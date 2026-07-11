Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260711/ozbekiston-yaim-58978999.html
Ўзбекистон ЯИМ 2026-2028 йилларда қандай ўсади – ЕОТБ прогнози
Ўзбекистон ЯИМ 2026-2028 йилларда қандай ўсади – ЕОТБ прогнози
Sputnik Ўзбекистон
2027 йилда мамлакат иқтисодиёти 6,9 фоизга, 2028 йилда эса 6,5 фоизга ўсиши кутилмоқда. 11.07.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-07-11T17:01+0500
2026-07-11T17:01+0500
инфографика
ўзбекистон
евроосиё тараққиёт банки (еотб)
яим
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/0b/58976774_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_799211d7b8eb23e7473dcfa554ab8a45.png
Евроосиё тараққиёт банки (ЕОТБ) 2026 йилда Ўзбекистон ялпи ички маҳсулоти (ЯИМ) ўсиши 7,9 фоизга тезлашишини прогноз қилмоқда.Банк таҳлилчиларининг фикрича, бу 2021 йилдаги пандемиядан кейинги тикланишни ҳисобга олмаганда, сўнгги ўн йилликдаги энг юқори кўрсаткич бўлади. 2027 йилда иқтисодиёт 6,9 фоизга, 2028 йилда эса 6,5 фоизга ўсиши кутилмоқда.Ўсишнинг асосий драйверлари юқори ички талаб, инвестицион фаолликнинг тезлашиши, саноат ва қурилишда ишлаб чиқариш ҳажмларининг ошиши бўлади. ЕОТБ прогнозига кўра, кейинги икки йилда Ўзбекистон иқтисодиёти юқори ўсиш суръатларини сақлаб қолади.2026 йилнинг биринчи чораги якунларига кўра, мамлакат ялпи ички маҳсулоти йиллик ҳисобда 8,7 фоизга ошди. Иқтисодий ўсишга хизмат кўрсатиш соҳаси, саноат ва қурилиш энг катта ҳисса қўшди.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/0b/58976774_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_95a7ca86a4e51f5ea153ea86a59c0393.png
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
инфографика, ўзбекистон, евроосиё тараққиёт банки (еотб), яим, инфографика
инфографика, ўзбекистон, евроосиё тараққиёт банки (еотб), яим, инфографика

Ўзбекистон ЯИМ 2026-2028 йилларда қандай ўсади – ЕОТБ прогнози

17:01 11.07.2026
Oбуна бўлиш
2027 йилда мамлакат иқтисодиёти 6,9 фоизга, 2028 йилда эса 6,5 фоизга ўсиши кутилмоқда.
Прогноз роста ВВП Узбекистана в 2026-2028 годах - Sputnik Ўзбекистон
Прогноз роста ВВП Узбекистана в 2026-2028 годах - Sputnik Ўзбекистон
Евроосиё тараққиёт банки (ЕОТБ) 2026 йилда Ўзбекистон ялпи ички маҳсулоти (ЯИМ) ўсиши 7,9 фоизга тезлашишини прогноз қилмоқда.
Банк таҳлилчиларининг фикрича, бу 2021 йилдаги пандемиядан кейинги тикланишни ҳисобга олмаганда, сўнгги ўн йилликдаги энг юқори кўрсаткич бўлади. 2027 йилда иқтисодиёт 6,9 фоизга, 2028 йилда эса 6,5 фоизга ўсиши кутилмоқда.
Ўсишнинг асосий драйверлари юқори ички талаб, инвестицион фаолликнинг тезлашиши, саноат ва қурилишда ишлаб чиқариш ҳажмларининг ошиши бўлади. ЕОТБ прогнозига кўра, кейинги икки йилда Ўзбекистон иқтисодиёти юқори ўсиш суръатларини сақлаб қолади.
2026 йилнинг биринчи чораги якунларига кўра, мамлакат ялпи ички маҳсулоти йиллик ҳисобда 8,7 фоизга ошди. Иқтисодий ўсишга хизмат кўрсатиш соҳаси, саноат ва қурилиш энг катта ҳисса қўшди.
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0