https://sputniknews.uz/20260727/suyultirilgan-gaz-taminot-ozgarish-59311430.html
Суюлтирилган газ таъминотида нима ўзгаради — президент белгилаган вазифалар
Суюлтирилган газ таъминотида нима ўзгаради — президент белгилаган вазифалар
Sputnik Ўзбекистон
Суюлтирилган газ етказиб беришга хусусий сектор жалб қилинади. Янги тизим дастлаб Андижонда синовдан ўтказилиб, эҳтиёжманд оилаларга субсидия берилади.
2026-07-27T17:16+0500
2026-07-27T17:16+0500
2026-07-27T17:16+0500
шавкат мирзиёев
газ
андижон вилояти
ўзбекистон
жамият
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/1b/59311256_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_3374986fa75950a3153c98e6951295e1.jpg
ТОШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев раислигидаги видеоселектор йиғилишида суюлтирилган газ таъминотини такомиллаштириш бўйича янги вазифалар белгиланди.Таъкидланишича, бугунги кунда Ўзбекистонда 3,7 млн хонадон суюлтирилган газдан фойдаланади. Бироқ газни ўз вақтида етказиб бериш муаммоси тўлиқ ҳал этилмаган.Хусусан, Андижон вилоятига йилнинг биринчи ярмида режадаги 48 минг тонна ўрнига 41 минг тонна газ етказиб берилган. Вилоятдаги 318 та маҳаллада таъминот белгиланган графикдан ортда қолмоқда.Энди тадбиркорларга ўзи импорт қилган ёки биржадан сотиб олган суюлтирилган газни аҳоли ва бизнес субъектларига етказиб бериш имконияти яратилади. Янги тизим дастлаб Андижон вилоятида жорий этилади.Шунингдек, суюлтирилган газ ишлаб чиқариш ҳажмини йил охиригача режадаги 520 минг тонна ўрнига 606 минг тоннага етказиш вазифаси қўйилди.Ҳозир газ аҳолига асосан 20 килограммли стандарт баллонларда етказилмоқда. Аммо айрим хонадонларга ойига 5–6 килограмм етарли бўлса, бошқа истеъмолчиларга 30–40 килограмм газ зарур бўлади.Шу боис газни ташиш, сақлаш ва тарқатиш тизими бир ой ичида хорижий тажриба ва халқаро стандартлар асосида қайта кўриб чиқилади.
https://sputniknews.uz/20260707/qish-benzin-zaxira-gaz-58870165.html
андижон вилояти
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/1b/59311256_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_d9757493558a7d1d653795b344c1dbab.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
шавкат мирзиёев, газ, андижон вилояти, ўзбекистон, жамият
шавкат мирзиёев, газ, андижон вилояти, ўзбекистон, жамият
Суюлтирилган газ таъминотида нима ўзгаради — президент белгилаган вазифалар
Тадбиркорларга суюлтирилган газни аҳолига етказиб беришга рухсат берилади, эҳтиёжманд оилаларга эса субсидия ажратилади.
ТОШКЕНТ, 27 июл — Sputnik.
Президент Шавкат Мирзиёев раислигидаги видеоселектор йиғилишида суюлтирилган газ таъминотини такомиллаштириш бўйича янги вазифалар белгиланди
.
Таъкидланишича, бугунги кунда Ўзбекистонда 3,7 млн хонадон суюлтирилган газдан фойдаланади. Бироқ газни ўз вақтида етказиб бериш муаммоси тўлиқ ҳал этилмаган.
Хусусан, Андижон вилоятига йилнинг биринчи ярмида режадаги 48 минг тонна ўрнига 41 минг тонна газ етказиб берилган. Вилоятдаги 318 та маҳаллада таъминот белгиланган графикдан ортда қолмоқда.
Энди тадбиркорларга ўзи импорт қилган ёки биржадан сотиб олган суюлтирилган газни аҳоли ва бизнес субъектларига етказиб бериш имконияти яратилади. Янги тизим дастлаб Андижон вилоятида жорий этилади.
Ижтимоий реестрга киритилган оилаларга суюлтирилган газ хариди учун субсидия берилади. Йил якунигача бу йўналишда “Андижон тажрибаси” яратилиши белгиланди.
Шунингдек, суюлтирилган газ ишлаб чиқариш ҳажмини йил охиригача режадаги 520 минг тонна ўрнига 606 минг тоннага етказиш вазифаси қўйилди.
Ҳозир газ аҳолига асосан 20 килограммли стандарт баллонларда етказилмоқда. Аммо айрим хонадонларга ойига 5–6 килограмм етарли бўлса, бошқа истеъмолчиларга 30–40 килограмм газ зарур бўлади.
Шу боис газни ташиш, сақлаш ва тарқатиш тизими бир ой ичида хорижий тажриба ва халқаро стандартлар асосида қайта кўриб чиқилади.