШКЕНТ, 22 июл — Sputnik. Ўзбекистон ташқи ишлар вазири Бахтиёр Саидов Малайзия ва Покистоннинг мамлакатдаги янги тайинланган фавқулодда ва мухтор элчиларидан ишонч ёрлиқлари нусхаларини қабул қилди. Бу ҳақда ТИВ матбуот хизмати хабар берди.
Малайзиянинг Ўзбекистондаги янги элчиси Рафеда бинти Абдул Азиз билан учрашувда икки мамлакат ўртасидаги кўп қиррали ҳамкорликни янада ривожлантириш истиқболлари муҳокама қилинди.
Томонлар савдо-иқтисодий алоқаларни кенгайтириш, инвестициявий ҳамкорликни чуқурлаштириш ҳамда турли соҳаларда янги қўшма лойиҳаларни илгари суришга алоҳида эътибор қаратди.
Покистоннинг Ўзбекистондаги янги элчиси Муҳаммад Мудассир Типу билан учрашувда икки мамлакат ўртасидаги стратегик шерикликни мустаҳкамлаш масалалари кўриб чиқилди.
© Baxtiyor Saidov/TelegramНовые послы Малайзии и Пакистана вручили копии верительных грамот.
Новые послы Малайзии и Пакистана вручили копии верительных грамот. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 22.07.2026
Новые послы Малайзии и Пакистана вручили копии верительных грамот.
© Baxtiyor Saidov/Telegram
Шунингдек, олий даражада эришилган келишувларни изчил амалга ошириш, Стратегик ҳамкорлик кенгаши механизмларини фаоллаштириш ҳамда савдо-иқтисодий ва инвестициявий алоқаларни кенгайтириш муҳокама қилинди.
Ўзаро савдо ҳажмини ошириш ва ҳудудлараро ҳамкорликни ривожлантириш устувор вазифалар сифатида белгиланди.
Тугжанов Ералы назначен послом Казахстан в Узбекистане - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 22.07.2026
Ерали Туғжанов Қозоғистоннинг Ўзбекистондаги элчиси этиб тайинланди
09:58
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0