https://sputniknews.uz/20260726/uzbekistan-china-kompaniyalar-loyihalar-muhokama-59278855.html
Ўзбекистон ва Хитой компаниялари янги қўшма лойиҳаларни муҳокама қилди
Ўзбекистон ва Хитой компаниялари янги қўшма лойиҳаларни муҳокама қилди
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон–Хитой бизнес-форумида Ички Мўғулистоннинг 22 та компанияси иштирок этди. Томонлар саноат, энергетика, логистика, қишлоқ хўжалиги ва экспортга йўналтирилган ишлаб чиқариш лойиҳаларини муҳокама қилди.
2026-07-26T09:23+0500
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2026-07-26T09:28+0500
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ТОШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. Тошкентда Ўзбекистон ва Хитойнинг Ички Мўғулистон автоном райони компаниялари қўшма инвестиция ва ишлаб чиқариш лойиҳаларини муҳокама қилди. Бу ҳақда Инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги хабар берди.Ўзбекистон–Хитой бизнес-форумида металлургия, энергетика, логистика, биотехнологиялар, автомобилсозлик ва озиқ-овқат саноатида фаолият юритаётган 22 та компания, шунингдек, давлат ва тармоқ ташкилотлари вакиллари иштирок этди.Вазирлик маълумотига кўра, сўнгги беш йилда Ўзбекистон ва Хитой ўртасидаги савдо айланмаси уч бараварга ошиб, 2025 йил якунида қарийб 18 миллиард долларга етган. Хитойнинг тўғридан-тўғри инвестициялари ҳажми эса беш бараварга кўпайиб, 17 миллиард долларни ташкил этган.Ҳозир Ўзбекистонда Хитой капитали иштирокидаги 6 мингдан ортиқ корхона фаолият юритмоқда.
https://sputniknews.uz/20260701/central-asia-china-shartnoma-qabul-58738514.html
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ҳамкорлик, инвестиция, инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги, савдо, яшил энергия, қишлоқ хўжалиги
ҳамкорлик, инвестиция, инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги, савдо, яшил энергия, қишлоқ хўжалиги
Ўзбекистон ва Хитой компаниялари янги қўшма лойиҳаларни муҳокама қилди
09:23 26.07.2026 (янгиланди: 09:28 26.07.2026)
Тошкентда Ўзбекистон ва Хитойнинг Ички Мўғулистон автоном райони компаниялари тоғ-кон саноати, “яшил” энергетика, қишлоқ хўжалиги ва технологиялар соҳасидаги қўшма лойиҳаларни муҳокама қилди
ТОШКЕНТ, 26 июл — Sputnik.
Тошкентда Ўзбекистон ва Хитойнинг Ички Мўғулистон автоном райони компаниялари қўшма инвестиция ва ишлаб чиқариш лойиҳаларини муҳокама қилди. Бу ҳақда Инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги хабар берди
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Ўзбекистон–Хитой бизнес-форумида металлургия, энергетика, логистика, биотехнологиялар, автомобилсозлик ва озиқ-овқат саноатида фаолият юритаётган 22 та компания, шунингдек, давлат ва тармоқ ташкилотлари вакиллари иштирок этди.
Музокараларда тоғ-кон саноати, “яшил” энергетика, қишлоқ хўжалиги, тиббиёт, замонавий технологиялар, саноат кооперацияси ҳамда экспортга йўналтирилган ишлаб чиқариш соҳаларидаги лойиҳалар кўриб чиқилди.
Вазирлик маълумотига кўра, сўнгги беш йилда Ўзбекистон ва Хитой ўртасидаги савдо айланмаси уч бараварга ошиб, 2025 йил якунида қарийб 18 миллиард долларга етган. Хитойнинг тўғридан-тўғри инвестициялари ҳажми эса беш бараварга кўпайиб, 17 миллиард долларни ташкил этган.
Ҳозир Ўзбекистонда Хитой капитали иштирокидаги 6 мингдан ортиқ корхона фаолият юритмоқда.