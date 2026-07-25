Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20260725/ukraina-rostov-viloyatiga-keng-kolamli-dron-hujumi-uyushtirdi-59267179.html
Украина Ростов вилоятига кенг кўламли дрон ҳужуми уюштирди
Украина Ростов вилоятига кенг кўламли дрон ҳужуми уюштирди
Sputnik Ўзбекистон
Ўтган тунда Ростов вилояти ва Қримга дрон ҳужуми уюштирилди. 25.07.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-07-25T11:47+0500
2026-07-25T12:01+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
украина
россия
ҳужум
россия мудофаа вазири
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/377/10/3771034_0:343:3019:2041_1920x0_80_0_0_bb7d5d001ed36031e4d44f3449f37389.jpg
Ростов вилоятига Украина Қуролли Кучларининг ҳаво ҳужуми натижасида беш киши жароҳат олди.ТОШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. Украина Қуролли Кучлари ўтган тунда Россиянинг Ростов вилоятига кенг кўламли ҳужум уюштирди, деб маълум қилди вилоят губернатори Юрий Слюсар.Ростов-Донда дрон ҳужумларида тўрт киши ва Красносулинский туманида бир киши жароҳат олди. Уларнинг барчасига тиббий ёрдам кўрсатилди. Икки киши касалхонага ётқизилди дейилади хабарда.Ундан ташқари, Украинанинг ўтган тундаги ҳужуми оқибатида Қрим ярим оролининг бир қисми электр таъминотисиз қолди. Челябинск ва Ханти-Мансийск ўлкаларида ҳам дрон хавфи эълон қилинди. Эслатиб ўтамиз, 24 июль куни Украина Киров вилоятига берган ракета зарбаси оқибатида 6 киши қурбон бўлган ва 26 киши яраланган эди. Вилоят губернатори Александр Соколов ушбу муносабат билан 3 кунлик мотам эълон қилди. Россия жавобиРоссия фуқаролик инфратузилмаси ва тинч аҳолига берилган зарбаларга жавобан, Россия Қуролли кучлари Украинанинг ҳарбий инфратузилмаси ва мудофаа саноати корхоналарига узоқ масофали аниқ бошқариладиган қуроллар ва дронлар билан зарба бермоқда.Хусусан, Одесса ва Измаил портларидаги ҳарбий нишонлар, нефть таъминот омборлари йўқ қилинди. Суми ва Запорожье вилоятларида Украина Қуролли кучларини таъминловчи "Новая пошта" логистика марказлари ва омборхоналарга зарба берилди. Шунингдек, ўтган тунда Россия ҳудудлари устида жами 328та Украина дронлари уриб туширилди, деб хабар қилмоқда Мудофаа вазирлиги.
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/377/10/3771034_152:0:2883:2048_1920x0_80_0_0_2aed6e32fa7dddeff67939fa063ef376.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
украина, россия, ҳужум, россия мудофаа вазири
украина, россия, ҳужум, россия мудофаа вазири

Украина Ростов вилоятига кенг кўламли дрон ҳужуми уюштирди

11:47 25.07.2026 (янгиланди: 12:01 25.07.2026)
© Sputnik / Константин Чалабов / Медиабанкка ўтишМашина скорой помощи выезжает на вызов
Машина скорой помощи выезжает на вызов - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 25.07.2026
© Sputnik / Константин Чалабов
/
Медиабанкка ўтиш
Oбуна бўлиш
Ўтган тунда Ростов вилояти ва Қримга дрон ҳужуми уюштирилди.
Ростов вилоятига Украина Қуролли Кучларининг ҳаво ҳужуми натижасида беш киши жароҳат олди.
ТОШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. Украина Қуролли Кучлари ўтган тунда Россиянинг Ростов вилоятига кенг кўламли ҳужум уюштирди, деб маълум қилди вилоят губернатори Юрий Слюсар.
"Ҳаво мудофааси кучлари минтақанинг барча туманларида операция ўтказди. Натижада учувчисиз учиш аппаратлари ва ракеталар йўқ қилинди", деб ёзган у Макс платформасида.
Ростов-Донда дрон ҳужумларида тўрт киши ва Красносулинский туманида бир киши жароҳат олди. Уларнинг барчасига тиббий ёрдам кўрсатилди. Икки киши касалхонага ётқизилди дейилади хабарда.

Ундан ташқари, Украинанинг ўтган тундаги ҳужуми оқибатида Қрим ярим оролининг бир қисми электр таъминотисиз қолди. Челябинск ва Ханти-Мансийск ўлкаларида ҳам дрон хавфи эълон қилинди.
Эслатиб ўтамиз, 24 июль куни Украина Киров вилоятига берган ракета зарбаси оқибатида 6 киши қурбон бўлган ва 26 киши яраланган эди. Вилоят губернатори Александр Соколов ушбу муносабат билан 3 кунлик мотам эълон қилди.

Россия жавоби

Россия фуқаролик инфратузилмаси ва тинч аҳолига берилган зарбаларга жавобан, Россия Қуролли кучлари Украинанинг ҳарбий инфратузилмаси ва мудофаа саноати корхоналарига узоқ масофали аниқ бошқариладиган қуроллар ва дронлар билан зарба бермоқда.

Хусусан, Одесса ва Измаил портларидаги ҳарбий нишонлар, нефть таъминот омборлари йўқ қилинди. Суми ва Запорожье вилоятларида Украина Қуролли кучларини таъминловчи "Новая пошта" логистика марказлари ва омборхоналарга зарба берилди.

Шунингдек, ўтган тунда Россия ҳудудлари устида жами 328та Украина дронлари уриб туширилди, деб хабар қилмоқда Мудофаа вазирлиги.
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0