Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260726/paris-uzbekistan-kurashchilar-oltin-59280741.html
Париждаги Президент совринида Ўзбекистон курашчилари 2 та олтин медаль қўлга киритди
Париждаги Президент совринида Ўзбекистон курашчилари 2 та олтин медаль қўлга киритди
Sputnik Ўзбекистон
Paris Kurash Open турнирида 28 мамлакатдан 100 дан ортиқ спортчи қатнашди. Самандар Садинов ва Шерали Жўраев олтин, Жонибек Қозоқов ва Бекмурод Олтибоев бронза медални қўлга киритди.
2026-07-26T10:19+0500
2026-07-26T10:19+0500
спорт
спорт курашлари
кураш
олтин медаль
бронза медал
франция
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/1a/59280241_0:134:2560:1574_1920x0_80_0_0_bd15166b48dbc90911965357457de221.jpg
ТОШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. Ўзбекистонлик курашчилар Парижда ўтказилган Президент соврини учун халқаро турнирда иккита олтин ва иккита бронза медални қўлга киритди. Бу ҳақда Ўзбекистон Миллий олимпия қўмитаси хабар берди.17–19 июл кунлари бўлиб ўтган Paris Kurash Open мусобақасида дунёнинг 28 мамлакатидан 100 нафардан ортиқ спортчи қатнашди. Беллашувлар эркаклар ўртасида –90 ва +90 килограмм, аёллар ўртасида эса –70 ва +70 килограмм вазн тоифаларида ўтказилди.Жонибек Қозоқов –90 килограмм, Бекмурод Олтибоев +90 килограмм вазн тоифасида бронза медални қўлга киритди. Шу тариқа, Ўзбекистон терма жамоаси мусобақани тўртта медаль билан якунлади.Мусобақа Халқаро кураш ассоциациясининг рейтинг турнири мақомига эга. Ғолиб ва совриндорларга рейтинг очколари билан бирга пул мукофотлари ҳам берилди.Ҳар бир вазн тоифаси ғолиби 3 минг, кумуш медаль соҳиби 2 минг, бронза медаль соҳиблари эса минг евродан мукофотланди. Турнирнинг умумий мукофот жамғармаси 30 минг еврони ташкил этди.
https://sputniknews.uz/20260705/uzbekistan-kurashchilar-asia-chempionat-medal-58838669.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/1a/59280241_142:0:2418:1707_1920x0_80_0_0_c5c24bc3d3b84f0cefae1dd5d77d91ea.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
спорт, спорт курашлари , кураш, олтин медаль, бронза медал, франция
спорт, спорт курашлари , кураш, олтин медаль, бронза медал, франция

Париждаги Президент совринида Ўзбекистон курашчилари 2 та олтин медаль қўлга киритди

10:19 26.07.2026
© Национальный олимпийский комитет РУзКурашисты Узбекистана завоевали две золотые медали на турнире на приз Президента в Париже
Курашисты Узбекистана завоевали две золотые медали на турнире на приз Президента в Париже - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 26.07.2026
© Национальный олимпийский комитет РУз
Oбуна бўлиш
Париждаги Президент соврини учун халқаро турнирда Ўзбекистон курашчилари иккита олтин ва иккита бронза — жами тўртта медални қўлга киритди.
ТОШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. Ўзбекистонлик курашчилар Парижда ўтказилган Президент соврини учун халқаро турнирда иккита олтин ва иккита бронза медални қўлга киритди. Бу ҳақда Ўзбекистон Миллий олимпия қўмитаси хабар берди.
17–19 июл кунлари бўлиб ўтган Paris Kurash Open мусобақасида дунёнинг 28 мамлакатидан 100 нафардан ортиқ спортчи қатнашди. Беллашувлар эркаклар ўртасида –90 ва +90 килограмм, аёллар ўртасида эса –70 ва +70 килограмм вазн тоифаларида ўтказилди.
© Национальный олимпийский комитет РУзКурашисты Узбекистана завоевали две золотые медали на турнире на приз Президента в Париже
Курашисты Узбекистана завоевали две золотые медали на турнире на приз Президента в Париже - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 26.07.2026
Курашисты Узбекистана завоевали две золотые медали на турнире на приз Президента в Париже
© Национальный олимпийский комитет РУз
Ўзбекистон вакилларидан Самандар Садинов –90 килограмм, Шерали Жўраев эса +90 килограмм вазн тоифасида ғолиб бўлди.
Жонибек Қозоқов –90 килограмм, Бекмурод Олтибоев +90 килограмм вазн тоифасида бронза медални қўлга киритди. Шу тариқа, Ўзбекистон терма жамоаси мусобақани тўртта медаль билан якунлади.
Мусобақа Халқаро кураш ассоциациясининг рейтинг турнири мақомига эга. Ғолиб ва совриндорларга рейтинг очколари билан бирга пул мукофотлари ҳам берилди.
Ҳар бир вазн тоифаси ғолиби 3 минг, кумуш медаль соҳиби 2 минг, бронза медаль соҳиблари эса минг евродан мукофотланди. Турнирнинг умумий мукофот жамғармаси 30 минг еврони ташкил этди.
Узбекистанские борцы вольного стиля завоевали две медали на чемпионате Азии U20 - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 05.07.2026
Ўзбекистон эркин курашчилари U20 Осиё чемпионатида икки медаль олди
5 Июл, 13:24
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0