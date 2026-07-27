https://sputniknews.uz/20260727/eu-sanktsiyalar-59307416.html
ЕИ ички келишмовчиликлар сабаб Россияга қарши йирик санкциялардан воз кечиши мумкин — ОАВ
ЕИ ички келишмовчиликлар сабаб Россияга қарши йирик санкциялардан воз кечиши мумкин — ОАВ
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Financial Times маълумотига кўра, 21-санкциялар пакети ЕИнинг сўнгги йирик пакети бўлиши мумкин. Греция Россия суюлтирилган газини ташиш учун истисно олди, Хитой эса жавоб чораларини киритди.
2026-07-27T15:41+0500
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2026-07-27T15:41+0500
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ТОШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. Европа Иттифоқи Россияга қарши йирик санкциялар пакетларини қабул қилиш амалиётидан воз кечиши мумкин. "Financial Times" европалик амалдорларга таяниб, 21-пакет ҳозирги шаклдаги охирги санкциялар пакети бўлиши мумкинлигини ёзди.Нашрга кўра, Брюссель келгусида чекловларни битта йирик ҳужжатга жамлаш ўрнига, уларни алоҳида ёки кичик мавзули тўпламлар шаклида қабул қилиш имкониятини кўриб чиқмоқда.Греция расмийлари бундай тақиқ суюлтирилган газ ташиш бозоридаги улушни Европа компанияларидан АҚШ, Хитой ва Япония рақобатчиларига ўтказиши мумкинлигини таъкидлади. Шу тариқа, санкцияларни келишишда давлатларнинг миллий манфаатлари ўртасидаги зиддиятлар тобора яққол кўринмоқда. Греция денгиз ташувларини ҳимоя қилган бўлса, бошқа давлатлар балиқ импорти, виза чекловлари ва айрим молиявий активлар бўйича енгилликлар талаб қилган.ЕИ Кенгаши 21-санкциялар пакетини 23 июль куни тасдиқлади. Рўйхатга 48 нафар жисмоний ва 170 та юридик шахс киритилди.Кремль санкциялар ЕИнинг ўзидаги зиддиятларни кучайтирганини билдирди. Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песковнинг айтишича, аввалги чекловлар Европа бизнеси ва солиқ тўловчиларига билвосита зарар етказган бўлса, янги чоралар айрим аъзо давлатларнинг манфаатларига тўғридан-тўғри таъсир қилмоқда.Песков аввалроқ Россия, чекловларга қарамай, иқтисодий фаолиятини давом эттириш бўйича катта тажриба тўплаганини айтган эди.
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дунё янгиликлари, дунёда, санкциялар, санкция, савдо, хитой, европа иттифоқи, россия
дунё янгиликлари, дунёда, санкциялар, санкция, савдо, хитой, европа иттифоқи, россия
ЕИ ички келишмовчиликлар сабаб Россияга қарши йирик санкциялардан воз кечиши мумкин — ОАВ
ЕИда Россияга қарши янги санкцияларни келишиш қийинлашмоқда. Греция ўз бизнеси учун истисно олгач, Брюссель ёндашувни ўзгартиришни кўриб чиқмоқда.
ТОШКЕНТ, 27 июл — Sputnik.
Европа Иттифоқи Россияга қарши йирик санкциялар пакетларини қабул қилиш амалиётидан воз кечиши мумкин. "Financial Times" европалик амалдорларга таяниб, 21-пакет ҳозирги шаклдаги охирги санкциялар пакети бўлиши мумкинлигини ёзди
.
Нашрга кўра, Брюссель келгусида чекловларни битта йирик ҳужжатга жамлаш ўрнига, уларни алоҳида ёки кичик мавзули тўпламлар шаклида қабул қилиш имкониятини кўриб чиқмоқда.
Навбатдаги ихтилоф Грециянинг Россия суюлтирилган табиий газини учинчи мамлакатларга ташиш бўйича тақиққа қарши чиқиши ортидан юзага келди. Афина грекларнинг "Dynagas" компаниясига вақтинчалик истисно беришга эришди. Натижада 21-пакетни келишиш бир неча ҳафтага чўзилди.
Греция расмийлари бундай тақиқ суюлтирилган газ ташиш бозоридаги улушни Европа компанияларидан АҚШ, Хитой ва Япония рақобатчиларига ўтказиши мумкинлигини таъкидлади.
Шу тариқа, санкцияларни келишишда давлатларнинг миллий манфаатлари ўртасидаги зиддиятлар тобора яққол кўринмоқда. Греция денгиз ташувларини ҳимоя қилган бўлса, бошқа давлатлар балиқ импорти, виза чекловлари ва айрим молиявий активлар бўйича енгилликлар талаб қилган.
ЕИ Кенгаши 21-санкциялар пакетини 23 июль куни тасдиқлади. Рўйхатга 48 нафар жисмоний ва 170 та юридик шахс киритилди.
Пакет учинчи давлатлар билан муносабатларга ҳам таъсир қилди. ЕИ Россия билан ҳамкорликда айбланган Хитой ва Гонконгнинг 14 та компаниясига чеклов киритгач, Пекин ЕИнинг 14 та ташкилотига икки хил мақсадда фойдаланиладиган маҳсулотларни экспорт қилишни тақиқлади.
Кремль санкциялар ЕИнинг ўзидаги зиддиятларни кучайтирганини билдирди. Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песковнинг айтишича, аввалги чекловлар Европа бизнеси ва солиқ тўловчиларига билвосита зарар етказган бўлса, янги чоралар айрим аъзо давлатларнинг манфаатларига тўғридан-тўғри таъсир қилмоқда.
Песков аввалроқ Россия, чекловларга қарамай, иқтисодий фаолиятини давом эттириш бўйича катта тажриба тўплаганини айтган эди.