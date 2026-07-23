Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260723/islom-moliya-bitim-59226684.html
ITFC Ўзбекистон банки билан энг йирик исломий молия битимини имзолади
ITFC Ўзбекистон банки билан энг йирик исломий молия битимини имзолади
Sputnik Ўзбекистон
Hamkorbank $100 млнлик синдикатлашган исломий савдо молиялаштиришини жалб қилди. Битим кичик бизнес, аёллар тадбиркорлиги, "яшил" лойиҳалар ва озиқ-овқат хавфсизлигини қўллаб-қувватлайди.
2026-07-23T18:57+0500
2026-07-23T18:57+0500
банк
инвестиция
ўзбекистон
ислом тараққиёт банки
саудия арабистони
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/17/59226486_0:123:1080:731_1920x0_80_0_0_a6a3938632c6236ac1d45b3f75087a78.jpg
ТОШКЕНТ, 23 июл — Sputnik. "Hamkorbank" ва Халқаро ислом савдони молиялаштириш корпорацияси — ITFC 100 млн долларлик синдикатлашган исломий савдо молиялаштириш битимини имзолади. Бу ҳақда ITFC хабар берди.Келишув 20 июль куни Тошкент ва Жидда шаҳарларида имзоланган. Битим Ўзбекистондаги алоҳида банкка тақдим этилган энг йирик исломий савдо молиялаштириш линияси сифатида қайд этилмоқда.Маблағлар, асосан, қуйидаги йўналишларга йўналтирилади:Молиялаштириш шариат тамойилларига мувофиқ механизмлар орқали тақдим этилади. Бу анъанавий фоизли кредит эмас, балки товар ёки активни сотиб олиш ва уни олдиндан келишилган устама билан мижозга бўлиб тўлаш шарти асосида сотиш каби исломий молия воситаларини қўллашни назарда тутади.
https://sputniknews.uz/20260521/islom-moliya-osish-uzbekistan-57732359.html
ўзбекистон
саудия арабистони
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/17/59226486_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_7be237b1cafab367f3c47b9025c11e45.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
банк, инвестиция, ўзбекистон, ислом тараққиёт банки, саудия арабистони
банк, инвестиция, ўзбекистон, ислом тараққиёт банки, саудия арабистони

ITFC Ўзбекистон банки билан энг йирик исломий молия битимини имзолади

18:57 23.07.2026
© Телеграм канал HamkorbankЗдание Хамкорбанк. Архивное фото
Здание Хамкорбанк. Архивное фото - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 23.07.2026
© Телеграм канал Hamkorbank
Oбуна бўлиш
Маблағ кичик бизнес, аёллар тадбиркорлиги ва "яшил" лойиҳаларга йўналтирилади.
ТОШКЕНТ, 23 июл — Sputnik. "Hamkorbank" ва Халқаро ислом савдони молиялаштириш корпорацияси — ITFC 100 млн долларлик синдикатлашган исломий савдо молиялаштириш битимини имзолади. Бу ҳақда ITFC хабар берди.
Келишув 20 июль куни Тошкент ва Жидда шаҳарларида имзоланган. Битим Ўзбекистондаги алоҳида банкка тақдим этилган энг йирик исломий савдо молиялаштириш линияси сифатида қайд этилмоқда.
Маблағлар, асосан, қуйидаги йўналишларга йўналтирилади:
кичик ва ўрта бизнесни молиялаштириш;
аёллар тадбиркорлигини қўллаб-қувватлаш;
экологик ва "яшил" лойиҳалар;
озиқ-овқат хавфсизлиги билан боғлиқ лойиҳалар;
корхоналарнинг импорт ва айланма маблағларга бўлган эҳтиёжини таъминлаш;
етказиб бериш занжирларини молиялаштириш.
Молиялаштириш шариат тамойилларига мувофиқ механизмлар орқали тақдим этилади. Бу анъанавий фоизли кредит эмас, балки товар ёки активни сотиб олиш ва уни олдиндан келишилган устама билан мижозга бўлиб тўлаш шарти асосида сотиш каби исломий молия воситаларини қўллашни назарда тутади.

Маълумот учун: ITFC — Ислом тараққиёт банки гуруҳи таркибидаги Халқаро ислом савдони молиялаштириш корпорацияси. Ташкилот Ислом ҳамкорлик ташкилотига аъзо мамлакатларда савдо ва хусусий секторни шариат тамойилларига мувофиқ молиялаштириш билан шуғулланади.

КенгайтиришЙиғиштириш
Самый большой рост в исламских финансах ожидается в Узбекистане - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 21.05.2026
Ислом молиясида энг катта ўсиш Ўзбекистонда кутилмоқда — эксперт
21 Май, 09:56
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0