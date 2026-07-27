https://sputniknews.uz/20260727/energetika-yangi-boshqaruv-tizim-59310972.html
Энергетикада сунъий интеллект ва янги бошқарув тизими жорий этилади
Энергетикада сунъий интеллект ва янги бошқарув тизими жорий этилади
Sputnik Ўзбекистон
Янгийўл электр ва газ таъминоти бўйича намунавий туманга айлантирилади. Энергетика вазирлигида сунъий интеллект маркази ташкил этилиб, соҳа ходимлари учун KPI жорий қилинади.
2026-07-27T16:45+0500
2026-07-27T16:45+0500
2026-07-27T16:45+0500
шавкат мирзиёев
энергетика
электр энергияси
жамият
энергетика вазирлиги
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0b/17/41195407_0:203:2920:1846_1920x0_80_0_0_0833f022c67006a9b356378075c00625.jpg
ТОШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев видеоселектор йиғилишида Янгийўл туманида электр ва газ таъминотини бошқаришнинг янги тизимини жорий этиш, кейинчалик эса ушбу тажрибани республиканинг барча туман ва шаҳарларига татбиқ қилиш вазифасини белгилади.Таъкидланишича, туманда махсус штаб ташкил этилади. Унга энергетика вазири Шерзод Ходжаев раҳбарлик қилади, туман ҳокими Санъат Жуманиёзов эса унинг ўринбосари бўлади.Қайси маҳаллада трансформатор, газ тақсимлаш қурилмаси ёки тармоқларни янгилаш зарурлиги аниқланади. АСКУЭ ва АСКУГ тизимларига мос келмайдиган ҳисоблагичлар алмаштирилиб, маълумот узатмаётган қурилмаларнинг алоқаси тикланади.Электр ва газ йўқотишларини икки карра камайтириш бўйича алоҳида дастур ишлаб чиқилади. Йирик корхоналар энергия аудитидан ўтказилиб, тежамкор технологияларга ўтиш учун уларга банк ресурслари ажратилади.Барча ишлар 1 октябргача якунланиб, Янгийўл электр ва газ таъминоти бўйича намунавий туманга айлантирилиши белгиланди. Кейин энергетика тизими раҳбарлари ҳар бир вилоятдаги энг оғир биттадан туманга бириктирилади.Шунингдек, Энергетика вазирлиги таркибида Ёқилғи-энергетика тармоғини рақамлаштириш ва сунъий интеллектни жорий этиш маркази ташкил этилади.Тизимдаги 106 минг ходим учун авариялар, йўқотишлар, қарздорлик, қувватлар захираси ва таъмирлаш ишларини қамраб олган 10 та асосий KPI белгиланади.Табиий газ етказиб бериш қийин бўлган 1 минг 916 та маҳаллада иситиш тизимини электрга ўтказиш имкониятлари ҳам ўрганилади.
https://sputniknews.uz/20260430/elektr-gaz-ochirish-taqiq-57237703.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0b/17/41195407_95:0:2826:2048_1920x0_80_0_0_68a8153b78e1bc0599805fd2e619166e.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
шавкат мирзиёев, энергетика, электр энергияси, жамият, энергетика вазирлиги, ўзбекистон
шавкат мирзиёев, энергетика, электр энергияси, жамият, энергетика вазирлиги, ўзбекистон
Энергетикада сунъий интеллект ва янги бошқарув тизими жорий этилади
Янгийўлда электр ва газ таъминотининг янги тизими синовдан ўтказилади, сунъий интеллект эса ҳисоблагичлардаги шубҳали ўзгаришларни таҳлил қилади.
ТОШКЕНТ, 27 июл — Sputnik.
Президент Шавкат Мирзиёев видеоселектор йиғилишида Янгийўл туманида электр ва газ таъминотини бошқаришнинг янги тизимини жорий этиш, кейинчалик эса ушбу тажрибани республиканинг барча туман ва шаҳарларига татбиқ қилиш вазифасини белгилади
.
Таъкидланишича, туманда махсус штаб ташкил этилади. Унга энергетика вазири Шерзод Ходжаев раҳбарлик қилади, туман ҳокими Санъат Жуманиёзов эса унинг ўринбосари бўлади.
Масъуллар икки ҳафта ичида 51 та маҳаллада аҳоли ва тадбиркорларнинг электр ҳамда газга бўлган ойлик, чораклик ва йиллик талабини ўрганиб, энергия истеъмоли балансини шакллантиради.
Қайси маҳаллада трансформатор, газ тақсимлаш қурилмаси ёки тармоқларни янгилаш зарурлиги аниқланади. АСКУЭ ва АСКУГ тизимларига мос келмайдиган ҳисоблагичлар алмаштирилиб, маълумот узатмаётган қурилмаларнинг алоқаси тикланади.
Электр ва газ йўқотишларини икки карра камайтириш бўйича алоҳида дастур ишлаб чиқилади. Йирик корхоналар энергия аудитидан ўтказилиб, тежамкор технологияларга ўтиш учун уларга банк ресурслари ажратилади.
Барча ишлар 1 октябргача якунланиб, Янгийўл электр ва газ таъминоти бўйича намунавий туманга айлантирилиши белгиланди. Кейин энергетика тизими раҳбарлари ҳар бир вилоятдаги энг оғир биттадан туманга бириктирилади.
Шунингдек, Энергетика вазирлиги таркибида Ёқилғи-энергетика тармоғини рақамлаштириш ва сунъий интеллектни жорий этиш маркази ташкил этилади.
Марказ энергетика занжирини “стресс-аудит”дан ўтказиб, соҳани ривожлантириш сценарийларини ишлаб чиқади. АСКУЭ ва АСКУГ маълумотлари сунъий интеллект орқали таҳлил қилиниб, шубҳали ўзгаришларни аниқлайдиган платформа яратилади.
Тизимдаги 106 минг ходим учун авариялар, йўқотишлар, қарздорлик, қувватлар захираси ва таъмирлаш ишларини қамраб олган 10 та асосий KPI белгиланади.
Табиий газ етказиб бериш қийин бўлган 1 минг 916 та маҳаллада иситиш тизимини электрга ўтказиш имкониятлари ҳам ўрганилади.