https://sputniknews.uz/20260725/eron-qurbon-bolgan-har-bir-fuqarosi-uchun-bitta-amerika-askarini-oldirishni-vada-berdi-59268877.html
Эрон қурбон бўлган ҳар бир фуқароси учун битта Америка аскарини ўлдиришни ваъда берди
Эрон қурбон бўлган ҳар бир фуқароси учун битта Америка аскарини ўлдиришни ваъда берди
Sputnik Ўзбекистон
АҚШнинг тинчлик сулҳини бузиш ва Эрон ҳарбий объектларига зарбаларига жавобан Эрон янги тамойилни эълон қилди. 25.07.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-07-25T12:48+0500
2026-07-25T12:48+0500
2026-07-25T12:50+0500
ақш
эрон
саудия арабистони
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/09/58220839_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_11f89206ff1d603835942e177e9b8492.jpg
ТОШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. Эрон Қуролли Кучлари Марказий штаби Хатам ал-Анбия қўмондони Али Абдуллоҳий Америка билан қарама-қаршиликнинг янги тамойилини эълон қилди. АҚШ президенти Доналд Трамп 8 июль куни Эрон билан 18 июнь кечаси эришилган сулҳ битими энди кучга кирмаслигини эълон қилди. 8 июлдан бери АҚШ ҳарбийлари Эронга бир нечта ҳужумлар уюштирди. АҚШ Марказий қўмондонлиги бу Эроннинг Ҳўрмуз бўғозидан ўтаётган тижорат кемаларига қарши ҳаракатларига қасос эканлигини даъво қилди. Эрон ҳарбийлари Яқин Шарқнинг бир қатор мамлакатларидаги АҚШ базаларига зарбалар билан жавоб беришди. Теҳрон шунингдек, Вашингтонни сулҳ меморандумини бузганликда айблади.Можарога Саудия Арабистони ҳам тортилмоқда. Улар Яман аэропорти ва порт инфратузилмасига зарбалар берди. Бунга жавобан Яман хусийлари Саудия нефтни қайта ишлаш ва сақлаш объектларига зарба бердиа ва Боб-ал-Мандеб бўғозини тўлиқ блокада қилишни эълон қилишди.
https://sputniknews.uz/20260720/iran-usa-zarbalar-oqibat-59154890.html
эрон
саудия арабистони
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/09/58220839_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_eef2b1d90fa89b2a8a1f1b20e45e689e.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ақш, эрон, саудия арабистони
ақш, эрон, саудия арабистони
Эрон қурбон бўлган ҳар бир фуқароси учун битта Америка аскарини ўлдиришни ваъда берди
12:48 25.07.2026 (янгиланди: 12:50 25.07.2026)
АҚШнинг тинчлик сулҳини бузиш ва Эрон ҳарбий объектларига зарбаларига жавобан Эрон янги тамойилни эълон қилди.
ТОШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. Эрон Қуролли Кучлари Марказий штаби Хатам ал-Анбия қўмондони Али Абдуллоҳий Америка билан қарама-қаршиликнинг янги тамойилини эълон қилди.
"Илгари ўз самарадорлигини исботлаган қоида энди мутлақ ва расман жанг майдони формуласига айланади: Ҳар бир қурбон бўлган Эрон Ислом Республикасининг мағрур фуқароси учун битта америкалик ҳарбий хизматчи ҳалок бўлади. Биз сиз учун дўзахга бепул ва тўғридан-тўғри чипталарни тайёрладик", - дейилади баёнотда.
АҚШ президенти Доналд Трамп 8 июль куни Эрон билан 18 июнь кечаси эришилган сулҳ битими энди кучга кирмаслигини эълон қилди. 8 июлдан бери АҚШ ҳарбийлари Эронга бир нечта ҳужумлар уюштирди. АҚШ Марказий қўмондонлиги бу Эроннинг Ҳўрмуз бўғозидан ўтаётган тижорат кемаларига қарши ҳаракатларига қасос эканлигини даъво қилди.
Эрон ҳарбийлари Яқин Шарқнинг бир қатор мамлакатларидаги АҚШ базаларига зарбалар билан жавоб беришди. Теҳрон шунингдек, Вашингтонни сулҳ меморандумини бузганликда айблади.
Можарога Саудия Арабистони ҳам тортилмоқда. Улар Яман аэропорти ва порт инфратузилмасига зарбалар берди. Бунга жавобан Яман хусийлари Саудия нефтни қайта ишлаш ва сақлаш объектларига зарба бердиа ва Боб-ал-Мандеб бўғозини тўлиқ блокада қилишни эълон қилишди.