Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260724/saidov-lavrov-59253154.html
Саидов ва Лавров билан учрашди – муҳокама қилинган масалалар
Саидов ва Лавров билан учрашди – муҳокама қилинган масалалар
Sputnik Ўзбекистон
Вазирлар Ўзбекистон ва Россия ўртасидаги стратегик шериклик ва иттифоқчилик муносабатларининг юксак суръатини қайд этишди. 24.07.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-07-24T15:47+0500
2026-07-24T15:47+0500
сиёсат
бахтиёр саидов
сергей лавров
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/18/59252826_0:133:2560:1573_1920x0_80_0_0_1902cfe384029c5d9f130d1091d27bd6.jpg
ТОШКЕНТ, 24 июл – Sputnik. Қирғизистоннинг Чўлпонота шаҳридаги ШҲТ Ташқи ишлар вазирлари кенгаши йиғилиши доирасида Ўзбекистон ташқи ишлар вазири Бахтиёр Саидов россиялик ҳамкасби Сергей Лавров билан учрашди.Таъкидланишича, икки мамлакат раҳбарлари ўртасидаги фаол ва ишончли мулоқот барча йўналишлардаги ҳамкорликни изчил ривожлантириш учун мустаҳкам асос бўлиб хизмат қилмоқда.Вазирлар олий даражада эришилган келишувларнинг ўз вақтида ва тўлиқ амалга оширилиши, савдо-иқтисодий ва ҳудудлараро алоқаларни янада кенгайтириш, шунингдек, маданий-гуманитар алмашинувларни фаоллаштириш масалаларига алоҳида эътибор қаратди.“Шунингдек, долзарб минтақавий ва халқаро масалалар юзасидан фикр алмашдик ҳамда ШҲТ, МДҲ, БМТ ва бошқа кўп томонлама тузилмалар доирасида яқин ҳамкорликни давом эттиришга тайёр эканимизни тасдиқладик”, - дея қўшимча қилди Ўзбекистон ТИВ раҳбари.
https://sputniknews.uz/20260724/putin-mirziyoev-59242103.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/18/59252826_143:0:2418:1706_1920x0_80_0_0_8a84dd477959ebbfda9602352c6d94cc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
сиёсат, бахтиёр саидов, сергей лавров
сиёсат, бахтиёр саидов, сергей лавров

Саидов ва Лавров билан учрашди – муҳокама қилинган масалалар

15:47 24.07.2026
© Telegram-канал/ Baxtiyor SaidovБахтиёр Саидов встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым
Бахтиёр Саидов встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.07.2026
© Telegram-канал/ Baxtiyor Saidov
Oбуна бўлиш
Вазирлар Ўзбекистон ва Россия ўртасидаги стратегик шериклик ва иттифоқчилик муносабатларининг юксак суръатини қайд этишди.
ТОШКЕНТ, 24 июл – Sputnik. Қирғизистоннинг Чўлпонота шаҳридаги ШҲТ Ташқи ишлар вазирлари кенгаши йиғилиши доирасида Ўзбекистон ташқи ишлар вазири Бахтиёр Саидов россиялик ҳамкасби Сергей Лавров билан учрашди.

“Ўзбекистон ва Россия ўртасидаги стратегик шериклик ва иттифоқчилик муносабатларининг юксак суръатини алоҳида қайд этдик”, - дея ёзди Саидов ўзининг Telegram-каналида.

Таъкидланишича, икки мамлакат раҳбарлари ўртасидаги фаол ва ишончли мулоқот барча йўналишлардаги ҳамкорликни изчил ривожлантириш учун мустаҳкам асос бўлиб хизмат қилмоқда.

Вазирлар олий даражада эришилган келишувларнинг ўз вақтида ва тўлиқ амалга оширилиши, савдо-иқтисодий ва ҳудудлараро алоқаларни янада кенгайтириш, шунингдек, маданий-гуманитар алмашинувларни фаоллаштириш масалаларига алоҳида эътибор қаратди.

“Шунингдек, долзарб минтақавий ва халқаро масалалар юзасидан фикр алмашдик ҳамда ШҲТ, МДҲ, БМТ ва бошқа кўп томонлама тузилмалар доирасида яқин ҳамкорликни давом эттиришга тайёр эканимизни тасдиқладик”, - дея қўшимча қилди Ўзбекистон ТИВ раҳбари.
Состоялась встреча Шавката Мирзиёева и Владимира Путина - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.07.2026
Путин Мирзиёевнинг РФ-Ўзбекистон иттифоқчилигини мустаҳкамлашга қўшган ҳиссасини баҳолади
13:03
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0