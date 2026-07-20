Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20260720/eu-russia-sanktsiyalar-yumshatish-59156913.html
ЕИнинг олти давлати Россияга қарши 21-санкциялар пакетини юмшатишни сўради — FT
ЕИнинг олти давлати Россияга қарши 21-санкциялар пакетини юмшатишни сўради — FT
Sputnik Ўзбекистон
Греция кема қатнови, Германия ва Португалия балиқ саноати, Франция ва Италия визалар, Австрия эса Raiffeisen манфаатларини ҳимоя қилмоқда. ЕИ элчилари янги санкциялар бўйича келиша олмади.
2026-07-20T17:58+0500
2026-07-20T17:58+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
санкция
санкциялар
германия
франция
австрия
дунё янгиликлари
европа иттифоқи
россия
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/03/03/16116791_0:191:2961:1857_1920x0_80_0_0_fd1355468c67bb228e6d1e20c2b666b9.jpg
ТОШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. Европа Иттифоқининг олтита давлати Россияга қарши тайёрланаётган янги санкциялар пакетидаги айрим чораларни блоклади ёки ўз компаниялари учун истиснолар киритишни талаб қилди. Бу ҳақда "Financial Times" дипломатлар ва музокаралардан хабардор манбаларга таяниб ёзди.Нашр маълумотларига кўра, гап Греция, Франция, Италия, Германия, Австрия ва Португалия ҳақида бормоқда. Греция Россия суюлтирилган табиий газини учинчи давлатларга ташишни тақиқлашга қарши чиқди. Афина расмийларининг фикрича, бундай чеклов Грециянинг йирик кема қатнови компанияларидан бири — "Dynagas" фаолиятига жиддий зарар етказиши мумкин.Греция томони Европа компаниялари Россия суюлтирилган газини ташишдан чиқиб кетса, бўшаган бозорни АҚШ, Хитой ва Япония компаниялари эгаллаб олишидан хавотирда. Германия ва Португалия Россиядан айрим балиқ маҳсулотларини импорт қилишни тақиқлаш таклифига эътироз билдирмоқда. Икки давлат бу маҳсулотлар маҳаллий балиқни қайта ишлаш корхоналари учун зарурлигини таъкидлаган."Financial Times" маълумотларига кўра, Берлин ва Лиссабон чеклов қабул қилинса, ўзларининг қайта ишлаш саноати хомашё танқислиги ва ишлаб чиқариш харажатларининг ошишига дуч келишидан хавотирда.Франция ва Италия Россия Қуролли кучларида хизмат қилган шахсларнинг Европа Иттифоқига киришини чеклаш бўйича таклифни юмшатишни сўрамоқда.Нашр икки давлат Европанинг асосий сайёҳлик йўналишлари қаторига кириши ва виза чекловларининг кенгайтирилиши туризм соҳасига ҳам таъсир қилиши мумкинлигини қайд этган.Австрия эса музлатилган Россия активларининг қарийб 2 млрд евролик қисмини санкциялардан чиқариш масаласини яна кўтарган. Вена ушбу маблағлардан Россия суди қарори туфайли зарар кўрган "Raiffeisen Bank International"га компенсация тўлаш учун фойдаланишни таклиф қилмоқда.Янги пакет бўйича келишувга эришилмадиЕвропа комиссияси Россияга қарши 21-санкциялар пакетини июнь ойида таклиф қилган эди. 15 июлда Европа Иттифоқи элчилари пакет бўйича ягона қарорга кела олмади. Кейинги музокаралар 23 июлга қолдирилди. FT баҳосига кўра, алоҳида давлатларнинг ўз иқтисодий манфаатлари учун истиснолар талаб қилиши Брюсселнинг Россияга қарши санкциялар бўйича умумий позициясини заифлаштирмоқда. Дипломатлар ҳар бир мамлакат ўзи учун алоҳида имтиёз талаб қилса, якуний пакет кўплаб бўшлиқларга эга бўлиб қолишидан огоҳлантирган.
https://sputniknews.uz/20260427/estonia-russia-aloqa-tiklash-chaqiriq-57179217.html
австрия
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/03/03/16116791_115:0:2846:2048_1920x0_80_0_0_23d130e727ffd28e3422a40c14bde23e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
санкция, санкциялар, германия, франция, австрия, дунё янгиликлари, европа иттифоқи, россия
санкция, санкциялар, германия, франция, австрия, дунё янгиликлари, европа иттифоқи, россия

ЕИнинг олти давлати Россияга қарши 21-санкциялар пакетини юмшатишни сўради — FT

17:58 20.07.2026
© Sputnik / Алексей Витвицкий / Медиабанкка ўтишФлаги ЕС
Флаги ЕС - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 20.07.2026
© Sputnik / Алексей Витвицкий
/
Медиабанкка ўтиш
Oбуна бўлиш
Нашр бунга миллий иқтисодий манфаатлар сабаб бўлаётганини ёзди.
ТОШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. Европа Иттифоқининг олтита давлати Россияга қарши тайёрланаётган янги санкциялар пакетидаги айрим чораларни блоклади ёки ўз компаниялари учун истиснолар киритишни талаб қилди. Бу ҳақда "Financial Times" дипломатлар ва музокаралардан хабардор манбаларга таяниб ёзди.
Нашр маълумотларига кўра, гап Греция, Франция, Италия, Германия, Австрия ва Португалия ҳақида бормоқда.
Бу давлатларнинг эътирозлари асосан миллий компаниялар, саноат тармоқлари, сайёҳлик ва банк манфаатларини ҳимоя қилиш билан боғлиқ.
Греция Россия суюлтирилган табиий газини учинчи давлатларга ташишни тақиқлашга қарши чиқди. Афина расмийларининг фикрича, бундай чеклов Грециянинг йирик кема қатнови компанияларидан бири — "Dynagas" фаолиятига жиддий зарар етказиши мумкин.
Греция томони Европа компаниялари Россия суюлтирилган газини ташишдан чиқиб кетса, бўшаган бозорни АҚШ, Хитой ва Япония компаниялари эгаллаб олишидан хавотирда.
Греция сиёсатчилари бундай кескин чекловларни Европанинг ўзига зарар етказадиган чора деб атади.
Германия ва Португалия Россиядан айрим балиқ маҳсулотларини импорт қилишни тақиқлаш таклифига эътироз билдирмоқда. Икки давлат бу маҳсулотлар маҳаллий балиқни қайта ишлаш корхоналари учун зарурлигини таъкидлаган.
"Financial Times" маълумотларига кўра, Берлин ва Лиссабон чеклов қабул қилинса, ўзларининг қайта ишлаш саноати хомашё танқислиги ва ишлаб чиқариш харажатларининг ошишига дуч келишидан хавотирда.
Франция ва Италия Россия Қуролли кучларида хизмат қилган шахсларнинг Европа Иттифоқига киришини чеклаш бўйича таклифни юмшатишни сўрамоқда.
Нашр икки давлат Европанинг асосий сайёҳлик йўналишлари қаторига кириши ва виза чекловларининг кенгайтирилиши туризм соҳасига ҳам таъсир қилиши мумкинлигини қайд этган.
Австрия эса музлатилган Россия активларининг қарийб 2 млрд евролик қисмини санкциялардан чиқариш масаласини яна кўтарган. Вена ушбу маблағлардан Россия суди қарори туфайли зарар кўрган "Raiffeisen Bank International"га компенсация тўлаш учун фойдаланишни таклиф қилмоқда.
Янги пакет бўйича келишувга эришилмади
Европа комиссияси Россияга қарши 21-санкциялар пакетини июнь ойида таклиф қилган эди. 15 июлда Европа Иттифоқи элчилари пакет бўйича ягона қарорга кела олмади. Кейинги музокаралар 23 июлга қолдирилди.
FT баҳосига кўра, алоҳида давлатларнинг ўз иқтисодий манфаатлари учун истиснолар талаб қилиши Брюсселнинг Россияга қарши санкциялар бўйича умумий позициясини заифлаштирмоқда. Дипломатлар ҳар бир мамлакат ўзи учун алоҳида имтиёз талаб қилса, якуний пакет кўплаб бўшлиқларга эга бўлиб қолишидан огоҳлантирган.
Ғарб санкциялари

Россия Украинани демилитаризация ва денацификация
қилиш бўйича махсус операцияни эълон қилганидан сўнг АҚШ бошчилигидаги Ғарб давлатлари Москвага нисбатан санкциялар босимини кескин кучайтирди. Чеклов чоралар биринчи навбатда банк сектори ва юқори технологияли маҳсулотлар етказиб беришга қаратилган. Кўплаб брендлар Россиядан чиқиб кетишди. Россиянинг хориждаги активлари музлатилди.

Кремль ушбу бу чораларни мисли кўрилмаган иқтисодий уруш деб атади, лекин воқеаларнинг бундай ривожланишига тайёр эканини билдирди.

Россия банки валюта бозорини барқарорлаштирди, дўст бўлмаган мамлакатларга газни рублда сотиш эълон қилинди.

КенгайтиришЙиғиштириш
Президент Эстонии призвал готовиться к возобновлению контактов с Россией - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 27.04.2026
Эстония президенти Россия билан алоқани тиклашга чақирди: Европада яна кимлар шу фикрда
27 Апрел, 17:31
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0