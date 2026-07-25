https://sputniknews.uz/20260725/ukraina-zaporoje-dam-olish-maskaniga-hujum-qildi-11-kishi-halok-boldi-59276476.html
Украинанинг Запорожье вилоятига ҳужумида 11 нафар тинч аҳоли ҳалок бўлди
Украинанинг Запорожье вилоятига ҳужумида 11 нафар тинч аҳоли ҳалок бўлди
Sputnik Ўзбекистон
Дам олиш масканига уюштирилган ҳужум қурбонлари орасида 4 нафар ёш бола ҳам бор, 8 киши бедарак йўқолган. 25.07.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-07-25T18:50+0500
2026-07-25T18:50+0500
2026-07-25T18:50+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
россия
украина
запорожье вилояти
ҳужум
қурбонлар
россия мудофаа вазирлиги
видео
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/19/59277073_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_30d609e28c32588565f584887fccd3f3.jpg
ТОШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. Украина Қуролли Кучлари ўтган тунда Запорожье вилоятининг Кириловка қишлоғидаги дам олиш масканига ҳужум қилди, деб хабар берди вилоят раҳбари Евгений Балицкий.Балицкий қурбонлар ва ярадорларнинг оилаларига ёрдам кўрсатишга ваъда берди. Фавқулодда хизматлар ҳужум содир бўлган жойда ишламоқда ва қутқарув ишлари давом этмоқда.Вилоят раҳбари сўзларига кўра, душман тинч аҳолини нишонга олаётганини билиб туриб атайлаб ҳужум қилган. Россия Тергов қўмитаси террористик ҳужум бўйича жиноий тергов бошлади.Эслатиб ўтамиз, 24 июль куни Украина Киров вилоятига берган ракета зарбаси оқибатида 6 киши қурбон бўлган ва 26 киши яраланган эди. Вилоят губернатори Александр Соколов ушбу муносабат билан 3 кунлик мотам эълон қилди.Россия жавобиРоссия фуқаролик инфратузилмаси ва тинч аҳолига берилган зарбаларга жавобан, Россия Қуролли кучлари Украинанинг ҳарбий инфратузилмаси ва мудофаа саноати корхоналарига узоқ масофали аниқ бошқариладиган қуроллар ва дронлар билан зарба бермоқда.Хусусан, Одесса ва Измаил портларидаги ҳарбий нишонлар, нефть таъминот омборлари йўқ қилинди. Суми ва Запорожье вилоятларида Украина Қуролли кучларини таъминловчи "Новая пошта" логистика марказлари ва омборхоналарга зарба берилди. Украина Мудофаа вазирлиги юкларини ташиётган бир неча кемалар йўқ қилинди.
https://sputniknews.uz/20260725/ukraina-rostov-viloyatiga-keng-kolamli-dron-hujumi-uyushtirdi-59267179.html
украина
запорожье вилояти
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/19/59277073_242:0:1682:1080_1920x0_80_0_0_16d6204923ef48bacf13bea9f63bc441.jpg
Кадры с места атаки Украины на базы отдыха в Запорожской области
Sputnik Ўзбекистон
Кадры с места атаки Украины на базы отдыха в Запорожской области
2026-07-25T18:50+0500
true
PT0M40S
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия, украина, запорожье вилояти, ҳужум, қурбонлар, россия мудофаа вазирлиги, видео
россия, украина, запорожье вилояти, ҳужум, қурбонлар, россия мудофаа вазирлиги, видео
Украинанинг Запорожье вилоятига ҳужумида 11 нафар тинч аҳоли ҳалок бўлди
Дам олиш масканига уюштирилган ҳужум қурбонлари орасида 4 нафар ёш бола ҳам бор, 8 киши бедарак йўқолган.
ТОШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. Украина Қуролли Кучлари ўтган тунда Запорожье вилоятининг Кириловка қишлоғидаги дам олиш масканига ҳужум қилди, деб хабар берди вилоят раҳбари Евгений Балицкий.
Ҳужум оқибатида жами 16 киши жабрланган, 11 киши қурбон бўлган, улардан 4 нафари болалар. Шунингдек яна 8 киши бедарак йўқолган, дейилади хабарда.
Балицкий қурбонлар ва ярадорларнинг оилаларига ёрдам кўрсатишга ваъда берди. Фавқулодда хизматлар ҳужум содир бўлган жойда ишламоқда ва қутқарув ишлари давом этмоқда.
Вилоят раҳбари сўзларига кўра, душман тинч аҳолини нишонга олаётганини билиб туриб атайлаб ҳужум қилган. Россия Тергов қўмитаси террористик ҳужум бўйича жиноий тергов бошлади.
Эслатиб ўтамиз, 24 июль куни Украина Киров вилоятига берган ракета зарбаси оқибатида 6 киши қурбон бўлган ва 26 киши яраланган эди. Вилоят губернатори Александр Соколов ушбу муносабат билан 3 кунлик мотам эълон қилди.
Россия фуқаролик инфратузилмаси ва тинч аҳолига берилган зарбаларга жавобан, Россия Қуролли кучлари Украинанинг ҳарбий инфратузилмаси ва мудофаа саноати корхоналарига узоқ масофали аниқ бошқариладиган қуроллар ва дронлар билан зарба бермоқда.
Хусусан, Одесса ва Измаил портларидаги ҳарбий нишонлар, нефть таъминот омборлари йўқ қилинди. Суми ва Запорожье вилоятларида Украина Қуролли кучларини таъминловчи "Новая пошта" логистика марказлари ва омборхоналарга зарба берилди. Украина Мудофаа вазирлиги юкларини ташиётган бир неча кемалар йўқ қилинди.
Россия Мудофаа вазирлиги хабарига кўра, ўтган сутка давомида Украина Қуролли кучлари йўқотишлари 1480 нафар ҳарбий хизматчиларни, 19та жанговар зирҳли машинани, 17та дала артиллерия қуролларини, 78та ҳарбий автомобил ва 1060 та учувчисиз аппаратларни ташкил қилди.