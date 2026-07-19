https://sputniknews.uz/20260719/uzbekistan-sco-madaniyat-vazirlar-yigilish-59129455.html
Ўзбекистон ШҲТ маданият вазирларининг Чўлпонотадаги йиғилишида қатнашмоқда
Ўзбекистон ШҲТ маданият вазирларининг Чўлпонотадаги йиғилишида қатнашмоқда
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон делегацияси Чўлпонотадаги ШҲТ маданият вазирларининг 23-йиғилишида иштирок этмоқда. Томонлар қўшма лойиҳалар ва маданий алмашинувларни муҳокама қилмоқда.
2026-07-19T12:42+0500
2026-07-19T12:42+0500
2026-07-19T12:42+0500
маданият
қирғизистон
санъат
форум
шанхай ҳамкорлик ташкилоти (шҳт)
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/13/59128678_2:0:1920:1079_1920x0_80_0_0_8d0bf36e676206404cf65f3f1f877f9a.jpg
ТОШКЕНТ, 19 июль — Sputnik. Ўзбекистон делегацияси Қирғизистоннинг Чўлпонота шаҳрида ўтаётган Шанхай ҳамкорлик ташкилотига аъзо давлатлар маданият вазирларининг 23-йиғилишида иштирок этмоқда. Бу ҳақда Sputnik Қирғизистон хабар берди.Йиғилишда, шунингдек, Беларусь, Ҳиндистон, Эрон, Қозоғистон, Хитой, Қирғизистон, Покистон, Россия ва Тожикистоннинг маданият соҳасига масъул идоралари вакиллари қатнашмоқда.Томонлар ШҲТ доирасида маданий-гуманитар ҳамкорликни янада ривожлантириш, қўшма ижодий лойиҳаларни амалга ошириш, маданий алмашинувлар ва халқаро тадбирларни ўтказиш масалаларини муҳокама қилмоқда.Қирғизистон маданият, ахборот ва ёшлар сиёсати вазири Мирбек Мамбеталиев маданият ШҲТ маконида халқларни бирлаштирувчи муҳим маънавий кўприк бўлиб қолаётганини таъкидлади.Мамбеталиев яқинда Қирғизистонда ШҲТ мамлакатларининг медиафоруми ўтказилганини ҳам эслатди. Унда етакчи оммавий ахборот воситалари, ахборот агентликлари ва рақамли платформаларнинг 100 га яқин раҳбарлари иштирок этган.Вазирнинг сўзларига кўра, форум сохта ахборотга қарши биргаликда курашиш, журналистиканинг янги ахлоқий мезонларини ишлаб чиқиш ва умумий профессионал ахборот маконини шакллантириш учун асос яратди.Тадбирлар дастури доирасида Чўлпонотада ШҲТ мамлакатларининг халқаро кинофестивали, санъат усталари концерти ва гала-концерт ҳам ташкил этилди. Чўлпонота 2025–2026 йилларга ШҲТнинг туристик ва маданий пойтахти ҳисобланади.
https://sputniknews.uz/20260626/andijon-turkiy-dunyo-madaniy-poytaxti-58609185.html
қирғизистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/13/59128678_241:0:1680:1079_1920x0_80_0_0_9a65d5d4cfb1b6071a62c34191e4be90.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
маданият, қирғизистон, санъат, форум, шанхай ҳамкорлик ташкилоти (шҳт)
маданият, қирғизистон, санъат, форум, шанхай ҳамкорлик ташкилоти (шҳт)
Ўзбекистон ШҲТ маданият вазирларининг Чўлпонотадаги йиғилишида қатнашмоқда
ШҲТ мамлакатлари маданият вазирлари қўшма лойиҳалар, халқаро тадбирлар ва маданий алмашинувни кенгайтириш масалаларини муҳокама қилмоқда.
ТОШКЕНТ, 19 июль — Sputnik.
Ўзбекистон делегацияси Қирғизистоннинг Чўлпонота шаҳрида ўтаётган Шанхай ҳамкорлик ташкилотига аъзо давлатлар маданият вазирларининг 23-йиғилишида иштирок этмоқда. Бу ҳақда Sputnik Қирғизистон хабар берди
.
Йиғилишда, шунингдек, Беларусь, Ҳиндистон, Эрон, Қозоғистон, Хитой, Қирғизистон, Покистон, Россия ва Тожикистоннинг маданият соҳасига масъул идоралари вакиллари қатнашмоқда.
Томонлар ШҲТ доирасида маданий-гуманитар ҳамкорликни янада ривожлантириш, қўшма ижодий лойиҳаларни амалга ошириш, маданий алмашинувлар ва халқаро тадбирларни ўтказиш масалаларини муҳокама қилмоқда.
Қирғизистон маданият, ахборот ва ёшлар сиёсати вазири Мирбек Мамбеталиев маданият ШҲТ маконида халқларни бирлаштирувчи муҳим маънавий кўприк бўлиб қолаётганини таъкидлади.
"Глобал ўзгаришлар шароитида ўзаро ҳурмат ва маданий хилма-хилликни эътироф этишга асосланган “Шанхай руҳи” макроминтақамизда барқарорлик, ишонч ва тинч-тотув яшашнинг ишончли кафолати бўлиб хизмат қилмоқда", — деди у.
Мамбеталиев яқинда Қирғизистонда ШҲТ мамлакатларининг медиафоруми ўтказилганини ҳам эслатди. Унда етакчи оммавий ахборот воситалари, ахборот агентликлари ва рақамли платформаларнинг 100 га яқин раҳбарлари иштирок этган.
Вазирнинг сўзларига кўра, форум сохта ахборотга қарши биргаликда курашиш, журналистиканинг янги ахлоқий мезонларини ишлаб чиқиш ва умумий профессионал ахборот маконини шакллантириш учун асос яратди.
Йиғилиш якунлари бўйича якуний протокол қабул қилиниши ҳамда ШҲТ доирасида маданий ҳамкорликнинг кейинги устувор йўналишлари белгиланиши кутилмоқда.
Тадбирлар дастури доирасида Чўлпонотада ШҲТ мамлакатларининг халқаро кинофестивали, санъат усталари концерти ва гала-концерт ҳам ташкил этилди. Чўлпонота 2025–2026 йилларга ШҲТнинг туристик ва маданий пойтахти ҳисобланади.