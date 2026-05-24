https://sputniknews.uz/20260524/uzbekistan-kurashchilar-asia-chempionat-ta-medal-57828224.html
Ўзбекистон курашчилари U23 Осиё чемпионатини 4 та медаль билан бошлади
Ўзбекистон курашчилари U23 Осиё чемпионатини 4 та медаль билан бошлади
Sputnik Ўзбекистон
Да Нанг шаҳрида спорт курашлари бўйича U23 Осиё чемпионати бошланди. Ўзбекистон терма жамоаси юнон-рум кураши баҳсларининг илк кунида 2 та олтин, 1 та кумуш ва 1 та бронза медалга эга чиқди.
2026-05-24T14:29+0500
2026-05-24T14:29+0500
2026-05-24T14:29+0500
спорт
кураш
юнон-рум кураши
спорт курашлари
чемпионат
мусобақа
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/18/57826841_0:0:800:449_1920x0_80_0_0_a0af1cd460b39c72f56bc7eca1eed15e.jpg
ТОШКЕНТ, 24 май – Sputnik. Ўзбекистон терма жамоаси Вьетнамда ўтаётган спорт курашлари бўйича U23 Осиё чемпионатини 4 та медаль билан бошлади. Бу ҳақда Ўзбекистон Миллий олимпия қўмитаси матбуот хизмати хабар берди.Да Нанг шаҳрида ўтказилаётган мусобақанинг илк кунида юнон-рум кураши вакиллари 2 та олтин, 1 та кумуш ва 1 та бронза медални қўлга киритди.82 кг вазнда Азимжон Соатуллаев кумуш медални қўлга киритди. 72 кг вазн тоифасида эса Шаҳзод Қўчқоров бронза медаль билан тақдирланди.Мазкур натижа Ўзбекистон ёш курашчиларининг қитъа чемпионатидаги иштирокини муваффақиятли бошлаб берди. U23 ва U17 ёш тоифалари ўртасидаги Осиё чемпионати 23–31 май кунлари давом этади.
https://sputniknews.uz/20250922/sport-kurash-jahon-chempionatida-uzbekistan-oltin-medal-52141789.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/18/57826841_19:0:730:533_1920x0_80_0_0_8812e3113ccc73cc06ea384237adf980.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
спорт, кураш, юнон-рум кураши, спорт курашлари , чемпионат, мусобақа
спорт, кураш, юнон-рум кураши, спорт курашлари , чемпионат, мусобақа
Ўзбекистон курашчилари U23 Осиё чемпионатини 4 та медаль билан бошлади
Вьетнамда ўтаётган U23 Осиё чемпионатида Ўзбекистоннинг юнон-рум курашчилари илк куннинг ўзида 4 та медаль қўлга киритди.
ТОШКЕНТ, 24 май – Sputnik.
Ўзбекистон терма жамоаси Вьетнамда ўтаётган спорт курашлари бўйича U23 Осиё чемпионатини 4 та медаль билан бошлади. Бу ҳақда Ўзбекистон Миллий олимпия қўмитаси матбуот хизмати хабар берди
.
Да Нанг шаҳрида ўтказилаётган мусобақанинг илк кунида юнон-рум кураши вакиллари 2 та олтин, 1 та кумуш ва 1 та бронза медални қўлга киритди.
Олтин медалларга 67 кг вазн тоифасида Айтжан Халмаханов ва 77 кг вазнда Абдулло Алиев сазовор бўлди.
82 кг вазнда Азимжон Соатуллаев кумуш медални қўлга киритди. 72 кг вазн тоифасида эса Шаҳзод Қўчқоров бронза медаль билан тақдирланди.
Мазкур натижа Ўзбекистон ёш курашчиларининг қитъа чемпионатидаги иштирокини муваффақиятли бошлаб берди. U23 ва U17 ёш тоифалари ўртасидаги Осиё чемпионати 23–31 май кунлари давом этади.