Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260727/jordan-uzbekistan-fotograf-59291042.html
Иордания ва Ўзбекистон дунёнинг энг яхши фотографларидан бири Абдулраҳмон Савалҳа нигоҳида
Иордания ва Ўзбекистон дунёнинг энг яхши фотографларидан бири Абдулраҳмон Савалҳа нигоҳида
Sputnik Ўзбекистон
Тошкентда Абдулраҳмон Валид Савалҳанинг "Иорданиядан Ўзбекистонга муҳаббат ила" фотокўргазмаси очилди. Экспозиция икки мамлакатнинг мероси, меъморчилиги, табиати ва кундалик ҳаётини бирлаштиради.
2026-07-27T19:38+0500
2026-07-27T19:38+0500
фото
иордания
ўзбекистон
тошкент
санъат
кўргазма
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/1b/59306709_0:0:1449:815_1920x0_80_0_0_c524699788a4cfd8911c3b054b12663b.png
Икуо Хираяма халқаро маданият карвонсаройида иорданиялик фотограф Абдулраҳмон Валид Савалҳанинг "Иорданиядан Ўзбекистонга муҳаббат ила" номли шахсий фотокўргазмаси очилди.Экспозицияда икки мамлакатнинг маданий мероси, меъморчилиги, табиати ва кундалик ҳаёти акс эттирилган.Кўргазма муаллифи — Ўзбекистон Бадиий ижодкорлар уюшмаси аъзоси, иорданиялик профессионал фотограф ва визуал санъат устаси Абдулраҳмон Валид Савалҳа. У 2019 йилдан буён Ўзбекистонда яшайди ва 30 йилдан ортиқ вақт давомида бадиий фотография ҳамда маданий меросни ҳужжатлаштириш билан шуғулланиб келади.Экспозиция томошабинларни Иорданиянинг машҳур ва нисбатан кам танилган диққатга сазовор жойлари билан таништиради. Суратларда қадимий Ас-Салт шаҳри, тарихий Умм-Қайс, Ақаба порти, Ўлик денгиз соҳиллари ҳамда мамлакатнинг бошқа табиий ва меъморий ёдгорликлари акс этган.Шу билан бирга, фотограф Ўзбекистоннинг маданий мероси, тарихий шаҳарлари, меъморчилиги ва кундалик ҳаётини ҳам намойиш этган. Лойиҳада икки халқнинг тарихий ва маънавий яқинлиги мавзуси алоҳида ўрин эгаллайди.Абдулраҳмон Валид Савалҳа Лондон санъат университети таркибидаги Central Saint Martins санъат ва дизайн коллежида "Фотография ва визуал санъат" йўналиши бўйича таҳсил олган ҳамда тасвирий санъат бакалаври даражасини қўлга киритган.Фотограф касбий фаолияти давомида Буюк Британия, Испания, Италия, Чехия, Хитой, Япония, Туркия, Ўзбекистон ва бошқа мамлакатларда ўтказилган 35 тадан ортиқ халқаро кўргазмада иштирок этган.Унинг шахсий кўргазмалари 2002 йилда Сурияда, 2018 йилда Иорданияда, 2021 йилда ва 2026 йилда икки марта Ўзбекистонда ташкил этилган.У халқаро ва маҳаллий фотофестиваллар ҳамда танловларда ҳакамлик қилади, "Art One Studio" ва "Art Academy"га раҳбарлик қилиб, профессионал фотография бўйича ўқув дастурларини ишлаб чиқади.Муаллиф тақдим этган таржимаи ҳолга кўра, 2004 йилда унинг ишлари ЮНЕСКОнинг олтинчи китобига киритилган. 2021 йилда Араб-Америка академияси унга "Йил шахси" унвонини бериб, фотография соҳасидаги энг нуфузли 100 шахс қаторига киритган.Фотограф 50 тага яқин халқаро мукофот, диплом ва сертификат соҳиби. У FIAP, Ўзбекистон Бадиий ижодкорлар уюшмаси, Иордания фотографлар жамияти ва Араб фотографлари уюшмаси аъзоси.Абдулраҳмон Савалҳанинг таъкидлашича, кўргазманинг мақсади томошабинларни икки мамлакатнинг диққатга сазовор жойлари билан таништириш билангина чекланмайди. Лойиҳа халқлар ўртасидаги маданий мулоқотни янада мустаҳкамлашга хизмат қилиши керак."Иорданиядан Ўзбекистонга муҳаббат ила" лойиҳаси фотографияни тарихий хотирани сақлайдиган, маданиятлар ранг-баранглигини очиб берадиган ва бир-биридан узоқда жойлашган мамлакатлар ўртасидаги умумийликни кўрсата оладиган универсал тил сифатида тақдим этади.
иордания
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/1b/59306709_0:0:1449:1086_1920x0_80_0_0_d348df072a8572ae48cb689245a28af9.png
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, фото, иордания, ўзбекистон, тошкент, санъат, кўргазма
фото, фото, иордания, ўзбекистон, тошкент, санъат, кўргазма

Иордания ва Ўзбекистон дунёнинг энг яхши фотографларидан бири Абдулраҳмон Савалҳа нигоҳида

19:38 27.07.2026
Oбуна бўлиш
Эксклюзив
Кўргазма ҳозир жадал ривожланаётган Ўзбекистон ва Иордания муносабатларида янги саҳифа очади.
Икуо Хираяма халқаро маданият карвонсаройида иорданиялик фотограф Абдулраҳмон Валид Савалҳанинг "Иорданиядан Ўзбекистонга муҳаббат ила" номли шахсий фотокўргазмаси очилди.
Экспозицияда икки мамлакатнинг маданий мероси, меъморчилиги, табиати ва кундалик ҳаёти акс эттирилган.
Кўргазма муаллифи — Ўзбекистон Бадиий ижодкорлар уюшмаси аъзоси, иорданиялик профессионал фотограф ва визуал санъат устаси Абдулраҳмон Валид Савалҳа. У 2019 йилдан буён Ўзбекистонда яшайди ва 30 йилдан ортиқ вақт давомида бадиий фотография ҳамда маданий меросни ҳужжатлаштириш билан шуғулланиб келади.
"Ушбу кўргазма ҳозир жадал ривожланаётган Ўзбекистон ва Иордания муносабатларида янги саҳифа очади. Мен икки мамлакат учун ҳам ўзаро қизиқиш уйғотадиган йўналишларни намойиш этиш мақсадида шу мавзуни танладим", — дейди Sputnik Ўзбекистон мухбири билан суҳбатда Абдулраҳмон Савалҳа.
Экспозиция томошабинларни Иорданиянинг машҳур ва нисбатан кам танилган диққатга сазовор жойлари билан таништиради. Суратларда қадимий Ас-Салт шаҳри, тарихий Умм-Қайс, Ақаба порти, Ўлик денгиз соҳиллари ҳамда мамлакатнинг бошқа табиий ва меъморий ёдгорликлари акс этган.
Шу билан бирга, фотограф Ўзбекистоннинг маданий мероси, тарихий шаҳарлари, меъморчилиги ва кундалик ҳаётини ҳам намойиш этган. Лойиҳада икки халқнинг тарихий ва маънавий яқинлиги мавзуси алоҳида ўрин эгаллайди.
"Мен Ўзбекистоннинг маданий мероси, тарихи, меъморчилиги ва кундалик ҳаётини, шунингдек, мамлакатларимиз ўртасидаги тарихий алоқаларни кўрсатишга ҳаракат қилдим. Тарих ва меъморчиликда умумий жиҳатларимиз кўп. Кўргазмада айнан шу ўхшашликларни акс эттиришни истадим", — таъкидлади муаллиф.
Абдулраҳмон Валид Савалҳа Лондон санъат университети таркибидаги Central Saint Martins санъат ва дизайн коллежида "Фотография ва визуал санъат" йўналиши бўйича таҳсил олган ҳамда тасвирий санъат бакалаври даражасини қўлга киритган.
Фотограф касбий фаолияти давомида Буюк Британия, Испания, Италия, Чехия, Хитой, Япония, Туркия, Ўзбекистон ва бошқа мамлакатларда ўтказилган 35 тадан ортиқ халқаро кўргазмада иштирок этган.
Унинг шахсий кўргазмалари 2002 йилда Сурияда, 2018 йилда Иорданияда, 2021 йилда ва 2026 йилда икки марта Ўзбекистонда ташкил этилган.

Абдулраҳмон Савалҳа — фотография санъати бўйича сертификатланган мураббий ва маърузачи. У БАА, Иордания, Ироқ, Саудия Арабистони ва Ўзбекистонда, шунингдек, онлайн платформалар орқали 300 тадан ортиқ маҳорат дарси, семинар ва маъруза ўтказган.

У халқаро ва маҳаллий фотофестиваллар ҳамда танловларда ҳакамлик қилади, "Art One Studio" ва "Art Academy"га раҳбарлик қилиб, профессионал фотография бўйича ўқув дастурларини ишлаб чиқади.
Муаллиф тақдим этган таржимаи ҳолга кўра, 2004 йилда унинг ишлари ЮНЕСКОнинг олтинчи китобига киритилган. 2021 йилда Араб-Америка академияси унга "Йил шахси" унвонини бериб, фотография соҳасидаги энг нуфузли 100 шахс қаторига киритган.
Фотограф 50 тага яқин халқаро мукофот, диплом ва сертификат соҳиби. У FIAP, Ўзбекистон Бадиий ижодкорлар уюшмаси, Иордания фотографлар жамияти ва Араб фотографлари уюшмаси аъзоси.
Абдулраҳмон Савалҳанинг таъкидлашича, кўргазманинг мақсади томошабинларни икки мамлакатнинг диққатга сазовор жойлари билан таништириш билангина чекланмайди. Лойиҳа халқлар ўртасидаги маданий мулоқотни янада мустаҳкамлашга хизмат қилиши керак.
"Ўзбекистондаги намойиш якунланганидан сўнг кўргазма Иорданияга ҳам боришига умид қиламан", — деди фотограф.
"Иорданиядан Ўзбекистонга муҳаббат ила" лойиҳаси фотографияни тарихий хотирани сақлайдиган, маданиятлар ранг-баранглигини очиб берадиган ва бир-биридан узоқда жойлашган мамлакатлар ўртасидаги умумийликни кўрсата оладиган универсал тил сифатида тақдим этади.
© Sputnik / Бахром Хатамов

Иордания ва Ўзбекистон — иорданиялик фотосуратчи Абдулраҳмон Савалҳа нигоҳида

Иордания ва Ўзбекистон — иорданиялик фотосуратчи Абдулраҳмон Савалҳа нигоҳида - Sputnik Ўзбекистон
1/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Иордания ва Ўзбекистон — иорданиялик фотосуратчи Абдулраҳмон Савалҳа нигоҳида

© Sputnik / Бахром Хатамов

Иордания ва Ўзбекистон — иорданиялик фотосуратчи Абдулраҳмон Савалҳа нигоҳида

Иордания ва Ўзбекистон — иорданиялик фотосуратчи Абдулраҳмон Савалҳа нигоҳида - Sputnik Ўзбекистон
2/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Иордания ва Ўзбекистон — иорданиялик фотосуратчи Абдулраҳмон Савалҳа нигоҳида

© Sputnik / Бахром Хатамов

Абдулрахмон Савалха ва Рустам Шарипов кўргазмаси очилишида

Абдулрахмон Савалха ва Рустам Шарипов кўргазмаси очилишида - Sputnik Ўзбекистон
3/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Абдулрахмон Савалха ва Рустам Шарипов кўргазмаси очилишида

© Sputnik / Бахром Хатамов

Иордания ва Ўзбекистон — иорданиялик фотосуратчи Абдулраҳмон Савалҳа нигоҳида

Иордания ва Ўзбекистон — иорданиялик фотосуратчи Абдулраҳмон Савалҳа нигоҳида - Sputnik Ўзбекистон
4/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Иордания ва Ўзбекистон — иорданиялик фотосуратчи Абдулраҳмон Савалҳа нигоҳида

© Sputnik / Бахром Хатамов

Иордания ва Ўзбекистон — фотокўргазмаси меҳмонлари

Иордания ва Ўзбекистон — фотокўргазмаси меҳмонлари - Sputnik Ўзбекистон
5/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Иордания ва Ўзбекистон — фотокўргазмаси меҳмонлари

© Sputnik / Бахром Хатамов

Иордания ва Ўзбекистон — иорданиялик фотосуратчи Абдулраҳмон Савалҳа нигоҳида

Иордания ва Ўзбекистон — иорданиялик фотосуратчи Абдулраҳмон Савалҳа нигоҳида - Sputnik Ўзбекистон
6/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Иордания ва Ўзбекистон — иорданиялик фотосуратчи Абдулраҳмон Савалҳа нигоҳида

© Sputnik / Бахром Хатамов

Иордания ва Ўзбекистон — иорданиялик фотосуратчи Абдулраҳмон Савалҳа нигоҳида

Иордания ва Ўзбекистон — иорданиялик фотосуратчи Абдулраҳмон Савалҳа нигоҳида - Sputnik Ўзбекистон
7/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Иордания ва Ўзбекистон — иорданиялик фотосуратчи Абдулраҳмон Савалҳа нигоҳида

© Sputnik / Бахром Хатамов

Икуо Хираяма номидаги Халқаро маданият карвонсаройи директори Фаррух Усмонов ва Абдулрахмон Савалха

Икуо Хираяма номидаги Халқаро маданият карвонсаройи директори Фаррух Усмонов ва Абдулрахмон Савалха - Sputnik Ўзбекистон
8/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Икуо Хираяма номидаги Халқаро маданият карвонсаройи директори Фаррух Усмонов ва Абдулрахмон Савалха

© Sputnik / Бахром Хатамов

Иордания ва Ўзбекистон — иорданиялик фотосуратчи Абдулраҳмон Савалҳа нигоҳида

Иордания ва Ўзбекистон — иорданиялик фотосуратчи Абдулраҳмон Савалҳа нигоҳида - Sputnik Ўзбекистон
9/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Иордания ва Ўзбекистон — иорданиялик фотосуратчи Абдулраҳмон Савалҳа нигоҳида

© Sputnik / Бахром Хатамов

Иордания ва Ўзбекистон — фотокўргазмаси фотосуратчилари

Иордания ва Ўзбекистон — фотокўргазмаси фотосуратчилари - Sputnik Ўзбекистон
10/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Иордания ва Ўзбекистон — фотокўргазмаси фотосуратчилари

© Sputnik / Бахром Хатамов

Иордания ва Ўзбекистон — иорданиялик фотосуратчи Абдулраҳмон Савалҳа нигоҳида

Иордания ва Ўзбекистон — иорданиялик фотосуратчи Абдулраҳмон Савалҳа нигоҳида - Sputnik Ўзбекистон
11/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Иордания ва Ўзбекистон — иорданиялик фотосуратчи Абдулраҳмон Савалҳа нигоҳида

© Sputnik / Бахром Хатамов

Иордания ва Ўзбекистон — фотокўргазмаси меҳмони

Иордания ва Ўзбекистон — фотокўргазмаси меҳмони - Sputnik Ўзбекистон
12/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Иордания ва Ўзбекистон — фотокўргазмаси меҳмони

© Sputnik / Бахром Хатамов

Иордания ва Ўзбекистон — иорданиялик фотосуратчи Абдулраҳмон Савалҳа нигоҳида

Иордания ва Ўзбекистон — иорданиялик фотосуратчи Абдулраҳмон Савалҳа нигоҳида - Sputnik Ўзбекистон
13/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Иордания ва Ўзбекистон — иорданиялик фотосуратчи Абдулраҳмон Савалҳа нигоҳида

© Sputnik / Бахром Хатамов

Иорданиялик фотосуратчи Абдулраҳмон Савалҳа

Иорданиялик фотосуратчи Абдулраҳмон Савалҳа - Sputnik Ўзбекистон
14/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Иорданиялик фотосуратчи Абдулраҳмон Савалҳа

© Sputnik / Бахром Хатамов

Иордания ва Ўзбекистон — иорданиялик фотосуратчи Абдулраҳмон Савалҳа нигоҳида

Иордания ва Ўзбекистон — иорданиялик фотосуратчи Абдулраҳмон Савалҳа нигоҳида - Sputnik Ўзбекистон
15/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Иордания ва Ўзбекистон — иорданиялик фотосуратчи Абдулраҳмон Савалҳа нигоҳида

© Sputnik / Бахром Хатамов

Иордания ва Ўзбекистон — фотокўргазмаси меҳмонлари

Иордания ва Ўзбекистон — фотокўргазмаси меҳмонлари - Sputnik Ўзбекистон
16/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Иордания ва Ўзбекистон — фотокўргазмаси меҳмонлари

© Sputnik / Бахром Хатамов

Иордания ва Ўзбекистон — иорданиялик фотосуратчи Абдулраҳмон Савалҳа нигоҳида

Иордания ва Ўзбекистон — иорданиялик фотосуратчи Абдулраҳмон Савалҳа нигоҳида - Sputnik Ўзбекистон
17/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Иордания ва Ўзбекистон — иорданиялик фотосуратчи Абдулраҳмон Савалҳа нигоҳида

© Sputnik / Бахром Хатамов

Иордания ва Ўзбекистон — фотокўргазмаси меҳмони

Иордания ва Ўзбекистон — фотокўргазмаси меҳмони - Sputnik Ўзбекистон
18/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Иордания ва Ўзбекистон — фотокўргазмаси меҳмони

© Sputnik / Бахром Хатамов

Иордания ва Ўзбекистон — иорданиялик фотосуратчи Абдулраҳмон Савалҳа нигоҳида

Иордания ва Ўзбекистон — иорданиялик фотосуратчи Абдулраҳмон Савалҳа нигоҳида - Sputnik Ўзбекистон
19/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Иордания ва Ўзбекистон — иорданиялик фотосуратчи Абдулраҳмон Савалҳа нигоҳида

Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0