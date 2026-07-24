Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Қирғизистонда ЕОИИ ва МДҲ давлатларининг биринчи ёшлар форуми старт олди - Sputnik Ўзбекистон, 1920
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Шавкат Мирзиёев ҳукумат, экспертлар ва парламент аъзоларига Ўзбекистоннинг ЕОИИга кириш истиқболларини ҳар томонлама ўрганиб чиқиш, бу интеграциянинг барча афзалликлари ва хавф-хатарларини баҳолаб, якуний қарор қабул қилиш учун батафсил ҳисобот тақдим этилиши ҳақида топшириқ берган эди.
https://sputniknews.uz/20260724/eoii-59256872.html
ЕОИИ банкларининг активлари 2,9 трлн долларга етди
ЕОИИ банкларининг активлари 2,9 трлн долларга етди
Sputnik Ўзбекистон
2025 йилда иттифоқ мамлакатлари банкларининг умумий активлари 2024 йилга нисбатан 36,1% га ошган. 24.07.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-07-24T17:56+0500
2026-07-24T17:59+0500
ўзбекистон ва еоии
иқтисод
еоии
еик
банк
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/07/0e/26179746_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9abb9db94301172967359dff872799f8.jpg
ТОШКЕНТ, 24 июл – Sputnik. Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) банкларининг активлари 2,9 трлн долларга етди.Евроосиё иқтисодий комиссияси ҳисоботига кўра, 2025 йилда иттифоқ мамлакатлари банкларининг умумий активлари 2024 йилга нисбатан 36,1% га ошган.Энг катта ўсиш Қирғизистонда қайд этилди — банк активлари 47,8% га ошиб, 13,9 млрд долларга етган.Кейинги ўринда Россия турибди — унинг банк активлари 37,3% га ўсиб, 2,7 трлн долларни ташкил этган.Иттифоқнинг қолган мамлакатларида кўрсаткичлар қуйидагича:
https://sputniknews.uz/20260711/ozbekiston-yaim-58978999.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/07/0e/26179746_486:0:2797:1733_1920x0_80_0_0_5c2e876efd5cb6303b501ee0b20affdf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
иқтисод, еоии, еик, банк
иқтисод, еоии, еик, банк

ЕОИИ банкларининг активлари 2,9 трлн долларга етди

17:56 24.07.2026 (янгиланди: 17:59 24.07.2026)
© Sputnik / Нина ЗотинаДенежные купюры: евро и США.
Денежные купюры: евро и США. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.07.2026
© Sputnik / Нина Зотина
Oбуна бўлиш
2025 йилда иттифоқ мамлакатлари банкларининг умумий активлари 2024 йилга нисбатан 36,1% га ошган.
ТОШКЕНТ, 24 июл – Sputnik. Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) банкларининг активлари 2,9 трлн долларга етди.
Евроосиё иқтисодий комиссияси ҳисоботига кўра, 2025 йилда иттифоқ мамлакатлари банкларининг умумий активлари 2024 йилга нисбатан 36,1% га ошган.

Энг катта ўсиш Қирғизистонда қайд этилди — банк активлари 47,8% га ошиб, 13,9 млрд долларга етган.

Кейинги ўринда Россия турибди — унинг банк активлари 37,3% га ўсиб, 2,7 трлн долларни ташкил этган.
Иттифоқнинг қолган мамлакатларида кўрсаткичлар қуйидагича:
Беларусь — ўсиш – 32,4% (56,2 млрд доллар);
Қозоғистон — ўсиш – 19,8% (140,8 млрд доллар);
Арманистон — ўсиш – 19.7% (33,3 млрд доллар);
ЕОИИ

Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) - 2015 йил 1 январдан фаолият юритиб келаётган халқаро иқтисодий бирлашма. Иттифоққа ҳозир Россия, Арманистон, Беларусь, Қозоғистон ва Қирғизистон аъзодир. Ўзбекистон 2020 йилда ЕОИИда кузатувчи мақомини олди. Молдова, Куба, Эрон ҳам кузатувчи мақомига эга.

КенгайтиришЙиғиштириш
Прогноз роста ВВП Узбекистана в 2026-2028 годах - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 11.07.2026
Ўзбекистон ЯИМ 2026-2028 йилларда қандай ўсади – ЕОТБ прогнози
11 Июл, 17:01
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0