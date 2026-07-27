https://sputniknews.uz/20260727/surxondaryo-jizzakx-giyohvand-modda-musodara-59290114.html
Сурхондарё ва Жиззахда қарийб 9 кг гиёҳвандлик моддаси мусодара қилинди
Сурхондарё ва Жиззахда қарийб 9 кг гиёҳвандлик моддаси мусодара қилинди
Sputnik Ўзбекистон
Термиз туманидаги дала майдонидан 4 кг гашиш, Жиззах шаҳрида эса фуқаронинг қопидан 4 кг 840 грамм каннабис топилди. Ҳар икки ҳолат бўйича жиноят ишлари қўзғатилди.
2026-07-27T09:16+0500
2026-07-27T09:16+0500
2026-07-27T10:06+0500
жиноят
гиёҳванд моддалар
ўзбекистон
жиноят кодекси
давлат хавфсизлик хизмати (дхх)
иив
жамият
сурхондарё
жиззах
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/06/12/19294269_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_6088911f3948efe536297fdec5bb6615.jpg
ТОШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. Сурхондарё ва Жиззах вилоятларида гиёҳвандлик воситаларининг ноқонуний айланмасига қарши тезкор тадбирлар ўтказилди. Бу ҳақда Давлат хавфсизлик хизмати (ДХХ) матбуот хизмати хабар берди.ДХХ ва ички ишлар органлари ходимлари ҳамкорлигида Сурхондарё вилоятининг Термиз туманида ўтказилган тадбир давомида қишлоқ хўжалигига мўлжалланган дала майдонидан номаълум шахслар томонидан қолдириб кетилган 4 килограмм гашиш моддаси аниқланди.Ҳолат процессуал тартибда расмийлаштирилди.Унда Зарбдор туманида яшовчи, 1981 йилда туғилган шахс Жиззах шаҳрида тўхтатилиб текширилди. Унинг ёнидаги қопдан 4 килограмм 840 грамм каннабис ўсимлиги массаси топилиб, ашёвий далил сифатида олинди.Ҳар икки ҳолат юзасидан жиноят ишлари қўзғатилган. Ҳозир тергов доирасида жиноятларга алоқадор бошқа шахсларни аниқлаш чоралари кўрилмоқда.
https://sputniknews.uz/20260723/tashkent-narkotik-tarqatish-ukraine-fuqaro-59215040.html
ўзбекистон
сурхондарё
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/06/12/19294269_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_f67dbe1c4e8576555b411a4ff7212310.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
жиноят, гиёҳванд моддалар, ўзбекистон, жиноят кодекси, давлат хавфсизлик хизмати (дхх), иив, жамият, сурхондарё, жиззах
жиноят, гиёҳванд моддалар, ўзбекистон, жиноят кодекси, давлат хавфсизлик хизмати (дхх), иив, жамият, сурхондарё, жиззах
Сурхондарё ва Жиззахда қарийб 9 кг гиёҳвандлик моддаси мусодара қилинди
09:16 27.07.2026 (янгиланди: 10:06 27.07.2026)
Сурхондарё ва Жиззах вилоятларида ўтказилган тезкор тадбирларда жами 8 килограмм 840 грамм гашиш ва каннабис моддалари аниқланди.
ТОШКЕНТ, 27 июл — Sputnik.
Сурхондарё ва Жиззах вилоятларида гиёҳвандлик воситаларининг ноқонуний айланмасига қарши тезкор тадбирлар ўтказилди. Бу ҳақда Давлат хавфсизлик хизмати (ДХХ) матбуот хизмати хабар берди
.
ДХХ ва ички ишлар органлари ходимлари ҳамкорлигида Сурхондарё вилоятининг Термиз туманида ўтказилган тадбир давомида қишлоқ хўжалигига мўлжалланган дала майдонидан номаълум шахслар томонидан қолдириб кетилган 4 килограмм гашиш моддаси аниқланди.
Ҳолат процессуал тартибда расмийлаштирилди.
Яна бир тезкор тадбир ДХХнинг Жиззах вилояти бўйича бошқармаси ва ички ишлар органлари ходимлари ҳамкорлигида ўтказилди.
Унда Зарбдор туманида яшовчи, 1981 йилда туғилган шахс Жиззах шаҳрида тўхтатилиб текширилди. Унинг ёнидаги қопдан 4 килограмм 840 грамм каннабис ўсимлиги массаси топилиб, ашёвий далил сифатида олинди.
Ҳар икки ҳолат юзасидан жиноят ишлари қўзғатилган.
Ҳозир тергов доирасида жиноятларга алоқадор бошқа шахсларни аниқлаш чоралари кўрилмоқда.