Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20260724/rossiya-lavrov-59245832.html
Россияда Украинадаги мақсадларига ҳар қандай ҳолатда эришади – Лавров
Россияда Украинадаги мақсадларига ҳар қандай ҳолатда эришади – Лавров
Sputnik Ўзбекистон
Россия ТИВнинг таъкидлашича, АҚШ Аляскадаги саммитда эришилган Украина бўйича тушунчаларга муносабатини ўзгартиргани аён бўлмоқда. 24.07.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-07-24T16:37+0500
2026-07-24T16:37+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунёда
дунё янгиликлари
сергей лавров
россия
украина
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/18/59245593_0:183:2990:1865_1920x0_80_0_0_bb1001bde4a98c5dc59a63bfcd88a262.jpg
ТОШКЕНТ, 24 июл – Sputnik. Россия Украинадаги можарони сиёсий-дипломатик йўллар билан ҳал қилишни афзал билади, бироқ ҳар қандай ҳолатда ўз мақсадларига эришади. Бу ҳақда Россия ташқи ишлар вазири Сергей Лавров маълум қилди.“Агар бу америкаликлар қўшилаёган фикрлар бўлса, биз нима ҳам қила олардик? Албатта, биз бир неча марта сиёсий-дипломатик йўллар билан ҳал қилишни афзал билишимизни айтганмиз, бироқ ўз мақсадларимизга ҳар қандай ҳолатда эришамиз”, - деди Лавров.Россия вазири АҚШ Аляскадаги саммитда эришилган Украина бўйича тушунчаларга муносабатини ўзгартирганини билдирди. Ҳар ҳолда бу АҚШ давлат котиби Марко Рубио сўзларидан маълум бўлган."Бизнинг виждонимиз пок. Биласизми, айтишадику, йигитнинг сўзи: йигит айтди – йигит бажарди. Биз айтдик – биз тайёрмиз. Бу ёндашув, Рубионинг иқтибосига кўра, ўзгартирган. Аммо президент Владимир Путин томонидан 2024 йил июнида қўйилган вазифалар, у бир неча бор таъкидлаганидек, бажарилади”, - деди Лавров журналистларга
https://sputniknews.uz/20251010/putin-rossiya-aqsh-52620289.html
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/18/59245593_130:0:2861:2048_1920x0_80_0_0_0ca950405a55be3178a71e1591c09b6c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
дунёда, дунё янгиликлари, сергей лавров, россия, украина
дунёда, дунё янгиликлари, сергей лавров, россия, украина

Россияда Украинадаги мақсадларига ҳар қандай ҳолатда эришади – Лавров

16:37 24.07.2026
© Sputnik / Кирилл Зыков / Медиабанкка ўтишСергей Лавров
Сергей Лавров - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.07.2026
© Sputnik / Кирилл Зыков
/
Медиабанкка ўтиш
Oбуна бўлиш
Россия ТИВнинг таъкидлашича, АҚШ Аляскадаги саммитда эришилган Украина бўйича тушунчаларга муносабатини ўзгартиргани аён бўлмоқда.
ТОШКЕНТ, 24 июл – Sputnik. Россия Украинадаги можарони сиёсий-дипломатик йўллар билан ҳал қилишни афзал билади, бироқ ҳар қандай ҳолатда ўз мақсадларига эришади. Бу ҳақда Россия ташқи ишлар вазири Сергей Лавров маълум қилди.

“Агар чуқурроқ олиб қарайдиган бўлсак, Макрон (Франция президенти Эмманюэль) ошкора равишда энди ҳеч қандай Анкориж, ҳеч қандай тушуниш йўқлиги, “Америка яна биз билан” деб айтди. Украина ташқи ишлар вазири вазифасини бажарувчи Андрей Сибига эса деди: “Биз Анкориж келишувларини йўқ қилдик”, - деди Россия ТИВ раҳбари.

“Агар бу америкаликлар қўшилаёган фикрлар бўлса, биз нима ҳам қила олардик? Албатта, биз бир неча марта сиёсий-дипломатик йўллар билан ҳал қилишни афзал билишимизни айтганмиз, бироқ ўз мақсадларимизга ҳар қандай ҳолатда эришамиз”, - деди Лавров.
Россия вазири АҚШ Аляскадаги саммитда эришилган Украина бўйича тушунчаларга муносабатини ўзгартирганини билдирди. Ҳар ҳолда бу АҚШ давлат котиби Марко Рубио сўзларидан маълум бўлган.
"Бизнинг виждонимиз пок. Биласизми, айтишадику, йигитнинг сўзи: йигит айтди – йигит бажарди. Биз айтдик – биз тайёрмиз. Бу ёндашув, Рубионинг иқтибосига кўра, ўзгартирган. Аммо президент Владимир Путин томонидан 2024 йил июнида қўйилган вазифалар, у бир неча бор таъкидлаганидек, бажарилади”, - деди Лавров журналистларга
Саммит России и США на Аляске - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 10.10.2025
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Путин: Россия ва АҚШ “Аляскадаги келишувлар доирасида қолмоқда”
10 Октябр 2025, 18:16
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0