https://sputniknews.uz/20260701/central-asia-china-shartnoma-qabul-58738514.html
Марказий Осиё ва Хитой ўртасидаги абадий дўстлик шартномаси биринчи ўқишда қабул қилинди
Марказий Осиё ва Хитой ўртасидаги абадий дўстлик шартномаси биринчи ўқишда қабул қилинди
Sputnik Ўзбекистон
Қонунчилик палатаси Марказий Осиё давлатлари ва Хитой ўртасида абадий яхши қўшничилик, дўстлик ва ҳамкорлик тўғрисидаги шартномани ратификация қилиш ҳақидаги қонун лойиҳасини маъқуллади.
2026-07-01T18:33+0500
2026-07-01T18:33+0500
2026-07-01T18:33+0500
олий мажлис қонунчилик палатаси
ўзбекистон
ҳамкорлик
қозоғистон
туркманистон
қирғизистон
тожикистон
сиёсат
марказий осиё
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0b/1a/46812159_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_347b60c837a7a38d98ed10cc3a4047b5.jpg
ТОШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. Олий Мажлис Қонунчилик палатасида Марказий Осиё давлатлари ва Хитой ўртасида абадий яхши қўшничилик, дўстлик ва ҳамкорлик тўғрисидаги шартномани ратификация қилиш ҳақидаги қонун лойиҳаси биринчи ўқишда қабул қилинди.Ҳужжат Қозоғистон, Қирғизистон, Тожикистон, Туркманистон, Ўзбекистон ва Хитой ўртасидаги кўп томонлама ҳамкорликнинг умумий ҳуқуқий асосини белгилайди.Шартнома 2025 йил 17 июнь куни Остона шаҳрида давлат раҳбарлари томонидан имзоланган. У “Марказий Осиё – Хитой” форматидаги давлатлар ўртасида имзоланган биринчи халқаро шартнома ҳисобланади.Шартномага кўра, давлатлар сиёсий маслаҳатлашувлар ўтказиш, олий ва юқори даражадаги ташрифлар механизмидан фойдаланиш, минтақавий ва глобал масалалар бўйича позицияларни мунтазам мувофиқлаштириб боришга келишган.Қонун лойиҳасининг қабул қилиниши Марказий Осиё мамлакатлари ва Хитой ўртасидаги шерикликни мустаҳкамлаш, савдо, инвестиция, технология ва маданий-гуманитар соҳалардаги ҳамкорликни кенгайтиришга хизмат қилиши кутилмоқда.
https://sputniknews.uz/20251116/uzbekistan-kyrgyzstan-tajikistan-chegara-kelishuv-53511142.html
ўзбекистон
қозоғистон
қирғизистон
тожикистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0b/1a/46812159_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_1b34634aa4712ccc8eaf6521b0358de1.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
олий мажлис қонунчилик палатаси, ўзбекистон, ҳамкорлик, қозоғистон, туркманистон, қирғизистон, тожикистон, сиёсат, марказий осиё
олий мажлис қонунчилик палатаси, ўзбекистон, ҳамкорлик, қозоғистон, туркманистон, қирғизистон, тожикистон, сиёсат, марказий осиё
Марказий Осиё ва Хитой ўртасидаги абадий дўстлик шартномаси биринчи ўқишда қабул қилинди
Ҳужжатда Марказий Осиё давлатлари ва Хитой ўртасида суверенитетни ҳурмат қилиш, ўзаро ҳужум қилмаслик ва ҳамкорликни ривожлантириш белгиланган.
ТОШКЕНТ, 1 июл — Sputnik.
Олий Мажлис Қонунчилик палатасида Марказий Осиё давлатлари ва Хитой ўртасида абадий яхши қўшничилик, дўстлик ва ҳамкорлик тўғрисидаги шартномани ратификация қилиш ҳақидаги қонун лойиҳаси биринчи ўқишда қабул қилинди
.
Ҳужжат Қозоғистон, Қирғизистон, Тожикистон, Туркманистон, Ўзбекистон ва Хитой ўртасидаги кўп томонлама ҳамкорликнинг умумий ҳуқуқий асосини белгилайди.
Шартнома 2025 йил 17 июнь куни Остона шаҳрида давлат раҳбарлари томонидан имзоланган. У “Марказий Осиё – Хитой” форматидаги давлатлар ўртасида имзоланган биринчи халқаро шартнома ҳисобланади.
15 моддадан иборат ҳужжатда томонлар мустақиллик, суверенитет ва ҳудудий яхлитликни ҳурмат қилиш, ўзаро ҳужум қилмаслик, ички ишларга аралашмаслик ҳамда узоқ муддатли барқарор алоқаларни ривожлантириш тамойилларига содиқлигини тасдиқлайди.
Шартномага кўра, давлатлар сиёсий маслаҳатлашувлар ўтказиш, олий ва юқори даражадаги ташрифлар механизмидан фойдаланиш, минтақавий ва глобал масалалар бўйича позицияларни мунтазам мувофиқлаштириб боришга келишган.
Қонун лойиҳасининг қабул қилиниши Марказий Осиё мамлакатлари ва Хитой ўртасидаги шерикликни мустаҳкамлаш, савдо, инвестиция, технология ва маданий-гуманитар соҳалардаги ҳамкорликни кенгайтиришга хизмат қилиши кутилмоқда.