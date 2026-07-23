https://sputniknews.uz/20260723/houthis-saudi-arabia-tanker-hujum-59222313.html
Ҳусийларнинг Саудия Арабистони танкерларига ҳужумидан сўнг нефть нархи кескин ошди
Ҳусийларнинг Саудия Арабистони танкерларига ҳужумидан сўнг нефть нархи кескин ошди
Sputnik Ўзбекистон
Ҳусийлар Қизил денгизда Саудиянинг икки нефть танкерига ракета ва дронлар билан ҳужум қилганини билдирди. Шундан сўнг Brent нефти нархи 99 долларга яқинлашди.
2026-07-23T15:53+0500
2026-07-23T15:53+0500
2026-07-23T16:04+0500
нарх-наво
саудия арабистони
яман
сувайш канали
дунё янгиликлари
дунёда
нефть
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/17/59222134_0:0:768:432_1920x0_80_0_0_6a815838bc1c2d1745077e2fb8d684bf.jpg
ТОШКЕНТ, 23 июл — Sputnik. Яман шимолида ҳукмронлик қилаётган "Ансоруллоҳ" ҳарбий-сиёсий ҳаракати — ҳусийлар Қизил денгизда Саудия Арабистонининг иккита нефть танкерига ҳужум қилди. Бу ҳақда РИА Новости хабар берди."Ансоруллоҳ"га кўра, Encelia ва Layla танкерлари ҳусийлар Саудия Арабистонига қарши жорий этган денгиз қамалини бузган.Ҳусийларнинг таъкидлашича, ҳужумда баллистик ва қанотли ракеталар, шунингдек, дронлардан фойдаланилган. Ҳаракат ҳар икки нишонга зарба берилгани ва танкерларда ёнғин чиққанини даъво қилмоқда.Ҳужум ҳақидаги хабарлар ва Яқин Шарқдаги умумий кескинлик ортидан жаҳон бозорида нефть нархи кескин ошди. Brent маркали нефть 4,8 фоизга қимматлаб, бир баррель учун 98,59 долларга, WTI эса 3,9 фоизга ўсиб, 90,22 долларга етди.Бозор иштирокчилари энди нафақат Ҳўрмуз бўғози, балки Қизил денгизга чиқиш йўлидаги Боб ал Мандаб бўғозида ҳам нефть ташиш издан чиқишидан хавотирда. Ҳусийлар ҳужуми жаҳон нефть таъминоти учун иккинчи муҳим денгиз йўлагида хавфни кучайтирди.Ҳужумдан олдин ҳам Саудия нефтини ташиётган айрим танкерлар ҳусийларнинг огоҳлантиришидан сўнг Қизил денгизда ортга қайтган эди.Қизил денгиз йўли ёпилса, кемалар Африкани айланиб ўтишига тўғри келади. Бу етказиб бериш муддатини ҳамда транспорт ва суғурта харажатларини оширади. "Goldman Sachs" Ҳўрмуздаги узилишлар давом этиб, Қизил денгиз ва Сувайш каналидаги ҳаракат ҳам чекланса, нефть нархи 120 доллардан ошиши мумкинлигини истисно этмаяпти.
https://sputniknews.uz/20260620/eron-yana-hormuz-bogozini-yopdi-58478322.html
саудия арабистони
сувайш канали
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/17/59222134_97:0:673:432_1920x0_80_0_0_6befbf46f74e416ef3a3c4402f7b7205.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
нарх-наво, саудия арабистони, яман, сувайш канали, дунё янгиликлари, дунёда, нефть
нарх-наво, саудия арабистони, яман, сувайш канали, дунё янгиликлари, дунёда, нефть
Ҳусийларнинг Саудия Арабистони танкерларига ҳужумидан сўнг нефть нархи кескин ошди
15:53 23.07.2026 (янгиланди: 16:04 23.07.2026)
Brent маркали нефть 4,8 фоизга қимматлаб, бир баррель учун 98,59 долларга, WTI эса 3,9 фоизга ўсиб, 90,22 долларга етди.
ТОШКЕНТ, 23 июл — Sputnik.
Яман шимолида ҳукмронлик қилаётган "Ансоруллоҳ" ҳарбий-сиёсий ҳаракати — ҳусийлар Қизил денгизда Саудия Арабистонининг иккита нефть танкерига ҳужум қилди. Бу ҳақда РИА Новости хабар берди
.
"Ансоруллоҳ"га кўра, Encelia ва Layla танкерлари ҳусийлар Саудия Арабистонига қарши жорий этган денгиз қамалини бузган.
"Биз Қизил денгизда кема қатнови тақиқини бузган Саудия Арабистонининг иккита нефть танкерини нишонга олган махсус ҳарбий операция ўтказдик", — дейилади ҳаракат баёнотида.
Ҳусийларнинг таъкидлашича, ҳужумда баллистик ва қанотли ракеталар, шунингдек, дронлардан фойдаланилган. Ҳаракат ҳар икки нишонга зарба берилгани ва танкерларда ёнғин чиққанини даъво қилмоқда.
Ҳужум ҳақидаги хабарлар ва Яқин Шарқдаги умумий кескинлик ортидан жаҳон бозорида нефть нархи кескин ошди. Brent маркали нефть 4,8 фоизга қимматлаб, бир баррель учун 98,59 долларга, WTI эса 3,9 фоизга ўсиб, 90,22 долларга етди.
Бозор иштирокчилари энди нафақат Ҳўрмуз бўғози, балки Қизил денгизга чиқиш йўлидаги Боб ал Мандаб бўғозида ҳам нефть ташиш издан чиқишидан хавотирда. Ҳусийлар ҳужуми жаҳон нефть таъминоти учун иккинчи муҳим денгиз йўлагида хавфни кучайтирди.
Ҳужумдан олдин ҳам Саудия нефтини ташиётган айрим танкерлар ҳусийларнинг огоҳлантиришидан сўнг Қизил денгизда ортга қайтган эди.
Қизил денгиз йўли ёпилса, кемалар Африкани айланиб ўтишига тўғри келади. Бу етказиб бериш муддатини ҳамда транспорт ва суғурта харажатларини оширади.
Таҳлилчиларга кўра, Осиёга йўл олган кунига 3 миллион баррелдан ортиқ Саудия нефти узоқроқ йўналишларга ўтказилиши мумкин.
"Goldman Sachs" Ҳўрмуздаги узилишлар давом этиб, Қизил денгиз ва Сувайш каналидаги ҳаракат ҳам чекланса, нефть нархи 120 доллардан ошиши мумкинлигини истисно этмаяпти.