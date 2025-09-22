https://sputniknews.uz/20250922/sport-kurash-jahon-chempionatida-uzbekistan-oltin-medal-52141789.html
Спорт курашлари бўйича жаҳон чемпионатида Айтжан Халмаханов олтин медални қўлга киритди
Спорт курашлари бўйича жаҳон чемпионатида Айтжан Халмаханов олтин медални қўлга киритди
Айтжан Халмаханов Загребда ўтган жаҳон чемпионатида 24 йиллик танаффусдан сўнг Ўзбекистонга юнон-рум кураши бўйича олтин медаль олиб келди.
ТОШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. Хорватиянинг Загреб шаҳрида ўтаётган спорт курашлари бўйича жаҳон чемпионати юнон-рум кураши бўйича Ўзбекистон терма жамоаси аъзоси Айтжан Халмаханов олтин медални қўлга киритди. Бу ҳақда Миллий олимпия қўмитаси матбуот хизмати хабар берди.-63 кг вазн тоифасида баҳс олиб борган Халмаханов ҳал қилувчи беллашувда жанубий кореялик Чунг Хан-Жаени мағлубиятга учратишга эришди. Шу тариқа, Ўзбекистон терма жамоаси мазкур мусобақада 1 та олтин, 1 та кумуш ва 3 та бронза медалларини жамғаришга эришди.
ўзбекистон
Спорт курашлари бўйича жаҳон чемпионатида Айтжан Халмаханов олтин медални қўлга киритди
Ўзбекистон терма жамоаси Хорватияда ўтаётган спорт курашлари бўйича жаҳон чемпионатида 1 олтин, 1 кумуш ва 3 бронза билан жами 5 медаль қўлга киритди.
ТОШКЕНТ, 22 сен — Sputnik.
Хорватиянинг Загреб шаҳрида ўтаётган спорт курашлари бўйича жаҳон чемпионати юнон-рум кураши бўйича Ўзбекистон терма жамоаси аъзоси Айтжан Халмаханов олтин медални қўлга киритди. Бу ҳақда Миллий олимпия қўмитаси матбуот хизмати хабар берди.
-63 кг вазн тоифасида баҳс олиб борган Халмаханов ҳал қилувчи беллашувда жанубий кореялик Чунг Хан-Жаени мағлубиятга учратишга эришди.
"Бу сўнгги 24 йил ичида юнон-рум кураши бўйича дунё биринчилигида ўзбекистонлик атлетларнинг қўлга киритган дастлабки олтин медали бўлди", - дейилади хабарда.
Шу тариқа, Ўзбекистон терма жамоаси мазкур мусобақада 1 та олтин, 1 та кумуш ва 3 та бронза медалларини жамғаришга эришди.
Олтин медаль: -63 кг: Айтжан Халмаханов (юнон-рум кураши)
Кумуш медаль: -60 кг: Алишер Ғаниев (юнон-рум кураши)
Бронза медаль: -57 кг: Ғуломжон Абдуллаев (эркин кураш)
-65 кг: Умиджон Жалолов (эркин кураш)
-72 кг: Абдулло Алиев (юнон-рум кураши)