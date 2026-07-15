Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260715/trump-iran-energetika-zarba-tahdid-59042031.html
"Сизлардан ҳеч нарса қолмайди": Трамп Эрон энергетикасига зарба билан таҳдид қилди
"Сизлардан ҳеч нарса қолмайди": Трамп Эрон энергетикасига зарба билан таҳдид қилди
Sputnik Ўзбекистон
Доналд Трамп Эрон музокараларга қайтмаса, энергетика объектлари ва кўприкларга зарба берилиши мумкинлигини айтди. Теҳрон эса Ҳурмуз бўғозини ёпиқ сақлаш ва минтақадаги бошқа экспорт йўлларини тўсиш билан таҳдид қилди.
2026-07-15T12:23+0500
2026-07-15T12:23+0500
дунё янгиликлари
ақш – эрон можароси
дональд трамп
ҳўрмуз бўғози
теҳрон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/08/51808345_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_64cbb7c1e9e86415f6c745e5ee27c210.jpg
ТОШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. АҚШ президенти Доналд Трамп Эрон келишув тузмаса, мамлакатнинг энергетика ва транспорт инфратузилмасига зарбалар берилиши билан таҳдид қилди. Бу ҳақда РИА Новости хабар берди.Унинг сўзларига кўра, АҚШ зарбалари яқин кунларда давом этади. Агар Теҳрон музокаралар столига қайтмаса, келаси ҳафта электр станциялари ва кўприклар нишонга олинади.Трамп энергетика объектларига зарбаларни ҳарбий амалиётнинг сўнгги босқичига қолдирганини айтди. У АҚШ Эрондаги барча электр станциялари ва кўприкларни ишдан чиқариши мумкинлигини таъкидлади.Шу билан бирга, АҚШ раҳбари Эронни Вашингтон билан келишув тузишга чақирди.Унинг маълум қилишича, АҚШ вакиллари интервьюдан тахминан бир соат олдин Эрон томони билан боғланиб, Теҳронни келишувга чақирган. Трамп зарбалар ўзи уларни тўхтатиш ҳақида қарор қабул қилгунига қадар давом этишини ҳам билдирди.АҚШ президенти ҳарбийлар зарбалар пайтида тинч аҳолига зарар етказмасликка ҳаракат қилаётганини таъкидлади.Трампнинг баёноти АҚШ Эрон портларига нисбатан денгиз блокадасини қайта жорий этган ва Эрон ҳудудига янги зарбалар бошланган бир пайтда янгради. Теҳрон эса ҳарбий босим ва иқтисодий блокада уни музокараларга қайтишга мажбур қилмаслигини билдирди.
https://sputniknews.uz/20260712/usa-iran-zarba-58993009.html
ҳўрмуз бўғози
теҳрон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/08/51808345_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_deb96d43abf0768604b2fa530a828283.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
дунё янгиликлари, ақш – эрон можароси, дональд трамп, ҳўрмуз бўғози, теҳрон
дунё янгиликлари, ақш – эрон можароси, дональд трамп, ҳўрмуз бўғози, теҳрон

"Сизлардан ҳеч нарса қолмайди": Трамп Эрон энергетикасига зарба билан таҳдид қилди

12:23 15.07.2026
© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 15.07.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Oбуна бўлиш
Трамп Эрон билан келишувга эришиш ҳали ҳам мумкинлигини айтди. Бироқ Теҳрон музокараларга қайтмаса, келаси ҳафта энергетика объектлари ва кўприкларига зарба берилиши мумкинлигини билдирди
ТОШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. АҚШ президенти Доналд Трамп Эрон келишув тузмаса, мамлакатнинг энергетика ва транспорт инфратузилмасига зарбалар берилиши билан таҳдид қилди. Бу ҳақда РИА Новости хабар берди.
Унинг сўзларига кўра, АҚШ зарбалари яқин кунларда давом этади. Агар Теҳрон музокаралар столига қайтмаса, келаси ҳафта электр станциялари ва кўприклар нишонга олинади.
Трамп энергетика объектларига зарбаларни ҳарбий амалиётнинг сўнгги босқичига қолдирганини айтди. У АҚШ Эрондаги барча электр станциялари ва кўприкларни ишдан чиқариши мумкинлигини таъкидлади.
Шу билан бирга, АҚШ раҳбари Эронни Вашингтон билан келишув тузишга чақирди.

"Сизлар келишув тузганингиз маъқул. Акс ҳолда, сизлардан ҳеч нарса қолмайди. Сизда ҳеч ким қолмайди", — деди Трамп Fox News телеканалига берган интервьюсида.

Унинг маълум қилишича, АҚШ вакиллари интервьюдан тахминан бир соат олдин Эрон томони билан боғланиб, Теҳронни келишувга чақирган. Трамп зарбалар ўзи уларни тўхтатиш ҳақида қарор қабул қилгунига қадар давом этишини ҳам билдирди.
АҚШ президенти ҳарбийлар зарбалар пайтида тинч аҳолига зарар етказмасликка ҳаракат қилаётганини таъкидлади.
Трампнинг баёноти АҚШ Эрон портларига нисбатан денгиз блокадасини қайта жорий этган ва Эрон ҳудудига янги зарбалар бошланган бир пайтда янгради. Теҳрон эса ҳарбий босим ва иқтисодий блокада уни музокараларга қайтишга мажбур қилмаслигини билдирди.

АҚШ ва Эрон 18 июнь куни ҳарбий можарони якунлашга қаратилган меморандумни имзолаган эди. Ҳужжат АҚШ томонидан денгиз блокадасини бекор қилиш, Эрон томонидан эса Ҳўрмуз бўғозида кема қатновини тиклашни назарда тутган.

Бироқ 14 июлдан 15 июлга ўтар кечаси АҚШ кучлари Ҳўрмуз бўғози ва Эрон соҳиллари яқинидаги ўнлаб ҳарбий нишонларга навбатдаги зарбаларни берди. Эрон эса Иорданиядаги АҚШ ҳарбий базасига баллистик ракеталар билан ҳужум қилганини маълум қилди.

КенгайтиришЙиғиштириш
Дым после удара в Кувейте. Архивное фото - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 12.07.2026
АҚШ Эронда 300 тадан ортиқ нишонга зарба берди, Теҳрон беш давлатда жавоб қайтарди
12 Июл, 12:30
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0