https://sputniknews.uz/20260726/termiziy-tavallud-nishonlanish-59282565.html
Ҳаким Термизий таваллудининг 1200 йиллиги қандай нишонланади?
Ҳаким Термизий таваллудининг 1200 йиллиги қандай нишонланади?
Sputnik Ўзбекистон
2026 йилда Ҳаким Термизий таваллудининг 1200 йиллиги кенг нишонланади. Ноябрда Термизда халқаро конференция ва кураш турнири ўтказилиб, алломанинг асарлари турли тилларда нашр этилади.
2026-07-26T11:30+0500
2026-07-26T11:30+0500
2026-07-26T11:46+0500
ўзбекистон
тарих
ислом дини
танлов
янги қарор
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/0b/33778460_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_fae0e4bc4756bc8eadda41546b14e7bc.png
ТОШКЕНТ, 23 июл — Sputnik. Ҳаким Термизий таваллудининг 1200 йиллиги муносабати билан Термизда халқаро конференция ва кураш турнири ўтказилади. Бу Президентнинг 24 июлда қабул қилинган ПҚ–275-сон қарорида белгиланди.Шунингдек, алломанинг асарлари ўзбек ва хорижий тилларда нашр этилади2026 йил ноябрда Термиз шаҳрида “Ҳаким Термизий илмий-маънавий меросининг бугунги кундаги аҳамияти” мавзусида халқаро конференция ташкил этилади.Йил давомида Ҳаким Термизий меросига бағишланган туркум рисолалар ҳам тайёрланиб, чоп этилади.Диний таълим муассасалари талабалари ўртасида “Ҳаким Термизий асарлари билимдони” танлови ўтказилади.Бундан ташқари, ноябрда аллома хотирасига бағишланган кураш турнири “Мардлар майдони” шиори остида ташкил этилади.
https://sputniknews.uz/20260709/imom-al-buxoriy-konferentsiya-mukofot-taklif-58939941.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/0b/33778460_8:0:1145:853_1920x0_80_0_0_10b3ee2f7014ec6d0d659fceda084e75.png
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ўзбекистон, тарих, ислом дини, танлов, янги қарор
ўзбекистон, тарих, ислом дини, танлов, янги қарор
Ҳаким Термизий таваллудининг 1200 йиллиги қандай нишонланади?
11:30 26.07.2026 (янгиланди: 11:46 26.07.2026)
Ҳаким Термизий таваллудининг 1200 йиллиги доирасида Термизда халқаро конференция ва кураш турнири ўтказилади, аллома асарларининг академик таржималари чоп этилади.
ТОШКЕНТ, 23 июл — Sputnik.
Ҳаким Термизий таваллудининг 1200 йиллиги муносабати билан Термизда халқаро конференция ва кураш турнири ўтказилади. Бу Президентнинг 24 июлда қабул қилинган ПҚ–275-сон қарорида белгиланди
.
Шунингдек, алломанинг асарлари ўзбек ва хорижий тилларда нашр этилади
2026 йил ноябрда Термиз шаҳрида “Ҳаким Термизий илмий-маънавий меросининг бугунги кундаги аҳамияти” мавзусида халқаро конференция ташкил этилади.
Шунингдек, алломанинг “Наводирул усул” ва “Баҳрут тафсир” асарлари ҳамда унинг илмий меросига оид бошқа манбаларнинг ўзбек ва хорижий тиллардаги илмий-изоҳли академик таржималари нашр қилинади.
Йил давомида Ҳаким Термизий меросига бағишланган туркум рисолалар ҳам тайёрланиб, чоп этилади.
Диний таълим муассасалари талабалари ўртасида “Ҳаким Термизий асарлари билимдони” танлови ўтказилади.
Бундан ташқари, ноябрда аллома хотирасига бағишланган кураш турнири “Мардлар майдони” шиори остида ташкил этилади.