Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260620/eron-yana-hormuz-bogozini-yopdi-58478322.html
Эрон яна Ҳўрмуз бўғозини ёпди
Эрон яна Ҳўрмуз бўғозини ёпди
Sputnik Ўзбекистон
Эрон Исроилнинг Ливанга ҳужумлари тўхтамагани ва АҚШ меморандум шартини бузганига жавобан Ҳўрмуз бўғозини кемалар учун ёпди. 20.06.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-06-20T18:40+0500
2026-06-20T18:43+0500
эрон
ақш – эрон можароси
исроил
ливан
можаро
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/03/17/56457545_0:0:2706:1523_1920x0_80_0_0_016a2ecb3abbb276770d83ad6fccd706.jpg
ТОШКЕНТ, 20 июнь - Sputnik. Исроилнинг Ливанга ҳужумларини давом эттириши ва Қўшма Штатларнинг сулҳ тузиш бўйича ўзаро англашув меморандумини бузганига жавобан — Эрон Ҳўрмуз бўғозини кемалар учун ёпди. Бу ҳақда Қуролли Кучларининг марказий ҳарбий қўмондонлиги Хатам ал-Анабия баёнот берди. Унда таъкидланишича, агар Ливанга қарши тажовуз давом этса, Теҳрон рақибини ўз мажбуриятларини бажаришга мажбурлаш учун қўшимча чоралар кўради.
эрон
ливан
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/03/17/56457545_0:0:2352:1764_1920x0_80_0_0_f793987c4f24406cd6f31a3fefbb57a8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
эрон, ақш – эрон можароси, исроил, ливан, можаро
эрон, ақш – эрон можароси, исроил, ливан, можаро

Эрон яна Ҳўрмуз бўғозини ёпди

18:40 20.06.2026 (янгиланди: 18:43 20.06.2026)
© AP Photo / Kamran JebreiliНефтяные танкеры проходят через Ормузский пролив. Архивное фото
Нефтяные танкеры проходят через Ормузский пролив. Архивное фото - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 20.06.2026
© AP Photo / Kamran Jebreili
Oбуна бўлиш
Эрон Исроилнинг Ливанга ҳужумлари тўхтамагани ва АҚШ меморандум шартини бузганига жавобан Ҳўрмуз бўғозини кемалар учун ёпди.
ТОШКЕНТ, 20 июнь - Sputnik. Исроилнинг Ливанга ҳужумларини давом эттириши ва Қўшма Штатларнинг сулҳ тузиш бўйича ўзаро англашув меморандумини бузганига жавобан — Эрон Ҳўрмуз бўғозини кемалар учун ёпди. Бу ҳақда Қуролли Кучларининг марказий ҳарбий қўмондонлиги Хатам ал-Анабия баёнот берди.
“АҚШнинг ўз ваъдаларини қўпол равишда бузгани ва урушни тугатиш бўйича ўзаро англашув меморандумининг биринчи бандини бажармаганлиги сабабли, шунингдек, Исроилнинг Ливан жанубида сулҳни бузишда давом этаётганига жавобан... Ҳўрмуз бўғози ёпилгани эълон қилинди”, - дейилади баёнотда.
Унда таъкидланишича, агар Ливанга қарши тажовуз давом этса, Теҳрон рақибини ўз мажбуриятларини бажаришга мажбурлаш учун қўшимча чоралар кўради.
АҚШ - Эрон сулҳи

28 февралда бошланиб 40 кун давом этган урушдан сўнг, АҚШ Эроннинг 10та шартдан иборат тинчлик битимини музокаралар асоси сифатида қабул қилишини айтиб, 8 апрелдан икки ҳафталик сулҳ эълон қилди.

Лекин Исроил шу куннинг ўзида Ливанга оммавий авиа ҳужумлар уюштирди. Эрон бунга жавобан Ҳўрмуз бўғозини яна ёпиқ деб эълон қилди.

АҚШ ва Эрон делегациялари орасида бўлиб ўтган музокаралар натижа бермади. АҚШ Эронга қўшимча талаблар қўйди, Эрон эса уларни қабул қилмади.

Шундан сўнг 13 апрель куни Трамп Ҳормуз бўғозининг ташқи томонидан ўз ҳарбий кемаларини жойлаштириб, Эрон портларига кириб-чиқаётган кемаларни блокировка қилишни эълон қилди.

Бунга жавобан Эрон Ҳормуз бўғозини ёпди ва кейинги алоқалардан бош тортди.

15 июнь куни АҚШ ва Эрон тинчлик сулҳи бўйича меморандум имзолашга келишиб олгани ҳақида эълон қилди.

18 июнь куни АҚШ ва Эрон ўзаро англашув меморандумини имзолади. Унинг муайян шартлари бажарилган ҳолда, 60 кун ичида томонлар тинчлик сулҳи имзолаши керак.

КенгайтиришЙиғиштириш
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0