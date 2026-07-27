Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Қирғизистонда ЕОИИ ва МДҲ давлатларининг биринчи ёшлар форуми старт олди - Sputnik Ўзбекистон, 1920
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Шавкат Мирзиёев ҳукумат, экспертлар ва парламент аъзоларига Ўзбекистоннинг ЕОИИга кириш истиқболларини ҳар томонлама ўрганиб чиқиш, бу интеграциянинг барча афзалликлари ва хавф-хатарларини баҳолаб, якуний қарор қабул қилиш учун батафсил ҳисобот тақдим этилиши ҳақида топшириқ берган эди.
https://sputniknews.uz/20260727/eaeu-qishloq-xojalik-59302730.html
ЕОИИда қишлоқ хўжалиги ўсди — қайси давлатлар етакчи?
ЕОИИда қишлоқ хўжалиги ўсди — қайси давлатлар етакчи?
Sputnik Ўзбекистон
ЕОИИда қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқариши 0,9 фоизга ошди. Беларус, Қирғизистон ва Қозоғистонда ўсиш кузатилди, Арманистонда эса пасайиш қайд этилди.
2026-07-27T14:56+0500
2026-07-27T14:56+0500
ўзбекистон ва еоии
еоии
қишлоқ хўжалиги
озиқ-овқат
гўшт
еик
иқтисод
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/04/0f/18359259_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_3b8890d6809daaa99b914867c409313f.jpg
ТОШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) давлатларида 2026 йилнинг январь–май ойларида қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқариш ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 0,9 фоизга ошди. Бу ҳақда Евроосиё иқтисодий комиссияси матбуот хизмати маълум қилди.Энг юқори ўсиш Беларусда қайд этилди — 4,3 фоиз. Қирғизистонда ишлаб чиқариш 3,7 фоизга, Қозоғистонда эса 3,6 фоизга ошди. Россияда қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқариши ўтган йилги даражада қолди.Тухум ишлаб чиқариш бўйича энг катта ўсиш Қирғизистонда қайд этилди — 24,4 фоиз. Қозоғистонда бу кўрсаткич 7,6 фоизга, Арманистонда 3,7 фоизга, Россияда 1,8 фоизга ошди. Беларусда эса тухум ишлаб чиқариш 0,7 фоизга камайди.Чорва моллари ва паррандалар етиштириш Қирғизистонда 3,8 фоизга, Қозоғистонда 3,7 фоизга ўсди. Сут ишлаб чиқаришда Қозоғистон 2,7 фоизлик ўсиш билан етакчи бўлди. Россияда эса гўшт етиштириш 0,4 фоизга, сут ишлаб чиқариш 0,7 фоизга қисқарди.
https://sputniknews.uz/20260605/eoii-58117955.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/04/0f/18359259_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_dc021f5e2d4f8d83d04b6cbb2a4c46d1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
еоии, қишлоқ хўжалиги, озиқ-овқат, гўшт, еик, иқтисод
еоии, қишлоқ хўжалиги, озиқ-овқат, гўшт, еик, иқтисод

ЕОИИда қишлоқ хўжалиги ўсди — қайси давлатлар етакчи?

14:56 27.07.2026
© Sputnik / Виталий Белоусов / Медиабанкка ўтишПшеница
Пшеница - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 27.07.2026
© Sputnik / Виталий Белоусов
/
Медиабанкка ўтиш
Oбуна бўлиш
ЕОИИда қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқариш 0,9 фоизга ўсди. Энг юқори ўсиш Беларусда қайд этилди.
ТОШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) давлатларида 2026 йилнинг январь–май ойларида қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқариш ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 0,9 фоизга ошди. Бу ҳақда Евроосиё иқтисодий комиссияси матбуот хизмати маълум қилди.
Энг юқори ўсиш Беларусда қайд этилди — 4,3 фоиз. Қирғизистонда ишлаб чиқариш 3,7 фоизга, Қозоғистонда эса 3,6 фоизга ошди. Россияда қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқариши ўтган йилги даражада қолди.
ЕОИИда тухум ишлаб чиқариш 2,4 фоизга, сўйиш учун чорва моллари ва паррандалар етиштириш 0,3 фоизга, сут ишлаб чиқариш эса 0,2 фоизга ўсди.
Тухум ишлаб чиқариш бўйича энг катта ўсиш Қирғизистонда қайд этилди — 24,4 фоиз. Қозоғистонда бу кўрсаткич 7,6 фоизга, Арманистонда 3,7 фоизга, Россияда 1,8 фоизга ошди. Беларусда эса тухум ишлаб чиқариш 0,7 фоизга камайди.
Чорва моллари ва паррандалар етиштириш Қирғизистонда 3,8 фоизга, Қозоғистонда 3,7 фоизга ўсди. Сут ишлаб чиқаришда Қозоғистон 2,7 фоизлик ўсиш билан етакчи бўлди. Россияда эса гўшт етиштириш 0,4 фоизга, сут ишлаб чиқариш 0,7 фоизга қисқарди.
ЕОИИ

Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) - 2015 йил 1 январдан фаолият юритиб келаётган халқаро иқтисодий бирлашма. Иттифоққа ҳозир Россия, Арманистон, Беларусь, Қозоғистон ва Қирғизистон аъзодир. Ўзбекистон 2020 йилда ЕОИИда кузатувчи мақомини олди. Молдова, Куба, Эрон ҳам кузатувчи мақомига эга.

КенгайтиришЙиғиштириш
Сельхоз выставка, архивное фото - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 05.06.2026
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Оверчук: бирон-бир бирлашманинг озиқ-овқат таъминоти бўйича ЕОИИ билан тенглашиши даргумон
5 Июн, 14:09
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0