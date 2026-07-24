https://sputniknews.uz/20260724/uy-joy-subsidiya-59231697.html
Ўзбекистонда уй-жой субсидияси учун аризалар қабули 27 июль куни бошланади
Ўзбекистонда уй-жой субсидияси учун аризалар қабули 27 июль куни бошланади
Sputnik Ўзбекистон
Субсидия олиш учун қуйидаги усуллар: Давлат хизматлари марказларига бевосита мурожаат қилиш; myGov мобил иловаси;my.gov.uz порталида ариза топшириш мумкин. Ариза топшириш жараёнида фуқаролар OneID тизимидаги шахсий маълумотларни бошқариш панели орқали банкларга кредит тарихини баҳолаш учун зарур маълумотлардан фойдаланишга рухсат бериши керак.
2026-07-24T09:17+0500
2026-07-24T09:17+0500
2026-07-24T09:17+0500
иқтисод
ўзбекистон
субсидия
уй
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ТОШКЕНТ, 24 июл – Sputnik. Ўзбекистонда 27 июлдан ипотека кредитлари бўйича субсидиялар олиш учун аризалар қабули бошланади. Бу ҳақда Иқтисодиёт ва молия вазирлиги матбуот хизмати хабар бермоқда.Аризаларни соат 15:00 дан бошлаб жўнатиш мумкин бўлади. Улар ипотека кредитлари бўйича субсидия тўлашнинг мақсадли кўрсаткичлари доирасида илгари тақдим этилган, бироқ хабарнома муддати давомида фойдаланилмаган қисм ҳисобидан қабул қилинади.Субсидия олиш учун ариза берувчи ижтимоий мезонлар асосида баҳолаш натижасига кўра камида 30 балл тўплаши, кредит тарихи дастурда иштирок этувчи тижорат банкларидан камида бирининг ички талабларига мос келиши керак.Бундан ташқари, ариза берувчининг ва унинг турмуш ўртоғининг номида мамлакатнинг барча ҳудудлари бўйича мулк ҳуқуқи асосида турар жой бўлмаслиги лозим. Уларнинг ўртача ойлик даромади ҳам белгиланган ижтимоий мезонлар доирасида қуйидагича бўлиши керак:Субсидия олиш учун қуйидаги усуллар:Ариза топшириш жараёнида фуқаролар OneID тизимидаги шахсий маълумотларни бошқариш панели орқали банкларга кредит тарихини баҳолаш учун зарур маълумотлардан фойдаланишга рухсат бериши керак. Шунингдек, кредит тарихини олишга вақтинчалик чеклов ўрнатилмаган бўлиши лозим. Акс ҳолда кредит тарихини ўрганиш имконияти чекланиб, ариза рад этилиши мумкин.Ҳарбий тузилмалар ходимлари эса субсидияга ариза топшириш учун бевосита Давлат хизматлари марказларига мурожаат қилиши мумкин.Субсидия олиш жараёнида кредит тарихи баҳоланадиган банклар қаторига “Agrobank”, “Aloqabank”, “Asakabank”, “Asia Alliance Bank”, “Biznesni rivojlantirish banki”, “Hamkorbank”, “Ipak yoʻli”, “Ipotekabank”, “Mikrokreditbank”, “Orient Finans”, “Trastbank”, “Turonbank”, “Xalq banki”, “Oʻzmilliybank”, “Oʻzsanoatqurilishbank” киради.
https://sputniknews.uz/20260706/tibbiyot-xodimlar-uy-joy-subsidiya-58845381.html
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иқтисод, ўзбекистон, субсидия, уй
иқтисод, ўзбекистон, субсидия, уй
Ўзбекистонда уй-жой субсидияси учун аризалар қабули 27 июль куни бошланади
Ариза берувчи ижтимоий мезонлар асосида баҳолаш натижасига кўра камида 30 балл тўплаши, кредит тарихи дастурда иштирок этувчи тижорат банкларидан камида бирининг ички талабларига мос келиши керак.
ТОШКЕНТ, 24 июл – Sputnik.
Ўзбекистонда 27 июлдан ипотека кредитлари бўйича субсидиялар олиш учун аризалар қабули бошланади. Бу ҳақда Иқтисодиёт ва молия вазирлиги матбуот хизмати хабар бермоқда
.
Аризаларни соат 15:00 дан бошлаб жўнатиш мумкин бўлади. Улар ипотека кредитлари бўйича субсидия тўлашнинг мақсадли кўрсаткичлари доирасида илгари тақдим этилган, бироқ хабарнома муддати давомида фойдаланилмаган қисм ҳисобидан қабул қилинади.
Субсидия олиш учун ариза берувчи ижтимоий мезонлар асосида баҳолаш натижасига кўра камида 30 балл тўплаши, кредит тарихи дастурда иштирок этувчи тижорат банкларидан камида бирининг ички талабларига мос келиши керак.
Бундан ташқари, ариза берувчининг ва унинг турмуш ўртоғининг номида мамлакатнинг барча ҳудудлари бўйича мулк ҳуқуқи асосида турар жой бўлмаслиги лозим. Уларнинг ўртача ойлик даромади ҳам белгиланган ижтимоий мезонлар доирасида қуйидагича бўлиши керак:
Қорақалпоғистон ва вилоятларда — МҲТЭКМнинг 2,7 баравардан 8 бараваргача (3,431 млн — 10,168 млн сўм
);
Тошкент шаҳрида — МҲТЭКМнинг 2,7 баравардан 9,2 бараваргача (3,431 млн — 11,693 млн сўм
).
Субсидия олиш учун қуйидаги усуллар:
Давлат хизматлари марказларига бевосита мурожаат қилиш;
my.gov.uz
порталида, мазкур ҳавола
орқали ариза топшириш мумкин.
Ариза топшириш жараёнида фуқаролар OneID тизимидаги шахсий маълумотларни бошқариш панели орқали банкларга кредит тарихини баҳолаш учун зарур маълумотлардан фойдаланишга рухсат бериши керак.
Шунингдек, кредит тарихини олишга вақтинчалик чеклов ўрнатилмаган бўлиши лозим. Акс ҳолда кредит тарихини ўрганиш имконияти чекланиб, ариза рад этилиши мумкин.
Ҳарбий тузилмалар ходимлари эса субсидияга ариза топшириш учун бевосита Давлат хизматлари марказларига мурожаат қилиши мумкин.
Субсидия олиш жараёнида кредит тарихи баҳоланадиган банклар қаторига “Agrobank”, “Aloqabank”, “Asakabank”, “Asia Alliance Bank”, “Biznesni rivojlantirish banki”, “Hamkorbank”, “Ipak yoʻli”, “Ipotekabank”, “Mikrokreditbank”, “Orient Finans”, “Trastbank”, “Turonbank”, “Xalq banki”, “Oʻzmilliybank”, “Oʻzsanoatqurilishbank” киради.