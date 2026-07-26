Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260726/termiziy-tavallud-nishonlanish-59282565.html
Ҳаким Термизий таваллудининг 1200 йиллиги қандай нишонланади?
Ҳаким Термизий таваллудининг 1200 йиллиги қандай нишонланади?
Sputnik Ўзбекистон
2026 йилда Ҳаким Термизий таваллудининг 1200 йиллиги кенг нишонланади. Ноябрда Термизда халқаро конференция ва кураш турнири ўтказилиб, алломанинг асарлари турли тилларда нашр этилади.
2026-07-26T11:30+0500
2026-07-26T11:46+0500
ўзбекистон
тарих
ислом дини
танлов
янги қарор
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/0b/33778460_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_fae0e4bc4756bc8eadda41546b14e7bc.png
ТОШКЕНТ, 23 июл — Sputnik. Ҳаким Термизий таваллудининг 1200 йиллиги муносабати билан Термизда халқаро конференция ва кураш турнири ўтказилади. Бу Президентнинг 24 июлда қабул қилинган ПҚ–275-сон қарорида белгиланди.Шунингдек, алломанинг асарлари ўзбек ва хорижий тилларда нашр этилади2026 йил ноябрда Термиз шаҳрида “Ҳаким Термизий илмий-маънавий меросининг бугунги кундаги аҳамияти” мавзусида халқаро конференция ташкил этилади.Йил давомида Ҳаким Термизий меросига бағишланган туркум рисолалар ҳам тайёрланиб, чоп этилади.Диний таълим муассасалари талабалари ўртасида “Ҳаким Термизий асарлари билимдони” танлови ўтказилади.Бундан ташқари, ноябрда аллома хотирасига бағишланган кураш турнири “Мардлар майдони” шиори остида ташкил этилади.
https://sputniknews.uz/20260709/imom-al-buxoriy-konferentsiya-mukofot-taklif-58939941.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/0b/33778460_8:0:1145:853_1920x0_80_0_0_10b3ee2f7014ec6d0d659fceda084e75.png
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ўзбекистон, тарих, ислом дини, танлов, янги қарор
ўзбекистон, тарих, ислом дини, танлов, янги қарор

Ҳаким Термизий таваллудининг 1200 йиллиги қандай нишонланади?

11:30 26.07.2026 (янгиланди: 11:46 26.07.2026)
© Управление мусульман УзбекистанаСамые крупные мечети Узбекистана (Мечеть "Ҳаким Термизий")
Самые крупные мечети Узбекистана (Мечеть Ҳаким Термизий) - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 26.07.2026
© Управление мусульман Узбекистана
Oбуна бўлиш
Ҳаким Термизий таваллудининг 1200 йиллиги доирасида Термизда халқаро конференция ва кураш турнири ўтказилади, аллома асарларининг академик таржималари чоп этилади.
ТОШКЕНТ, 23 июл — Sputnik. Ҳаким Термизий таваллудининг 1200 йиллиги муносабати билан Термизда халқаро конференция ва кураш турнири ўтказилади. Бу Президентнинг 24 июлда қабул қилинган ПҚ–275-сон қарорида белгиланди.
Шунингдек, алломанинг асарлари ўзбек ва хорижий тилларда нашр этилади
2026 йил ноябрда Термиз шаҳрида “Ҳаким Термизий илмий-маънавий меросининг бугунги кундаги аҳамияти” мавзусида халқаро конференция ташкил этилади.
Шунингдек, алломанинг “Наводирул усул” ва “Баҳрут тафсир” асарлари ҳамда унинг илмий меросига оид бошқа манбаларнинг ўзбек ва хорижий тиллардаги илмий-изоҳли академик таржималари нашр қилинади.
Йил давомида Ҳаким Термизий меросига бағишланган туркум рисолалар ҳам тайёрланиб, чоп этилади.
Диний таълим муассасалари талабалари ўртасида “Ҳаким Термизий асарлари билимдони” танлови ўтказилади.
Бундан ташқари, ноябрда аллома хотирасига бағишланган кураш турнири “Мардлар майдони” шиори остида ташкил этилади.
Глава ICESCO предложил сделать наследие Имама аль-Бухари мировым научным проектом - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 09.07.2026
Имом ал-Бухорий мероси бўйича халқаро конференция ва мукофот таъсис этиш таклиф қилинди
9 Июл, 18:47
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0