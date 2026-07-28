Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260728/chinor-metro-bekat-qayta-ochilish-59332336.html
"Чинор" метро бекати қачон қайта очилиши маълум қилинди
"Чинор" метро бекати қачон қайта очилиши маълум қилинди
Sputnik Ўзбекистон
"Чинор" метро бекати реконструкциядан сўнг 29 июл соат 05:00 да қайта очилади. Турникетлар сони 6 тадан 13 тага кўпайтирилди, бекатнинг кунлик ўтказиш қобилияти 35–40 минг йўловчига етказилди.
2026-07-28T16:44+0500
2026-07-28T16:44+0500
метро
тошкент метрополитенининг сергели йўналиши
тошкент
жамоат транспорти
жамият
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/1c/59332166_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_dd89a2e59c2d303e09159ced37729bd1.jpg
ТОШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. Тошкент метрополитенининг "Чинор" бекати 29 июл куни соат 05:00 дан йўловчилар учун қайта очилади. Бу ҳақда "Тошкент метрополитени" ДУК матбуот хизмати хабар берди.Бекат замонавий ва қулай инфратузилма яратиш, шунингдек, реконструкция ва кенгайтириш ишларини амалга ошириш мақсадида вақтинча ёпилган эди.Шунингдек, йўловчиларга ноқулайлик туғдирган ўтиш йўлаклари қайта лойиҳалаштирилди ва бекатдан-бекатга тўғридан-тўғри ўтиш имконияти яратилди."Чинор" бекати реконструкциядан олдин бир кунда ўртача 15 минг нафар йўловчига хизмат кўрсатган. Янгиланишдан сўнг унинг ўтказиш қобилияти кунига 35–40 минг нафаргача оширилди.
https://sputniknews.uz/20260610/chinor-bekati-58250897.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/1c/59332166_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_1383506edbdb907f9d57b472e2969b7b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
метро, тошкент метрополитенининг сергели йўналиши , тошкент, жамоат транспорти, жамият
метро, тошкент метрополитенининг сергели йўналиши , тошкент, жамоат транспорти, жамият

"Чинор" метро бекати қачон қайта очилиши маълум қилинди

16:44 28.07.2026
© ГУП "Toshkent metropoliteni”Станция метро "Чинор" откроется 29 июля.
Станция метро Чинор откроется 29 июля. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 28.07.2026
© ГУП "Toshkent metropoliteni”
Oбуна бўлиш
Реконструкциядан сўнг "Чинор" метро бекати 29 июл соат 05:00 дан йўловчилар учун фаолиятини тўлиқ қайта бошлайди.
ТОШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. Тошкент метрополитенининг "Чинор" бекати 29 июл куни соат 05:00 дан йўловчилар учун қайта очилади. Бу ҳақда "Тошкент метрополитени" ДУК матбуот хизмати хабар берди.
Бекат замонавий ва қулай инфратузилма яратиш, шунингдек, реконструкция ва кенгайтириш ишларини амалга ошириш мақсадида вақтинча ёпилган эди.
Таъкидланишича, таъмирлаш жараёнида бекатнинг кириш ва чиқиш қисмлари кенгайтирилди. Аввал олтита бўлган турникетлар сони 13 тага етказилди.
Шунингдек, йўловчиларга ноқулайлик туғдирган ўтиш йўлаклари қайта лойиҳалаштирилди ва бекатдан-бекатга тўғридан-тўғри ўтиш имконияти яратилди.
"Чинор" бекати реконструкциядан олдин бир кунда ўртача 15 минг нафар йўловчига хизмат кўрсатган. Янгиланишдан сўнг унинг ўтказиш қобилияти кунига 35–40 минг нафаргача оширилди.
Наземная линия метро Ташкента - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 10.06.2026
Тошкент метросининг “Чинор” бекати 50 кунга ёпилади
10 Июн, 16:07
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0