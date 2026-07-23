https://sputniknews.uz/20260723/tashkent-narkotik-tarqatish-ukraine-fuqaro-59215040.html
Тошкентда наркотик тарқатган уч нафар Украина фуқароси қўлга олинди
Тошкентда наркотик тарқатган уч нафар Украина фуқароси қўлга олинди
Sputnik Ўзбекистон
Украинадан келган уч нафар фуқаро Тошкентда наркотик моддаларни “закладка” усулида тарқатган. Тезкор тадбирда 2,4 кгдан ортиқ гашиш, мефедрон ва альфа-PVP олинди.
2026-07-23T12:40+0500
2026-07-23T12:40+0500
2026-07-23T12:45+0500
жиноят
гиёҳванд моддаларга қарши
гиёҳванд моддалар
давлат хавфсизлик хизмати (дхх)
иибб
ўзбекистон
жамият
украина
тошкент
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/09/0d/45638493_0:72:1348:830_1920x0_80_0_0_734fa8c853e7e1c0bbe9d15d1c0b728f.jpg
ТОШКЕНТ, 23 июл — Sputnik. Тошкентда гиёҳвандлик воситалари савдоси билан шуғулланган уч нафар Украина фуқароси қўлга олинди. Бу ҳақда Давлат хавфсизлик хизмати (ДХХ) хабар берди.ДХХнинг Тошкент шаҳар бўйича бошқармаси ва пойтахт ИИББ ходимлари ҳамкорлигида тезкор тадбир ўтказилди.Маълум қилинишича, 1994, 1997 ва 2001 йилларда туғилган уч нафар Украина фуқароси 12 июнь куни Ўзбекистонга келган. Улар вақтинча истиқомат қилаётган Яшнобод туманидаги иккита хонадон кўздан кечирилган.Шунингдек, интернетдаги наркотик дўкон ташкилотчилари уларга кейинчалик қадоқлаб тарқатиш учун хуфия жойда қолдирган яна 460 грамм мефедрон ва альфа-PVP олинди.Тезкор тадбир давомида жами 2 килограмм 405 грамм гиёҳвандлик моддаси ашёвий далил сифатида мусодара қилинди.Қўлга олинганларга нисбатан гиёҳвандлик воситаларини сотиш билан боғлиқ жиноят иши қўзғатилган ва қамоқ эҳтиёт чораси қўлланилди.
https://sputniknews.uz/20260706/uzbekistsn-marixuana-geroin-kannabis-holatlar-58846421.html
ўзбекистон
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/09/0d/45638493_74:0:1274:900_1920x0_80_0_0_b12e519f9ec3da5096bb6c85686bb85c.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
жиноят, гиёҳванд моддаларга қарши, гиёҳванд моддалар, давлат хавфсизлик хизмати (дхх), иибб, ўзбекистон, жамият, украина, тошкент
жиноят, гиёҳванд моддаларга қарши, гиёҳванд моддалар, давлат хавфсизлик хизмати (дхх), иибб, ўзбекистон, жамият, украина, тошкент
Тошкентда наркотик тарқатган уч нафар Украина фуқароси қўлга олинди
12:40 23.07.2026 (янгиланди: 12:45 23.07.2026)
Улардан жами 2,4 кгдан ортиқ наркотик моддаси мусодара қилинди.
ТОШКЕНТ, 23 июл — Sputnik.
Тошкентда гиёҳвандлик воситалари савдоси билан шуғулланган уч нафар Украина фуқароси қўлга олинди. Бу ҳақда Давлат хавфсизлик хизмати (ДХХ) хабар берди
.
ДХХнинг Тошкент шаҳар бўйича бошқармаси ва пойтахт ИИББ ходимлари ҳамкорлигида тезкор тадбир ўтказилди.
Маълум қилинишича, 1994, 1997 ва 2001 йилларда туғилган уч нафар Украина фуқароси 12 июнь куни Ўзбекистонга келган. Улар вақтинча истиқомат қилаётган Яшнобод туманидаги иккита хонадон кўздан кечирилган.
Хонадонлардан пойтахтнинг турли ҳудудларига “закладка” усулида тарқатиш учун кичик бўлакларга бўлиб қўйилган гашиш, мефедрон ва альфа-PVP топилди. Уларнинг умумий оғирлиги 1 килограмм 945 граммни ташкил этди.
Шунингдек, интернетдаги наркотик дўкон ташкилотчилари уларга кейинчалик қадоқлаб тарқатиш учун хуфия жойда қолдирган яна 460 грамм мефедрон ва альфа-PVP олинди.
Тезкор тадбир давомида жами 2 килограмм 405 грамм гиёҳвандлик моддаси ашёвий далил сифатида мусодара қилинди.
Қўлга олинганларга нисбатан гиёҳвандлик воситаларини сотиш билан боғлиқ жиноят иши қўзғатилган ва қамоқ эҳтиёт чораси қўлланилди.