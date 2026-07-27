ЕОИИда қишлоқ хўжалиги ўсди — қайси давлатлар етакчи?

ТОШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) давлатларида 2026 йилнинг январь–май ойларида қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқариш ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 0,9 фоизга ошди. Бу ҳақда Евроосиё иқтисодий комиссияси матбуот хизмати маълум қилди.Энг юқори ўсиш Беларусда қайд этилди — 4,3 фоиз. Қирғизистонда ишлаб чиқариш 3,7 фоизга, Қозоғистонда эса 3,6 фоизга ошди. Россияда қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқариши ўтган йилги даражада қолди.Тухум ишлаб чиқариш бўйича энг катта ўсиш Қирғизистонда қайд этилди — 24,4 фоиз. Қозоғистонда бу кўрсаткич 7,6 фоизга, Арманистонда 3,7 фоизга, Россияда 1,8 фоизга ошди. Беларусда эса тухум ишлаб чиқариш 0,7 фоизга камайди.Чорва моллари ва паррандалар етиштириш Қирғизистонда 3,8 фоизга, Қозоғистонда 3,7 фоизга ўсди. Сут ишлаб чиқаришда Қозоғистон 2,7 фоизлик ўсиш билан етакчи бўлди. Россияда эса гўшт етиштириш 0,4 фоизга, сут ишлаб чиқариш 0,7 фоизга қисқарди.
ЕОИИда қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқариш 0,9 фоизга ўсди. Энг юқори ўсиш Беларусда қайд этилди.
ТОШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) давлатларида 2026 йилнинг январь–май ойларида қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқариш ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 0,9 фоизга ошди. Бу ҳақда Евроосиё иқтисодий комиссияси матбуот хизмати маълум қилди.
Энг юқори ўсиш Беларусда қайд этилди — 4,3 фоиз. Қирғизистонда ишлаб чиқариш 3,7 фоизга, Қозоғистонда эса 3,6 фоизга ошди. Россияда қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқариши ўтган йилги даражада қолди.
ЕОИИда тухум ишлаб чиқариш 2,4 фоизга, сўйиш учун чорва моллари ва паррандалар етиштириш 0,3 фоизга, сут ишлаб чиқариш эса 0,2 фоизга ўсди.
Тухум ишлаб чиқариш бўйича энг катта ўсиш Қирғизистонда қайд этилди — 24,4 фоиз. Қозоғистонда бу кўрсаткич 7,6 фоизга, Арманистонда 3,7 фоизга, Россияда 1,8 фоизга ошди. Беларусда эса тухум ишлаб чиқариш 0,7 фоизга камайди.
Чорва моллари ва паррандалар етиштириш Қирғизистонда 3,8 фоизга, Қозоғистонда 3,7 фоизга ўсди. Сут ишлаб чиқаришда Қозоғистон 2,7 фоизлик ўсиш билан етакчи бўлди. Россияда эса гўшт етиштириш 0,4 фоизга, сут ишлаб чиқариш 0,7 фоизга қисқарди.
ЕОИИ
Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) - 2015 йил 1 январдан фаолият юритиб келаётган халқаро иқтисодий бирлашма. Иттифоққа ҳозир Россия, Арманистон, Беларусь, Қозоғистон ва Қирғизистон аъзодир. Ўзбекистон 2020 йилда ЕОИИда кузатувчи мақомини олди. Молдова, Куба, Эрон ҳам кузатувчи мақомига эга.