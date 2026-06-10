https://sputniknews.uz/20260610/chinor-bekati-58250897.html
Тошкент метросининг “Чинор” бекати 50 кунга ёпилади
Тошкент метросининг “Чинор” бекати 50 кунга ёпилади
Sputnik Ўзбекистон
Тошкент метросининг “Чилонзор” йўналишидаги “Чинор” бекати 13 июндан 50 кунга вақтинча ёпилади. Бекатда йўловчилар учун қулай ва замонавий инфратузилма яратиш мақсадида реконструкция ишлари олиб борилади.
2026-06-10T16:07+0500
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2026-06-10T16:07+0500
жамият
тошкент
метро
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ТОШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. Тошкент метросининг “Чилонзор” йўналишидаги “Чинор” бекати 13 июндан 50 кунга вақтинча ёпилади. Бу ҳақда пойтахт метрополитени матбуот хизмати хабар бермоқда.Маълум қилинишича, бекатда йўловчилар учун қулай ва замонавий инфратузилма яратиш мақсадида реконструкция ишлари олиб борилади.Қуйидаги ишларни бажариш режалаштирилган:Таъкидланишича, бекат ёпилган даврда транспорт қатнови узлуксизлигини таъминлаш учун “Чинор” ва “Янгиҳаёт” метро бекатлари оралиғида бепул махсус метробуслар қатнови йўлга қўйилади. Улар белгиланган жадвал асосида ҳаракатланади.
https://sputniknews.uz/20260526/metro-yonalish-loyiha-57869806.html
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жамият, тошкент, метро
Тошкент метросининг “Чинор” бекати 50 кунга ёпилади
Бекатда йўловчилар учун қулай ва замонавий инфратузилма яратиш мақсадида реконструкция ишлари олиб борилади.
ТОШКЕНТ, 10 июн — Sputnik.
Тошкент метросининг “Чилонзор” йўналишидаги “Чинор” бекати 13 июндан 50 кунга вақтинча ёпилади. Бу ҳақда пойтахт метрополитени матбуот хизмати хабар бермоқда
.
Маълум қилинишича, бекатда йўловчилар учун қулай ва замонавий инфратузилма яратиш мақсадида реконструкция ишлари олиб борилади.
Қуйидаги ишларни бажариш режалаштирилган:
бекатнинг кириш ва чиқиш қисмларини кенгайтириш;
кексалар, ногиронлиги бўлган шахслар ва болали оилалар қулайлиги учун 4 та катта сиғимли лифт ўрнатиш;
йўловчилар оқимини тезлаштириш мақсадида қўшимча 12 та турникет қўйиш.
Таъкидланишича, бекат ёпилган даврда транспорт қатнови узлуксизлигини таъминлаш учун “Чинор” ва “Янгиҳаёт” метро бекатлари оралиғида бепул махсус метробуслар қатнови йўлга қўйилади. Улар белгиланган жадвал асосида ҳаракатланади.