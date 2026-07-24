https://sputniknews.uz/20260724/parrandachilik-59236283.html
Паррандачилик лойиҳалари учун 10 фоизли имтиёзли кредитлар ажратилади
Паррандачилик лойиҳалари учун 10 фоизли имтиёзли кредитлар ажратилади
Sputnik Ўзбекистон
Президент қарорига кўра, 2026 йил 1 сентябрдан паррандачилик хўжаликлари, омухта ем ишлаб чиқарувчилар ва "тайёр бизнес" лойиҳалари учун "Микрокредитбанк" орқали йиллик 10 фоизли кредитлар ажратилади.
2026-07-24T10:33+0500
2026-07-24T10:33+0500
2026-07-24T10:33+0500
иқтисод
паррандачилик
кредит
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/05/1f/24914026_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_12ae7919d164862e08f4f412cfee59cb.jpg
ТОШКЕНТ, 24 июл – Sputnik. “Паррандачилик соҳасини кўллаб-қувватлаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги Ўзбекистон президенти қарори [ПҚ-274-сон] қабул қилинди.Қарорга кўра, паррандачилик хўжаликлари, парранда омухта еми ишлаб чиқарувчи тадбиркорлар ҳамда "тайёр бизнес" лойиҳаларини молиялаштириш учун Тикланиш ва тараққиёт жамғармасидан "Микрокредитбанк" АТБга йўналтирилган маблағлар ҳисобидан кредитлар 2026 йил 1 сентябрдан бошлаб 10 фоиз ставкада ажратилади.Бунда бу шартлар фақатгина янги расмийлаштириладиган кредит шартномаларига нисбатан татбиқ этилади.2026 йил 1 августдан юқоридаги ресурслар ҳисобидан паррандачилик маҳсулотларини ишлаб чиқариш янги қувватларини (лойиҳаларни) ишга туширишга ҳамда президентнинг 2024 йил 27 июндаги ПҚ-238-сон қарорига мувофиқ "тайёр бизнес" лойиҳаларига "Микрокредитбанк" АТБ орқали йиллик 10 фоиз ставкада 4 йиллик имтиёзли давр билан 10 йилгача муддатга кредитлар ажратилади.
https://sputniknews.uz/20250201/chorvachilik-parrandachilik-qqsning-50-foizi-47783885.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/05/1f/24914026_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_2eff78065ef72405dfebd7c4777fb2a1.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
иқтисод, паррандачилик, кредит, ўзбекистон
иқтисод, паррандачилик, кредит, ўзбекистон
Паррандачилик лойиҳалари учун 10 фоизли имтиёзли кредитлар ажратилади
Айрим лойиҳалар 10 йилгача, 4 йиллик имтиёзли давр билан молиялаштирилади.
ТОШКЕНТ, 24 июл – Sputnik.
“Паррандачилик соҳасини кўллаб-қувватлаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги Ўзбекистон президенти қарори [ПҚ-274-сон] қабул қилинди
.
Қарорга кўра, паррандачилик хўжаликлари, парранда омухта еми ишлаб чиқарувчи тадбиркорлар ҳамда "тайёр бизнес" лойиҳаларини молиялаштириш учун Тикланиш ва тараққиёт жамғармасидан "Микрокредитбанк" АТБга йўналтирилган маблағлар ҳисобидан кредитлар 2026 йил 1 сентябрдан бошлаб 10 фоиз ставкада ажратилади.
Бунда бу шартлар фақатгина янги расмийлаштириладиган кредит шартномаларига нисбатан татбиқ этилади.
2026 йил 1 августдан юқоридаги ресурслар ҳисобидан паррандачилик маҳсулотларини ишлаб чиқариш янги қувватларини (лойиҳаларни) ишга туширишга ҳамда президентнинг 2024 йил 27 июндаги ПҚ-238-сон қарорига мувофиқ "тайёр бизнес" лойиҳаларига "Микрокредитбанк" АТБ орқали йиллик 10 фоиз ставкада 4 йиллик имтиёзли давр билан 10 йилгача муддатга кредитлар ажратилади.