https://sputniknews.uz/20260726/paris-uzbekistan-kurashchilar-oltin-59280741.html
Париждаги Президент совринида Ўзбекистон курашчилари 2 та олтин медаль қўлга киритди
Париждаги Президент совринида Ўзбекистон курашчилари 2 та олтин медаль қўлга киритди
Sputnik Ўзбекистон
Paris Kurash Open турнирида 28 мамлакатдан 100 дан ортиқ спортчи қатнашди. Самандар Садинов ва Шерали Жўраев олтин, Жонибек Қозоқов ва Бекмурод Олтибоев бронза медални қўлга киритди.
2026-07-26T10:19+0500
2026-07-26T10:19+0500
2026-07-26T10:19+0500
спорт
спорт курашлари
кураш
олтин медаль
бронза медал
франция
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/1a/59280241_0:134:2560:1574_1920x0_80_0_0_bd15166b48dbc90911965357457de221.jpg
ТОШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. Ўзбекистонлик курашчилар Парижда ўтказилган Президент соврини учун халқаро турнирда иккита олтин ва иккита бронза медални қўлга киритди. Бу ҳақда Ўзбекистон Миллий олимпия қўмитаси хабар берди.17–19 июл кунлари бўлиб ўтган Paris Kurash Open мусобақасида дунёнинг 28 мамлакатидан 100 нафардан ортиқ спортчи қатнашди. Беллашувлар эркаклар ўртасида –90 ва +90 килограмм, аёллар ўртасида эса –70 ва +70 килограмм вазн тоифаларида ўтказилди.Жонибек Қозоқов –90 килограмм, Бекмурод Олтибоев +90 килограмм вазн тоифасида бронза медални қўлга киритди. Шу тариқа, Ўзбекистон терма жамоаси мусобақани тўртта медаль билан якунлади.Мусобақа Халқаро кураш ассоциациясининг рейтинг турнири мақомига эга. Ғолиб ва совриндорларга рейтинг очколари билан бирга пул мукофотлари ҳам берилди.Ҳар бир вазн тоифаси ғолиби 3 минг, кумуш медаль соҳиби 2 минг, бронза медаль соҳиблари эса минг евродан мукофотланди. Турнирнинг умумий мукофот жамғармаси 30 минг еврони ташкил этди.
https://sputniknews.uz/20260705/uzbekistan-kurashchilar-asia-chempionat-medal-58838669.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/1a/59280241_142:0:2418:1707_1920x0_80_0_0_c5c24bc3d3b84f0cefae1dd5d77d91ea.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
спорт, спорт курашлари , кураш, олтин медаль, бронза медал, франция
спорт, спорт курашлари , кураш, олтин медаль, бронза медал, франция
Париждаги Президент совринида Ўзбекистон курашчилари 2 та олтин медаль қўлга киритди
Париждаги Президент соврини учун халқаро турнирда Ўзбекистон курашчилари иккита олтин ва иккита бронза — жами тўртта медални қўлга киритди.
ТОШКЕНТ, 26 июл — Sputnik.
Ўзбекистонлик курашчилар Парижда ўтказилган Президент соврини учун халқаро турнирда иккита олтин ва иккита бронза медални қўлга киритди. Бу ҳақда Ўзбекистон Миллий олимпия қўмитаси хабар берди
.
17–19 июл кунлари бўлиб ўтган Paris Kurash Open мусобақасида дунёнинг 28 мамлакатидан 100 нафардан ортиқ спортчи қатнашди. Беллашувлар эркаклар ўртасида –90 ва +90 килограмм, аёллар ўртасида эса –70 ва +70 килограмм вазн тоифаларида ўтказилди.
Ўзбекистон вакилларидан Самандар Садинов –90 килограмм, Шерали Жўраев эса +90 килограмм вазн тоифасида ғолиб бўлди.
Жонибек Қозоқов –90 килограмм, Бекмурод Олтибоев +90 килограмм вазн тоифасида бронза медални қўлга киритди. Шу тариқа, Ўзбекистон терма жамоаси мусобақани тўртта медаль билан якунлади.
Мусобақа Халқаро кураш ассоциациясининг рейтинг турнири мақомига эга. Ғолиб ва совриндорларга рейтинг очколари билан бирга пул мукофотлари ҳам берилди.
Ҳар бир вазн тоифаси ғолиби 3 минг, кумуш медаль соҳиби 2 минг, бронза медаль соҳиблари эса минг евродан мукофотланди. Турнирнинг умумий мукофот жамғармаси 30 минг еврони ташкил этди.