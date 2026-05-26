“Мингўрик” — Абу Сахий метро йўналиши лойиҳаси қачон тайёр бўлиши маълум бўлди
Тошкентда “Мингўрик” бекатидан Чилонзор буюм бозори ҳудудигача янги метро линияси лойиҳаси ишлаб чиқилади. Ҳужжатлар 2026 йил охиригача тайёрланиши режалаштирилган.
2026-05-26T12:16+0500
ТОШКЕНТ, 26 май — Sputnik. Тошкентда “Мингўрик” бекатидан Чилонзор буюм бозори ҳудудигача янги метро линияси лойиҳаси 2026 йил охиригача тайёрланиши режалаштирилган.Бу “Тошкент метрополитени фаолиятининг самарадорлигини оширишга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги президент қарорида белгиланган.Ҳужжатга кўра, янги йўналиш бўйича лойиҳаолди ва лойиҳа-смета ҳужжатлари 2026 йил декабргача ишлаб чиқилади. Йўналишнинг умумий узунлиги 12 километр бўлиши кўзда тутилган.Лойиҳа икки босқичда амалга оширилади:• биринчи босқич — “Мингўрик — Жанубий вокзал” йўналиши, 6,5 км;• иккинчи босқич — “Жанубий вокзал — Чилонзор буюм бозори” йўналиши, 5,5 км.Ишлаб чиқилган ҳужжатлар 2027 йил февралда Вазирлар Маҳкамасига киритилиши керак.Қарорда 2030 йилгача Тошкент метросида кунлик йўловчилар сонини 1,8 миллион нафарга, бекатлар сонини 79 тага, линиялар узунлигини эса 103 километрга етказиш мақсад қилингани ҳам белгиланган
