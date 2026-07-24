https://sputniknews.uz/20260724/rossiya-lavrov-59245832.html
Россияда Украинадаги мақсадларига ҳар қандай ҳолатда эришади – Лавров
Россияда Украинадаги мақсадларига ҳар қандай ҳолатда эришади – Лавров
Sputnik Ўзбекистон
Россия ТИВнинг таъкидлашича, АҚШ Аляскадаги саммитда эришилган Украина бўйича тушунчаларга муносабатини ўзгартиргани аён бўлмоқда. 24.07.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-07-24T16:37+0500
2026-07-24T16:37+0500
2026-07-24T16:37+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунёда
дунё янгиликлари
сергей лавров
россия
украина
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/18/59245593_0:183:2990:1865_1920x0_80_0_0_bb1001bde4a98c5dc59a63bfcd88a262.jpg
ТОШКЕНТ, 24 июл – Sputnik. Россия Украинадаги можарони сиёсий-дипломатик йўллар билан ҳал қилишни афзал билади, бироқ ҳар қандай ҳолатда ўз мақсадларига эришади. Бу ҳақда Россия ташқи ишлар вазири Сергей Лавров маълум қилди.“Агар бу америкаликлар қўшилаёган фикрлар бўлса, биз нима ҳам қила олардик? Албатта, биз бир неча марта сиёсий-дипломатик йўллар билан ҳал қилишни афзал билишимизни айтганмиз, бироқ ўз мақсадларимизга ҳар қандай ҳолатда эришамиз”, - деди Лавров.Россия вазири АҚШ Аляскадаги саммитда эришилган Украина бўйича тушунчаларга муносабатини ўзгартирганини билдирди. Ҳар ҳолда бу АҚШ давлат котиби Марко Рубио сўзларидан маълум бўлган."Бизнинг виждонимиз пок. Биласизми, айтишадику, йигитнинг сўзи: йигит айтди – йигит бажарди. Биз айтдик – биз тайёрмиз. Бу ёндашув, Рубионинг иқтибосига кўра, ўзгартирган. Аммо президент Владимир Путин томонидан 2024 йил июнида қўйилган вазифалар, у бир неча бор таъкидлаганидек, бажарилади”, - деди Лавров журналистларга
https://sputniknews.uz/20251010/putin-rossiya-aqsh-52620289.html
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/18/59245593_130:0:2861:2048_1920x0_80_0_0_0ca950405a55be3178a71e1591c09b6c.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
дунёда, дунё янгиликлари, сергей лавров, россия, украина
дунёда, дунё янгиликлари, сергей лавров, россия, украина
Россияда Украинадаги мақсадларига ҳар қандай ҳолатда эришади – Лавров
Россия ТИВнинг таъкидлашича, АҚШ Аляскадаги саммитда эришилган Украина бўйича тушунчаларга муносабатини ўзгартиргани аён бўлмоқда.
ТОШКЕНТ, 24 июл – Sputnik. Россия Украинадаги можарони сиёсий-дипломатик йўллар билан ҳал қилишни афзал билади, бироқ ҳар қандай ҳолатда ўз мақсадларига эришади. Бу ҳақда Россия ташқи ишлар вазири Сергей Лавров маълум қилди.
“Агар чуқурроқ олиб қарайдиган бўлсак, Макрон (Франция президенти Эмманюэль) ошкора равишда энди ҳеч қандай Анкориж, ҳеч қандай тушуниш йўқлиги, “Америка яна биз билан” деб айтди. Украина ташқи ишлар вазири вазифасини бажарувчи Андрей Сибига эса деди: “Биз Анкориж келишувларини йўқ қилдик”, - деди Россия ТИВ раҳбари.
“Агар бу америкаликлар қўшилаёган фикрлар бўлса, биз нима ҳам қила олардик? Албатта, биз бир неча марта сиёсий-дипломатик йўллар билан ҳал қилишни афзал билишимизни айтганмиз, бироқ ўз мақсадларимизга ҳар қандай ҳолатда эришамиз”, - деди Лавров.
Россия вазири АҚШ Аляскадаги саммитда эришилган Украина бўйича тушунчаларга муносабатини ўзгартирганини билдирди. Ҳар ҳолда бу АҚШ давлат котиби Марко Рубио сўзларидан маълум бўлган.
"Бизнинг виждонимиз пок. Биласизми, айтишадику, йигитнинг сўзи: йигит айтди – йигит бажарди. Биз айтдик – биз тайёрмиз. Бу ёндашув, Рубионинг иқтибосига кўра, ўзгартирган. Аммо президент Владимир Путин томонидан 2024 йил июнида қўйилган вазифалар, у бир неча бор таъкидлаганидек, бажарилади”, - деди Лавров журналистларга