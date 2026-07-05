https://sputniknews.uz/20260705/uzbekistan-kurashchilar-asia-chempionat-medal-58838669.html
Ўзбекистон эркин курашчилари U20 Осиё чемпионатида икки медаль олди
Ўзбекистон эркин курашчилари U20 Осиё чемпионатида икки медаль олди
Sputnik Ўзбекистон
Таиландда ўтаётган спорт курашлари бўйича U20 Осиё чемпионатида Ўзбекистон эркин курашчилари 1 та олтин ва 1 та бронза медалига сазовор бўлди.
2026-07-05T13:24+0500
2026-07-05T13:24+0500
2026-07-05T13:28+0500
спорт
юнон-рум кураши
чемпионат
спорт курашлари
таиланд
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/05/58838817_0:0:800:451_1920x0_80_0_0_3cd828dba8d878c9572412c24f73e321.jpg
ТОШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. Таиландда спорт курашлари бўйича U20 ёш тоифасидаги Осиё чемпионатининг эркин кураш баҳсларида Ўзбекистон терма жамоаси 1 та олтин ва 1 та бронза медалини қўлга киритди. Бу ҳақда Миллий олимпия қўмитаси матбуот хизмати хабар берди.Ўзбекистон делегациясига олтин медални -57 кг вазн тоифасида гиламга чиққан Улуғбек Рашидов тақдим этди. У ҳал қилувчи беллашувларда муваффақиятли иштирок этиб, яна Осиё чемпионлигига эришди.Шунингдек, -65 кг вазн тоифасида беллашган Санжарбек Анварбеков бронза медалига сазовор бўлди. Шу тариқа, Ўзбекистон эркин курашчилари U20 Осиё чемпионатининг мазкур кунги баҳсларини икки медаль билан якунлашди.Мусобақа Таиланднинг Паттайя шаҳрида ўтказилмоқда. Чемпионат дастуридан юнон-рум кураши, аёллар кураши ва эркин кураш бўйича беллашувлар ўрин олган.
https://sputniknews.uz/20260524/uzbekistan-kurashchilar-asia-chempionat-ta-medal-57828224.html
таиланд
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/05/58838817_40:0:751:533_1920x0_80_0_0_50a2bd7bda3fcebc8aa29d455cbdf3f4.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
спорт, юнон-рум кураши, чемпионат, спорт курашлари , таиланд
спорт, юнон-рум кураши, чемпионат, спорт курашлари , таиланд
Ўзбекистон эркин курашчилари U20 Осиё чемпионатида икки медаль олди
13:24 05.07.2026 (янгиланди: 13:28 05.07.2026)
Таиландда ўтаётган U 20 Осиё чемпионатида Ўзбекистон эркин курашчилари 1 та олтин ва 1 та бронза медалига сазовор бўлди.
ТОШКЕНТ, 5 июл — Sputnik.
Таиландда спорт курашлари бўйича U20 ёш тоифасидаги Осиё чемпионатининг эркин кураш баҳсларида Ўзбекистон терма жамоаси 1 та олтин ва 1 та бронза медалини қўлга киритди. Бу ҳақда Миллий олимпия қўмитаси матбуот хизмати хабар берди
.
Ўзбекистон делегациясига олтин медални -57 кг вазн тоифасида гиламга чиққан Улуғбек Рашидов тақдим этди. У ҳал қилувчи беллашувларда муваффақиятли иштирок этиб, яна Осиё чемпионлигига эришди.
Рашидов аввал ҳам қитъа миқёсида юқори натижалар қайд этган, шунингдек, U17 ёш тоифасида жаҳон чемпионатида ҳам муваффақиятли иштирок этган.
Шунингдек, -65 кг вазн тоифасида беллашган Санжарбек Анварбеков бронза медалига сазовор бўлди. Шу тариқа, Ўзбекистон эркин курашчилари U20 Осиё чемпионатининг мазкур кунги баҳсларини икки медаль билан якунлашди.
Мусобақа Таиланднинг Паттайя шаҳрида ўтказилмоқда. Чемпионат дастуридан юнон-рум кураши, аёллар кураши ва эркин кураш бўйича беллашувлар ўрин олган.