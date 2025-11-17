Allied Biofuels ва Praj Хоразмда Марказий Осиёдаги энг йирик этанол заводини барпо этади

https://sputniknews.uz/20251117/khwarazm-etanol-zavod-53543362.html
Allied Biofuels FE LLC ва Praj Industries Ltd Хоразмда МОдаги энг йирик этанол заводини қуриш меморандуми имзолади. Лойиҳа доирасида йилига 293 700 тонна этанол, 160 400 тонна SAF ва “яшил” дизель ишлаб чиқарилиши режалаштирилган
ТОШКЕНТ, 17 ноя – Sputnik. Allied Biofuels FE LLC ва Praj Industries Ltd компаниялари Хоразм вилоятида Марказий Осиёдаги энг йирик этанол заводини барпо этиш бўйича Англашув меморандумини имзолади. Бу ҳақда Allied Biofuels FE LLC матбуот хизмати хабар берди.Лойиҳа доирасида Praj компанияси суткасига 890 тонна, йилига 293 700 тонна 95 фоизли этанол ишлаб чиқара оладиган технологияни ўрнатади.Allied Biofuels ушбу этанолдан фойдаланиб, йилига 160 400 тонна барқарор авиаёқилғи (SAF) ва 5 040 тонна "яшил" дизель ишлаб чиқаради. Қўшимча равишда, биоген газ ва "яшил" водороддан фойдаланган ҳолда йилига 257 000 тонна электро-синтетик авиаёқилғи ишлаб чиқариш режалаштирилган.Этанол ишлаб чиқаришда асосий хомашё сифатида сорғум (сорго) ўсимлигидан фойдаланилади. У ишлаб чиқарилган авиаёқилғи ва янгиланадиган дизель учун асосий ресурс вазифасини бажаради.Лойиҳа амалга оширилиши юзлаб иш ўринларини яратиши кутилмоқда.Маълумот учун:• Praj Industries — Ҳиндистоннинг глобал инжиниринг ва технология компанияси.• Allied Biofuels FE LLC — биоёқилғи ва "яшил" энергия лойиҳаларига ихтисослашган, Ўзбекистонда рўйхатдан ўтган компания.
Лойиҳа Ўзбекистоннинг иқлим стратегиясига мос бўлиб, авиацияда қазилма ёқилғилардан фойдаланишни камайтириш ҳамда иссиқхона газлари чиқиндиларини қисқартиришга хизмат қилади
ТОШКЕНТ, 17 ноя – Sputnik. Allied Biofuels FE LLC ва Praj Industries Ltd компаниялари Хоразм вилоятида Марказий Осиёдаги энг йирик этанол заводини барпо этиш бўйича Англашув меморандумини имзолади. Бу ҳақда Allied Biofuels FE LLC матбуот хизмати хабар берди.
Лойиҳа доирасида Praj компанияси суткасига 890 тонна, йилига 293 700 тонна 95 фоизли этанол ишлаб чиқара оладиган технологияни ўрнатади.
Allied Biofuels ушбу этанолдан фойдаланиб, йилига 160 400 тонна барқарор авиаёқилғи (SAF) ва 5 040 тонна “яшил” дизель ишлаб чиқаради. Қўшимча равишда, биоген газ ва “яшил” водороддан фойдаланган ҳолда йилига 257 000 тонна электро-синтетик авиаёқилғи ишлаб чиқариш режалаштирилган.
Ушбу лойиҳа Марказий Осиёдаги биринчи интеграциялашган SAF ва “яшил” дизель ишлаб чиқариш мажмуасига асос солади.
Этанол ишлаб чиқаришда асосий хомашё сифатида сорғум (сорго) ўсимлигидан фойдаланилади. У ишлаб чиқарилган авиаёқилғи ва янгиланадиган дизель учун асосий ресурс вазифасини бажаради.
Лойиҳа амалга оширилиши юзлаб иш ўринларини яратиши кутилмоқда.
Маълумот учун:
• Praj Industries — Ҳиндистоннинг глобал инжиниринг ва технология компанияси.
• Allied Biofuels FE LLC — биоёқилғи ва “яшил” энергия лойиҳаларига ихтисослашган, Ўзбекистонда рўйхатдан ўтган компания.