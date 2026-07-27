Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260727/kobul-tadbirkor-59302546.html
Кобулдаги Ўзбекистон–Афғонистон бизнес форумида қандай келишувларга эришилди
Кобулдаги Ўзбекистон–Афғонистон бизнес форумида қандай келишувларга эришилди
Sputnik Ўзбекистон
Жамшид Ходжаев бошчилигидаги делегация Кобулда Афғонистон раҳбарияти билан музокара ўтказди. Бизнес-форумда 400 дан ортиқ тадбиркор қатнашиб, янги лойиҳалар муҳокама қилинди.
2026-07-27T13:54+0500
2026-07-27T13:54+0500
форум
кобул
тадбиркор
савдо
иқтисод
жамшид ходжаев
савдо-саноат палатаси
афғонистон
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/1b/59302329_0:40:1280:760_1920x0_80_0_0_bdb7dbc35501053812c8b7e275518070.jpg
ТОШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. Ўзбекистон бош вазири ўринбосари Жамшид Ходжаев бошчилигидаги делегация Афғонистонга ташриф буюрди. Ташрифнинг марказий тадбири Кобулда ўтказилган Ўзбекистон–Афғонистон бизнес форуми бўлди. Бу ҳақда Савдо-саноат палатаси матубот хизмати хабар берди.Форумда икки мамлакатнинг вазирлик ва идоралари, тармоқ бирлашмалари раҳбарлари, шунингдек, 400 нафардан ортиқ тадбиркор ва инвестор иштирок этди. Форумнинг асосий натижалари:Ташриф доирасида Ходжаев Афғонистон бош вазирининг иқтисодий масалалар бўйича ўринбосари Абдул Ғани Бародар билан учрашди. Томонлар савдо, инвестиция, транзит, энергетика ва инфратузилма соҳаларидаги ҳамкорликни кенгайтириш масалаларини муҳокама қилди.Музокараларда афғон товарларини ташувчи автомобиллар ҳаракатидаги тўсиқларни бартараф этиш, божхона имкониятларини кенгайтириш, визалар беришни соддалаштириш ҳамда Афғонистон маҳсулотларини Марказий Осиё, Россия ва Хитой бозорларига олиб чиқиш масалалари ҳам кўтарилди.Ўзбекистон томони Афғонистонда ўзбек инвесторлари бошлаган лойиҳаларни жадаллаштириш ва янги лойиҳаларни амалга оширишга тайёрлигини билдирди.Ўзбекистон делегацияси Афғонистон бош вазири Муҳаммад Ҳасан Охунд билан ҳам учрашди. Музокараларда аввал эришилган савдо ва инвестиция келишувларини амалга ошириш масалалари кўриб чиқилди.
https://sputniknews.uz/20260511/uzbekistan-afhanistan-tadbirkorlar-bitim-57492599.html
кобул
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/1b/59302329_107:0:1174:800_1920x0_80_0_0_7c3a8bbb00859567a229f461871b327c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
форум, кобул, тадбиркор, савдо, иқтисод, жамшид ходжаев, савдо-саноат палатаси, афғонистон, ўзбекистон
форум, кобул, тадбиркор, савдо, иқтисод, жамшид ходжаев, савдо-саноат палатаси, афғонистон, ўзбекистон

Кобулдаги Ўзбекистон–Афғонистон бизнес форумида қандай келишувларга эришилди

13:54 27.07.2026
© Хокимият Ферганской областиВстреча заместителя премьер-министра Жамшида Ходжаева с Муллой Абдул Гани Барадаром
Встреча заместителя премьер-министра Жамшида Ходжаева с Муллой Абдул Гани Барадаром - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 27.07.2026
© Хокимият Ферганской области
Oбуна бўлиш
Ташриф доирасида Жамшид Ходжаев Афғонистон бош вазири Муҳаммад Ҳасан Охунд ҳамда унинг иқтисодий масалалар бўйича ўринбосари Абдул Ғани Бародар билан учрашди.
ТОШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. Ўзбекистон бош вазири ўринбосари Жамшид Ходжаев бошчилигидаги делегация Афғонистонга ташриф буюрди. Ташрифнинг марказий тадбири Кобулда ўтказилган Ўзбекистон–Афғонистон бизнес форуми бўлди. Бу ҳақда Савдо-саноат палатаси матубот хизмати хабар берди.
Форумда икки мамлакатнинг вазирлик ва идоралари, тармоқ бирлашмалари раҳбарлари, шунингдек, 400 нафардан ортиқ тадбиркор ва инвестор иштирок этди.
Форумнинг асосий натижалари:
тўқимачилик, қишлоқ хўжалиги, қурилиш материаллари ва логистика соҳаларидаги лойиҳалар муҳокама қилинди;
икки мамлакат тадбиркорлари иштирокида B2B учрашувлари ўтказилди;
форум якунида қатор келишув ва шартномалар имзоланди;
Ташриф доирасида Ходжаев Афғонистон бош вазирининг иқтисодий масалалар бўйича ўринбосари Абдул Ғани Бародар билан учрашди. Томонлар савдо, инвестиция, транзит, энергетика ва инфратузилма соҳаларидаги ҳамкорликни кенгайтириш масалаларини муҳокама қилди.
Музокараларда афғон товарларини ташувчи автомобиллар ҳаракатидаги тўсиқларни бартараф этиш, божхона имкониятларини кенгайтириш, визалар беришни соддалаштириш ҳамда Афғонистон маҳсулотларини Марказий Осиё, Россия ва Хитой бозорларига олиб чиқиш масалалари ҳам кўтарилди.
Ўзбекистон томони Афғонистонда ўзбек инвесторлари бошлаган лойиҳаларни жадаллаштириш ва янги лойиҳаларни амалга оширишга тайёрлигини билдирди.
Жумладан, Ҳайратонда рух рудасини қайта ишлаш бўйича 50 млн долларлик завод қуриш, Афғонистондан гўшт ва пахта импортини ошириш ҳамда тоғ-кон саноати лойиҳаларига сармоя киритиш имкониятлари билдирилди.
Ўзбекистон делегацияси Афғонистон бош вазири Муҳаммад Ҳасан Охунд билан ҳам учрашди. Музокараларда аввал эришилган савдо ва инвестиция келишувларини амалга ошириш масалалари кўриб чиқилди.
Предприниматели Узбекистана и Афганистана подписали соглашения на сумму более 100 млн долларов - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 11.05.2026
Ўзбекистон ва Афғонистон тадбиркорлари 100 млн доллардан ортиқ битим имзолади
11 Май, 13:50
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0