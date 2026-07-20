https://sputniknews.uz/20260720/iran-usa-zarbalar-oqibat-59154890.html
Пентагон Эроннинг АҚШ кучларига зарбалари оқибатларини тўлиқ ошкор қилмаяпти — NYT
Пентагон Эроннинг АҚШ кучларига зарбалари оқибатларини тўлиқ ошкор қилмаяпти — NYT
Sputnik Ўзбекистон
Эроннинг Иорданиядаги зарбалари ўнлаб америкалик ҳарбийни яралаган ва вертолётларга зарар етказган. NYT манбаларига кўра, Пентагон Теҳронга ҳужумлар аниқлигини баҳолашда ёрдам бермаслик учун тафсилотларни чекламоқда.
2026-07-20T16:27+0500
2026-07-20T16:27+0500
2026-07-20T16:42+0500
ақш – эрон можароси
дунё янгиликлари
дунёда
ақш
теҳрон
эрон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/03/1a/56523666_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_723b220f94163050a5fe4384a762d57c.png
ТОШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. Пентагон Эроннинг Иорданиядаги Америка кучларига уюштирган учта зарбаси ва уларнинг оқибатлари ҳақида жамоатчиликка тўлиқ маълумот бермаган. Бу ҳақда "New York Times" исми ошкор этилмаган америкалик амалдорларга таяниб хабар берди.Нашр маълумотларига кўра, 17 июлда икки америкалик ҳарбий ҳалок бўлган ҳужумдан олдин беш кун ичида АҚШ кучларига яна уч марта зарба берилган. Уларнинг натижасида ўнлаб ҳарбийлар жароҳатланган ва бир қатор "Black Hawk" вертолётлари шикастланган.NYT суҳбатдошлари маълумотларнинг чекланишини ҳарбий операциялар хавфсизлиги билан изоҳлаган. Уларнинг фикрича, жароҳатланганлар ва техникага етган зарар ҳақидаги батафсил маълумотлар Теҳронга зарбаларнинг аниқлиги ва самарадорлигини баҳолаш имконини бериши мумкин.АҚШ расмийлари Эрон зарбалари Америка ҳаво мудофаасини четлаб ўтишда тобора самарали бўлаётганини ҳам тан олган.CENTCOM расман 17 июлдаги ракета ва дрон ҳужумида икки америкалик ҳарбий ҳалок бўлгани, яна бири бедарак йўқолганини маълум қилди."Associated Press" ҳисоб-китобига кўра, 28 февралдан бери Эрон билан можарода ҳалок бўлган америкалик ҳарбийлар сони 17 нафарга етган. "Reuters" эса яраланганлар сони 420 нафардан ошганини хабар қилган.Айни пайтда АҚШ Марказий қўмондонлиги 19 июлда Эронга қарши кетма-кет тўққизинчи тунги зарбалар якунланганини маълум қилди. Зарбалар ҳарбий қўмондонлик марказлари, ҳаво мудофааси тизимлари, ракета ва дронларни учириш объектлари ҳамда алоқа тармоқларига берилган.
https://sputniknews.uz/20260715/trump-iran-energetika-zarba-tahdid-59042031.html
теҳрон
эрон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/03/1a/56523666_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_84c0ae1b102b0810799cfc5f2cc3c868.png
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ақш – эрон можароси, дунё янгиликлари, дунёда, ақш, теҳрон, эрон
ақш – эрон можароси, дунё янгиликлари, дунёда, ақш, теҳрон, эрон
Пентагон Эроннинг АҚШ кучларига зарбалари оқибатларини тўлиқ ошкор қилмаяпти — NYT
16:27 20.07.2026 (янгиланди: 16:42 20.07.2026)
NYT манбаларига кўра, Эрон зарбалари АҚШ ва иттифоқчилар ҳаво мудофаасини ёриб ўтишда самаралироқ бўлаётгани Пентагонда хавотир уйғотган.
ТОШКЕНТ, 20 июл — Sputnik.
Пентагон Эроннинг Иорданиядаги Америка кучларига уюштирган учта зарбаси ва уларнинг оқибатлари ҳақида жамоатчиликка тўлиқ маълумот бермаган. Бу ҳақда "New York Times" исми ошкор этилмаган америкалик амалдорларга таяниб хабар берди
.
Нашр маълумотларига кўра, 17 июлда икки америкалик ҳарбий ҳалок бўлган ҳужумдан олдин беш кун ичида АҚШ кучларига яна уч марта зарба берилган. Уларнинг натижасида ўнлаб ҳарбийлар жароҳатланган ва бир қатор "Black Hawk" вертолётлари шикастланган.
Биринчи зарба Иорданиядаги Қирол Файсал авиабазасининг ҳарбийлар яшайдиган қисмига тегиб, беш нафаргача ҳарбийни яралаган. Иккинчи ҳужум АҚШ вертолётлари жойлашган базага зарар етказган. Муваффақ Салти авиабазасига берилган кейинги зарбада эса бошпанага йўл олган 20 нафарга яқин ҳарбий жароҳатланган.
NYT суҳбатдошлари маълумотларнинг чекланишини ҳарбий операциялар хавфсизлиги билан изоҳлаган. Уларнинг фикрича, жароҳатланганлар ва техникага етган зарар ҳақидаги батафсил маълумотлар Теҳронга зарбаларнинг аниқлиги ва самарадорлигини баҳолаш имконини бериши мумкин.
АҚШ расмийлари Эрон зарбалари Америка ҳаво мудофаасини четлаб ўтишда тобора самарали бўлаётганини ҳам тан олган.
CENTCOM расман 17 июлдаги ракета ва дрон ҳужумида икки америкалик ҳарбий ҳалок бўлгани, яна бири бедарак йўқолганини маълум қилди.
19 июлда ҳужум жойидан шахси аниқланмаган жасад қолдиқлари топилди. Шунингдек, 18 июлда Ироқ шимолида уриб туширилган Эрон дрони қолдиқларини зарарсизлантириш пайтида яна бир америкалик ҳарбий ҳалок бўлди.
"Associated Press" ҳисоб-китобига кўра, 28 февралдан бери Эрон билан можарода ҳалок бўлган америкалик ҳарбийлар сони 17 нафарга етган. "Reuters" эса яраланганлар сони 420 нафардан ошганини хабар қилган.
Айни пайтда АҚШ Марказий қўмондонлиги 19 июлда Эронга қарши кетма-кет тўққизинчи тунги зарбалар якунланганини маълум қилди. Зарбалар ҳарбий қўмондонлик марказлари, ҳаво мудофааси тизимлари, ракета ва дронларни учириш объектлари ҳамда алоқа тармоқларига берилган.