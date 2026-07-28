https://sputniknews.uz/20260728/chinor-metro-bekat-qayta-ochilish-59332336.html
"Чинор" метро бекати қачон қайта очилиши маълум қилинди
"Чинор" метро бекати қачон қайта очилиши маълум қилинди
Sputnik Ўзбекистон
"Чинор" метро бекати реконструкциядан сўнг 29 июл соат 05:00 да қайта очилади. Турникетлар сони 6 тадан 13 тага кўпайтирилди, бекатнинг кунлик ўтказиш қобилияти 35–40 минг йўловчига етказилди.
2026-07-28T16:44+0500
2026-07-28T16:44+0500
2026-07-28T16:44+0500
метро
тошкент метрополитенининг сергели йўналиши
тошкент
жамоат транспорти
жамият
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/1c/59332166_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_dd89a2e59c2d303e09159ced37729bd1.jpg
ТОШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. Тошкент метрополитенининг "Чинор" бекати 29 июл куни соат 05:00 дан йўловчилар учун қайта очилади. Бу ҳақда "Тошкент метрополитени" ДУК матбуот хизмати хабар берди.Бекат замонавий ва қулай инфратузилма яратиш, шунингдек, реконструкция ва кенгайтириш ишларини амалга ошириш мақсадида вақтинча ёпилган эди.Шунингдек, йўловчиларга ноқулайлик туғдирган ўтиш йўлаклари қайта лойиҳалаштирилди ва бекатдан-бекатга тўғридан-тўғри ўтиш имконияти яратилди."Чинор" бекати реконструкциядан олдин бир кунда ўртача 15 минг нафар йўловчига хизмат кўрсатган. Янгиланишдан сўнг унинг ўтказиш қобилияти кунига 35–40 минг нафаргача оширилди.
https://sputniknews.uz/20260610/chinor-bekati-58250897.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/1c/59332166_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_1383506edbdb907f9d57b472e2969b7b.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
метро, тошкент метрополитенининг сергели йўналиши , тошкент, жамоат транспорти, жамият
метро, тошкент метрополитенининг сергели йўналиши , тошкент, жамоат транспорти, жамият
"Чинор" метро бекати қачон қайта очилиши маълум қилинди
Реконструкциядан сўнг "Чинор" метро бекати 29 июл соат 05:00 дан йўловчилар учун фаолиятини тўлиқ қайта бошлайди.
ТОШКЕНТ, 28 июл — Sputnik.
Тошкент метрополитенининг "Чинор" бекати 29 июл куни соат 05:00 дан йўловчилар учун қайта очилади. Бу ҳақда "Тошкент метрополитени" ДУК матбуот хизмати хабар берди
.
Бекат замонавий ва қулай инфратузилма яратиш, шунингдек, реконструкция ва кенгайтириш ишларини амалга ошириш мақсадида вақтинча ёпилган эди.
Таъкидланишича, таъмирлаш жараёнида бекатнинг кириш ва чиқиш қисмлари кенгайтирилди. Аввал олтита бўлган турникетлар сони 13 тага етказилди.
Шунингдек, йўловчиларга ноқулайлик туғдирган ўтиш йўлаклари қайта лойиҳалаштирилди ва бекатдан-бекатга тўғридан-тўғри ўтиш имконияти яратилди.
"Чинор" бекати реконструкциядан олдин бир кунда ўртача 15 минг нафар йўловчига хизмат кўрсатган. Янгиланишдан сўнг унинг ўтказиш қобилияти кунига 35–40 минг нафаргача оширилди.