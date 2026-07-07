https://sputniknews.uz/20260707/qish-benzin-zaxira-gaz-58870165.html
Қишда узлуксиз таъминот учун бензин захираси яратилиб, газ тармоқлари таъмирланади
Қишда узлуксиз таъминот учун бензин захираси яратилиб, газ тармоқлари таъмирланади
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистонда куз-қиш мавсумига тайёргарлик доирасида 120 минг тонна автобензин захираси яратилади, 711,9 километр газ тармоғи таъмирланади ва 325,7 минг тонна суюлтирилган газ етказиб берилади.
2026-07-07T10:42+0500
2026-07-07T10:42+0500
2026-07-07T10:42+0500
бензин
шавкат мирзиёев
энергетика
газ қувури
маҳалла
электр энергияси
жамият
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/07/58869995_0:197:1900:1266_1920x0_80_0_0_19e7944ad101344a35d98d0825442123.jpg
ТОШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев нефть-газ тармоғининг 2026–2027 йиллар куз-қиш мавсумига тайёргарлиги бўйича ахборот билан танишди. Бу ҳақда давлат раҳбари матбуот хизмати хабар берди.Тақдимотда аҳоли, ижтимоий соҳа объектлари ва иқтисодиёт тармоқларини энергия ресурслари билан барқарор таъминлашга қаратилган чора-тадбирлар кўриб чиқилди. Шунингдек, 881 та маҳалладаги 220 минг хонадоннинг газ таъминотини яхшилаш учун уч босқичли тақсимлаш тизимидан икки босқичли тизимга ўтилади. Бу орқали технологик йўқотишларни қисқартириш мақсад қилинган. Жами 711,9 километр газ тармоғи ва 400 та газ тақсимлаш пункти мукаммал таъмирланади ҳамда реконструкция қилинади.Куз-қиш мавсумида аҳоли ва ижтимоий соҳа объектларига 325,7 минг тонна суюлтирилган газ етказиб бериш белгиланган. Шу жумладан, бориш қийин бўлган 229 та қишлоқдаги 104,7 минг истеъмолчига 8,2 минг тонна суюлтирилган газ етказилади.“Ўзбекнефтгаз” тизимидаги корхоналарда эса 90 та технологик қурилмада таъмирлаш ишлари амалга оширилади.
https://sputniknews.uz/20260608/gazprom-ozbekiston-gaz-58191697.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/07/58869995_0:0:1688:1266_1920x0_80_0_0_260d104fba752824d21ca6a0c1d99c56.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
бензин, шавкат мирзиёев, энергетика, газ қувури, маҳалла, электр энергияси, жамият
бензин, шавкат мирзиёев, энергетика, газ қувури, маҳалла, электр энергияси, жамият
Қишда узлуксиз таъминот учун бензин захираси яратилиб, газ тармоқлари таъмирланади
Куз-қиш мавсумига тайёргарлик доирасида газ тармоқлари таъмирланади, суюлтирилган газ етказиб бериш ҳажми белгиланади ҳамда декабрь-январь ойлари учун 120 минг тонна автобензин захираси яратилади
ТОШКЕНТ, 7 июл — Sputnik.
Президент Шавкат Мирзиёев нефть-газ тармоғининг 2026–2027 йиллар куз-қиш мавсумига тайёргарлиги бўйича ахборот билан танишди. Бу ҳақда давлат раҳбари матбуот хизмати хабар берди
.
Тақдимотда аҳоли, ижтимоий соҳа объектлари ва иқтисодиёт тармоқларини энергия ресурслари билан барқарор таъминлашга қаратилган чора-тадбирлар кўриб чиқилди.
Мавсумгача магистрал газ қувурларининг 53,7 километр нуқсонли қисмини алмаштириш, компрессор станцияларидаги 77 та газ ҳайдаш агрегатини мукаммал таъмирлаш режалаштирилган.
Шунингдек, 881 та маҳалладаги 220 минг хонадоннинг газ таъминотини яхшилаш учун уч босқичли тақсимлаш тизимидан икки босқичли тизимга ўтилади. Бу орқали технологик йўқотишларни қисқартириш мақсад қилинган. Жами 711,9 километр газ тармоғи ва 400 та газ тақсимлаш пункти мукаммал таъмирланади ҳамда реконструкция қилинади.
Куз-қиш мавсумида аҳоли ва ижтимоий соҳа объектларига 325,7 минг тонна суюлтирилган газ етказиб бериш белгиланган. Шу жумладан, бориш қийин бўлган 229 та қишлоқдаги 104,7 минг истеъмолчига 8,2 минг тонна суюлтирилган газ етказилади.
Қиш даври учун ёқилғи захиралари ҳам шакллантирилади. Декабрь-январь ойлари учун 120 минг тонна автобензин захираси яратиш режалаштирилган. Иссиқлик электр станцияларига мавсум давомида 4 миллион 161 минг тонна кўмир етказиб бериш прогноз қилинмоқда.
“Ўзбекнефтгаз” тизимидаги корхоналарда эса 90 та технологик қурилмада таъмирлаш ишлари амалга оширилади.