https://sputniknews.uz/20260723/muzeylar-eksponat-59225333.html
Қўқон ва Сирдарё музейларида юзлаб экспонат мавжуд эмаслиги аниқланди
Қўқон ва Сирдарё музейларида юзлаб экспонат мавжуд эмаслиги аниқланди
Sputnik Ўзбекистон
Қўқон музей-қўриқхонаси ва филиалларида 500 га яқин, Сирдарё вилояти музейида 16 та экспонат топилмади. Хатлов ҳужжатлари ҳуқуқий баҳо бериш учун прокуратурага тақдим этилди.
2026-07-23T17:31+0500
2026-07-23T17:31+0500
2026-07-23T17:44+0500
музей
маданий бойликлар
маданий мерос агентлиги
сирдарё
ўзбекистон
фарғона вилояти
экспонат
прокуратура
жамият
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/17/59225162_185:0:1095:512_1920x0_80_0_0_b4fd0dca60aa017cfffe871abb2d4a92.jpg
ТОШКЕНТ, 23 июл — Sputnik. Ўзбекистондаги давлат музейлари фондларини хатловдан ўтказиш жараёнида Қўқон ва Сирдарёда музей ашёлари камомади аниқланди. Бу ҳақда Маданий мерос агентлиги матбуот хизмати хабар берди.Хатлов комиссияси маълумотига кўра, музей фондларида ҳисобда турган айрим экспонатлар амалда мавжуд эмас.Хусусан:Аниқланган ҳолатларга қонунчиликда белгиланган тартибда ҳуқуқий баҳо бериш ва тегишли чоралар кўриш учун хатлов материаллари прокуратура органларига тақдим этилди.Хатлов ишлари президентнинг "Музейларда хизматлар соҳасини ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида"ги 261-сон қарори, шунингдек, Вазирлар Маҳкамаси ва Бош прокуратуранинг 2022 йил 16 июлдаги 65-сонли қўшма йиғилиш баёни ижроси доирасида амалга оширилмоқда.Жараёндан кўзланган мақсад республика музейлари фондларидаги ашёлар ва коллекцияларнинг амалда мавжудлиги ҳамда сақланиш ҳолатини босқичма-босқич ўрганишдан иборат.
https://sputniknews.uz/20260504/davlat-geologiya-muzey-eksponat-topilmalar-57005797.html
сирдарё
ўзбекистон
фарғона вилояти
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/17/59225162_299:0:982:512_1920x0_80_0_0_b74efe44a73f490df541bdccb0b85732.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
музей, маданий бойликлар, маданий мерос агентлиги, сирдарё, ўзбекистон, фарғона вилояти, экспонат, прокуратура, жамият
музей, маданий бойликлар, маданий мерос агентлиги, сирдарё, ўзбекистон, фарғона вилояти, экспонат, прокуратура, жамият
Қўқон ва Сирдарё музейларида юзлаб экспонат мавжуд эмаслиги аниқланди
17:31 23.07.2026 (янгиланди: 17:44 23.07.2026)
Қўқон музей-қўриқхонаси ва унинг филиалларида 500 тага яқин, Сирдарё вилояти музейида эса 16 та экспонат амалда мавжуд эмаслиги аниқланди.
ТОШКЕНТ, 23 июл — Sputnik.
Ўзбекистондаги давлат музейлари фондларини хатловдан ўтказиш жараёнида Қўқон ва Сирдарёда музей ашёлари камомади аниқланди. Бу ҳақда Маданий мерос агентлиги матбуот хизмати хабар берди
.
Хатлов комиссияси маълумотига кўра, музей фондларида ҳисобда турган айрим экспонатлар амалда мавжуд эмас.
"
Қўқон" давлат музей-қўриқхонаси ва унинг филиаллари, жумладан, Ғафур Ғулом номидаги Қўқон адабиёт музейида — 500 тага яқин музей ашёси;
Сирдарё вилояти тарихи ва маданияти давлат музейида — 16 та экспонат топилмаган.
Аниқланган ҳолатларга қонунчиликда белгиланган тартибда ҳуқуқий баҳо бериш ва тегишли чоралар кўриш учун хатлов материаллари прокуратура органларига тақдим этилди.
Хатлов ишлари президентнинг "Музейларда хизматлар соҳасини ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида"ги 261-сон қарори, шунингдек, Вазирлар Маҳкамаси ва Бош прокуратуранинг 2022 йил 16 июлдаги 65-сонли қўшма йиғилиш баёни ижроси доирасида амалга оширилмоқда.
Жараёндан кўзланган мақсад республика музейлари фондларидаги ашёлар ва коллекцияларнинг амалда мавжудлиги ҳамда сақланиш ҳолатини босқичма-босқич ўрганишдан иборат.