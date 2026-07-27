https://sputniknews.uz/20260727/kobul-tadbirkor-59302546.html
Кобулдаги Ўзбекистон–Афғонистон бизнес форумида қандай келишувларга эришилди
Кобулдаги Ўзбекистон–Афғонистон бизнес форумида қандай келишувларга эришилди
Sputnik Ўзбекистон
Жамшид Ходжаев бошчилигидаги делегация Кобулда Афғонистон раҳбарияти билан музокара ўтказди. Бизнес-форумда 400 дан ортиқ тадбиркор қатнашиб, янги лойиҳалар муҳокама қилинди.
2026-07-27T13:54+0500
2026-07-27T13:54+0500
2026-07-27T13:54+0500
форум
кобул
тадбиркор
савдо
иқтисод
жамшид ходжаев
савдо-саноат палатаси
афғонистон
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/1b/59302329_0:40:1280:760_1920x0_80_0_0_bdb7dbc35501053812c8b7e275518070.jpg
ТОШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. Ўзбекистон бош вазири ўринбосари Жамшид Ходжаев бошчилигидаги делегация Афғонистонга ташриф буюрди. Ташрифнинг марказий тадбири Кобулда ўтказилган Ўзбекистон–Афғонистон бизнес форуми бўлди. Бу ҳақда Савдо-саноат палатаси матубот хизмати хабар берди.Форумда икки мамлакатнинг вазирлик ва идоралари, тармоқ бирлашмалари раҳбарлари, шунингдек, 400 нафардан ортиқ тадбиркор ва инвестор иштирок этди. Форумнинг асосий натижалари:Ташриф доирасида Ходжаев Афғонистон бош вазирининг иқтисодий масалалар бўйича ўринбосари Абдул Ғани Бародар билан учрашди. Томонлар савдо, инвестиция, транзит, энергетика ва инфратузилма соҳаларидаги ҳамкорликни кенгайтириш масалаларини муҳокама қилди.Музокараларда афғон товарларини ташувчи автомобиллар ҳаракатидаги тўсиқларни бартараф этиш, божхона имкониятларини кенгайтириш, визалар беришни соддалаштириш ҳамда Афғонистон маҳсулотларини Марказий Осиё, Россия ва Хитой бозорларига олиб чиқиш масалалари ҳам кўтарилди.Ўзбекистон томони Афғонистонда ўзбек инвесторлари бошлаган лойиҳаларни жадаллаштириш ва янги лойиҳаларни амалга оширишга тайёрлигини билдирди.Ўзбекистон делегацияси Афғонистон бош вазири Муҳаммад Ҳасан Охунд билан ҳам учрашди. Музокараларда аввал эришилган савдо ва инвестиция келишувларини амалга ошириш масалалари кўриб чиқилди.
https://sputniknews.uz/20260511/uzbekistan-afhanistan-tadbirkorlar-bitim-57492599.html
кобул
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/1b/59302329_107:0:1174:800_1920x0_80_0_0_7c3a8bbb00859567a229f461871b327c.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
форум, кобул, тадбиркор, савдо, иқтисод, жамшид ходжаев, савдо-саноат палатаси, афғонистон, ўзбекистон
форум, кобул, тадбиркор, савдо, иқтисод, жамшид ходжаев, савдо-саноат палатаси, афғонистон, ўзбекистон
Кобулдаги Ўзбекистон–Афғонистон бизнес форумида қандай келишувларга эришилди
Ташриф доирасида Жамшид Ходжаев Афғонистон бош вазири Муҳаммад Ҳасан Охунд ҳамда унинг иқтисодий масалалар бўйича ўринбосари Абдул Ғани Бародар билан учрашди.
ТОШКЕНТ, 27 июл — Sputnik.
Ўзбекистон бош вазири ўринбосари Жамшид Ходжаев бошчилигидаги делегация Афғонистонга ташриф буюрди. Ташрифнинг марказий тадбири Кобулда ўтказилган Ўзбекистон–Афғонистон бизнес форуми бўлди. Бу ҳақда Савдо-саноат палатаси матубот хизмати хабар берди
.
Форумда икки мамлакатнинг вазирлик ва идоралари, тармоқ бирлашмалари раҳбарлари, шунингдек, 400 нафардан ортиқ тадбиркор ва инвестор иштирок этди.
Форумнинг асосий натижалари:
тўқимачилик, қишлоқ хўжалиги, қурилиш материаллари ва логистика соҳаларидаги лойиҳалар муҳокама қилинди;
икки мамлакат тадбиркорлари иштирокида B2B учрашувлари ўтказилди;
форум якунида қатор келишув ва шартномалар имзоланди;
Ташриф доирасида Ходжаев Афғонистон бош вазирининг иқтисодий масалалар бўйича ўринбосари Абдул Ғани Бародар билан учрашди. Томонлар савдо, инвестиция, транзит, энергетика ва инфратузилма соҳаларидаги ҳамкорликни кенгайтириш масалаларини муҳокама қилди.
Музокараларда афғон товарларини ташувчи автомобиллар ҳаракатидаги тўсиқларни бартараф этиш, божхона имкониятларини кенгайтириш, визалар беришни соддалаштириш ҳамда Афғонистон маҳсулотларини Марказий Осиё, Россия ва Хитой бозорларига олиб чиқиш масалалари ҳам кўтарилди.
Ўзбекистон томони Афғонистонда ўзбек инвесторлари бошлаган лойиҳаларни жадаллаштириш ва янги лойиҳаларни амалга оширишга тайёрлигини билдирди.
Жумладан, Ҳайратонда рух рудасини қайта ишлаш бўйича 50 млн долларлик завод қуриш, Афғонистондан гўшт ва пахта импортини ошириш ҳамда тоғ-кон саноати лойиҳаларига сармоя киритиш имкониятлари билдирилди.
Ўзбекистон делегацияси Афғонистон бош вазири Муҳаммад Ҳасан Охунд билан ҳам учрашди. Музокараларда аввал эришилган савдо ва инвестиция келишувларини амалга ошириш масалалари кўриб чиқилди.