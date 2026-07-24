Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260724/saidov-59249792.html
Саидов Чўлпонотада ШҲТ Ташқи ишлар вазирлари кенгаши йиғилишида иштирок этди
Саидов Чўлпонотада ШҲТ Ташқи ишлар вазирлари кенгаши йиғилишида иштирок этди
Sputnik Ўзбекистон
Йиғилиш якунида ташкилотга аъзо давлатлар вазирлари қатор ҳужжатларни имзолади. 24.07.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-07-24T15:17+0500
2026-07-24T15:17+0500
сиёсат
бахтиёр саидов
шанхай ҳамкорлик ташкилоти (шҳт)
қирғизистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/18/59250009_0:266:2560:1706_1920x0_80_0_0_08f732eab0f2b2ab0d3f65a78a9520be.jpg
ТОШКЕНТ, 24 июл – Sputnik. Ўзбекистон ташқи ишлар вазири Бахтиёр Саидов Қирғизистоннинг Чўлпонота шаҳрида Шанхай ҳамкорлик ташкилотига (ШҲТ) аъзо давлатлар Ташқи ишлар вазирлари кенгашининг навбатдаги йиғилишида иштирок этди. “Бўлажак ШҲТ саммитига тайёргарлик кўриш доирасида Ташкилот фаолиятининг устувор йўналишлари, кўп томонлама ҳамкорликни янада ривожлантириш, иқтисодий ва транспорт-логистика алоқаларини кенгайтириш, минтақавий хавфсизлик ва барқарор тараққиётни таъминлашга оид долзарб масалаларни муҳокама қилдик”, - дея ёзди Саидов ўзининг Telegram-каналида.Таъкидланишича, йиғилиш якунида вазирлар қатор ҳужжатларни имзолади.Анжуман доирасида делегациялар раҳбарлари билан биргаликда рамзий маънога эга бўлган картинани яратиш маросими ҳам бўлиб ўтди.“Ушбу ташаббус ШҲТ маконида ўзаро ишонч, дўстлик ва яхши қўшничилик руҳини янада мустаҳкамлашга бўлган умумий интилишимизнинг ифодаси бўлди”, - дея таъкидлади Ўзбекистон ТИВ раҳбари.
https://sputniknews.uz/20260719/uzbekistan-sco-madaniyat-vazirlar-yigilish-59129455.html
қирғизистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/18/59250009_107:0:2382:1706_1920x0_80_0_0_11a19adc0f02ae6498e888e5474861ff.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
сиёсат, бахтиёр саидов, шанхай ҳамкорлик ташкилоти (шҳт), қирғизистон
сиёсат, бахтиёр саидов, шанхай ҳамкорлик ташкилоти (шҳт), қирғизистон

Саидов Чўлпонотада ШҲТ Ташқи ишлар вазирлари кенгаши йиғилишида иштирок этди

15:17 24.07.2026
© Telegram-канал/ Baxtiyor SaidovБахтиёр Саидов принял участие в заседании министров иностранных дел стран ШОС в Чолпон-Ате
Бахтиёр Саидов принял участие в заседании министров иностранных дел стран ШОС в Чолпон-Ате - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.07.2026
© Telegram-канал/ Baxtiyor Saidov
Oбуна бўлиш
Йиғилиш якунида ташкилотга аъзо давлатлар вазирлари қатор ҳужжатларни имзолади.
ТОШКЕНТ, 24 июл – Sputnik. Ўзбекистон ташқи ишлар вазири Бахтиёр Саидов Қирғизистоннинг Чўлпонота шаҳрида Шанхай ҳамкорлик ташкилотига (ШҲТ) аъзо давлатлар Ташқи ишлар вазирлари кенгашининг навбатдаги йиғилишида иштирок этди.

“Бўлажак ШҲТ саммитига тайёргарлик кўриш доирасида Ташкилот фаолиятининг устувор йўналишлари, кўп томонлама ҳамкорликни янада ривожлантириш, иқтисодий ва транспорт-логистика алоқаларини кенгайтириш, минтақавий хавфсизлик ва барқарор тараққиётни таъминлашга оид долзарб масалаларни муҳокама қилдик”, - дея ёзди Саидов ўзининг Telegram-каналида.

Таъкидланишича, йиғилиш якунида вазирлар қатор ҳужжатларни имзолади.

Анжуман доирасида делегациялар раҳбарлари билан биргаликда рамзий маънога эга бўлган картинани яратиш маросими ҳам бўлиб ўтди.
© Telegram-канал/ Baxtiyor Saidov
Бахтиёр Саидов принял участие в заседании министров иностранных дел стран ШОС в Чолпон-Ате - Sputnik Ўзбекистон
1/4
© Telegram-канал/ Baxtiyor Saidov
© Telegram-канал/ Baxtiyor Saidov
Бахтиёр Саидов принял участие в заседании министров иностранных дел стран ШОС в Чолпон-Ате - Sputnik Ўзбекистон
2/4
© Telegram-канал/ Baxtiyor Saidov
© Telegram-канал/ Baxtiyor Saidov
Бахтиёр Саидов принял участие в заседании министров иностранных дел стран ШОС в Чолпон-Ате - Sputnik Ўзбекистон
3/4
© Telegram-канал/ Baxtiyor Saidov
© Telegram-канал/ Baxtiyor Saidov
Бахтиёр Саидов принял участие в заседании министров иностранных дел стран ШОС в Чолпон-Ате - Sputnik Ўзбекистон
4/4
© Telegram-канал/ Baxtiyor Saidov
1/4
© Telegram-канал/ Baxtiyor Saidov
2/4
© Telegram-канал/ Baxtiyor Saidov
3/4
© Telegram-канал/ Baxtiyor Saidov
4/4
© Telegram-канал/ Baxtiyor Saidov
“Ушбу ташаббус ШҲТ маконида ўзаро ишонч, дўстлик ва яхши қўшничилик руҳини янада мустаҳкамлашга бўлган умумий интилишимизнинг ифодаси бўлди”, - дея таъкидлади Ўзбекистон ТИВ раҳбари.
Шанхай ҳамкорлик ташкилоти

ШҲТ 2001 йилда ташкил этилган. Унга Беларусь, Ҳиндистон, Эрон, Қозоғистон, Хитой, Қирғизистон, Россия, Тожикистон, Покистон ва Ўзбекистон аъзо.

Мулоқот бўйича ҳамкор давлатлар: Озарбайжон, Арманистон, Баҳрайн, Миср, Камбоджа, Қатар, Кувайт, Лаос, Мальдив ороллари, Мьянма, Непал, БАА, Саудия Арабистони, Туркия ва Шри-Ланка.

Кузатувчи давлатлар: Афғонистон, Мўғулистон.

КенгайтиришЙиғиштириш
В Чолпон-Ате проходит совещание министров культуры стран ШОС. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 19.07.2026
Ўзбекистон ШҲТ маданият вазирларининг Чўлпонотадаги йиғилишида қатнашмоқда
19 Июл, 12:42
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0