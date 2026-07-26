https://sputniknews.uz/20260726/khorezm-bioyoqilgi-zavod-59287591.html
Хоразмда $6,1 млрдлик биоёқилғи заводи 2030 йилда ишга туширилади
Хоразмда $6,1 млрдлик биоёқилғи заводи 2030 йилда ишга туширилади
Sputnik Ўзбекистон
Хоразмда $6,1 млрдлик биоёқилғи заводи бўйича янги келишув имзоланди. Корхона 2030 йилда ишга тушиб, маҳсулотининг 70 фоизини Uzbekistan Airportsга етказиб беради.
2026-07-26T17:17+0500
2026-07-26T17:17+0500
2026-07-26T17:17+0500
энергетика
аэропорт
яшил энергия
меҳмонхона
баа
ўзбекистон
инвестиция
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/1a/59287423_1:0:950:534_1920x0_80_0_0_927f09f45f25550dc6cda2f03145c8ab.jpg
ТОШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. Абу-Дабида БААнинг Allied Biofuels ва DEEM Engineering компаниялари ўртасида Хоразм вилоятининг Тупроққалъа туманида биоёқилғи ишлаб чиқариш лойиҳасини амалга ошириш бўйича келишув имзоланди. Бу ҳақда “Дунё” ахборот агентлиги хабар берди.Келишув БААнинг Allied Biofuels ва DEEM Engineering компаниялари иштирокида имзоланган. Лойиҳанинг умумий қиймати 6,1 млрд доллар бўлиб, у тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар ҳисобидан амалга оширилади.Завод қурилиши 2026–2030 йилларга мўлжалланган. Корхонани 2030 йилнинг учинчи чорагида тўлиқ ишлаб чиқариш қувватига олиб чиқиш режалаштирилган.Заводда йилига:Шу тариқа, корхонанинг умумий йиллик ишлаб чиқариш қуввати 415 минг тоннани ташкил этади.Лойиҳада жўхори поясини хомашё сифатида қайта ишлаш ва водород технологияларидан фойдаланиш кўзда тутилган. Бунинг учун Хоразм вилоятида 6 минг гектар ер ажратилган.Ишлаб чиқариладиган ёқилғининг 70 фоизини Uzbekistan Airportsга етказиб бериш режалаштирилган. Қолган қисми БААнинг Emirates National Oil Company — ENOC компаниясига экспорт қилинади.Allied Biofuels раҳбари Альфред Бенедиктнинг маълум қилишича, лойиҳани қисман молиялаштириш учун BlackRock/Global Infrastructure Partners маблағларини жалб қилиш режалаштирилган.Компания Урганч шаҳрида қиймати 250 млн доллар бўлган беш юлдузли меҳмонхона ҳамда 160 млн долларлик, 300 ўринли замонавий клиника қуришни ҳам режалаштирмоқда.DEEM Engineering бош директори Муҳаммад Альфаласи Ўзбекистондаги инвестиция муҳити ва “яшил иқтисодиёт”га қаратилаётган эътибор лойиҳани амалга ошириш учун замин яратаётганини таъкидлади.
https://sputniknews.uz/20251117/khwarazm-etanol-zavod-53543362.html
баа
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/1a/59287423_119:0:831:534_1920x0_80_0_0_26484a34726b826f7ecbc3fe9f4a7c43.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
энергетика, аэропорт, яшил энергия, меҳмонхона, баа, ўзбекистон, инвестиция
энергетика, аэропорт, яшил энергия, меҳмонхона, баа, ўзбекистон, инвестиция
Хоразмда $6,1 млрдлик биоёқилғи заводи 2030 йилда ишга туширилади
Хоразмдаги $6,1 млрдлик завод 2030 йилда ишга туширилиб, йилига 415 минг тонна авиация ёқилғиси ва “яшил дизель” ишлаб чиқаради.
ТОШКЕНТ, 26 июл — Sputnik.
Абу-Дабида БААнинг Allied Biofuels ва DEEM Engineering компаниялари ўртасида Хоразм вилоятининг Тупроққалъа туманида биоёқилғи ишлаб чиқариш лойиҳасини амалга ошириш бўйича келишув имзоланди. Бу ҳақда “Дунё” ахборот агентлиги хабар берди
.
Келишув БААнинг Allied Biofuels ва DEEM Engineering компаниялари иштирокида имзоланган. Лойиҳанинг умумий қиймати 6,1 млрд доллар бўлиб, у тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар ҳисобидан амалга оширилади.
Завод қурилиши 2026–2030 йилларга мўлжалланган. Корхонани 2030 йилнинг учинчи чорагида тўлиқ ишлаб чиқариш қувватига олиб чиқиш режалаштирилган.
110 минг тонна барқарор авиация ёқилғиси — SAF;
300 минг тонна электросинтетик авиация ёқилғиси — e-SAF;
5 минг тонна “яшил дизель” ишлаб чиқарилади.
Шу тариқа, корхонанинг умумий йиллик ишлаб чиқариш қуввати 415 минг тоннани ташкил этади.
Лойиҳада жўхори поясини хомашё сифатида қайта ишлаш ва водород технологияларидан фойдаланиш кўзда тутилган. Бунинг учун Хоразм вилоятида 6 минг гектар ер ажратилган.
Ишлаб чиқариладиган ёқилғининг 70 фоизини Uzbekistan Airportsга етказиб бериш режалаштирилган. Қолган қисми БААнинг Emirates National Oil Company — ENOC компаниясига экспорт қилинади.
Allied Biofuels раҳбари Альфред Бенедиктнинг маълум қилишича, лойиҳани қисман молиялаштириш учун BlackRock/Global Infrastructure Partners маблағларини жалб қилиш режалаштирилган.
Компания Урганч шаҳрида қиймати 250 млн доллар бўлган беш юлдузли меҳмонхона ҳамда 160 млн долларлик, 300 ўринли замонавий клиника қуришни ҳам режалаштирмоқда.
DEEM Engineering бош директори Муҳаммад Альфаласи Ўзбекистондаги инвестиция муҳити ва “яшил иқтисодиёт”га қаратилаётган эътибор лойиҳани амалга ошириш учун замин яратаётганини таъкидлади.