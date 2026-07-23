Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260723/belarus-ekologiya-texnologiya-taqdimot-59206040.html
Ўзбекистон делегациясига Беларуснинг ақлли шаҳар ва экология технологиялари тақдим этилди
Ўзбекистон делегациясига Беларуснинг ақлли шаҳар ва экология технологиялари тақдим этилди
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон ва Беларусь IT ҳамда рақамли иқтисодиётда қўшма лойиҳалар имкониятларини муҳокама қилди. Делегацияга "ақлли шаҳар", ҳаво мониторинги, ўрмон ёнғинларини аниқлаш, тиббиёт ва таълим ечимлари тақдим этилди.
2026-07-23T10:43+0500
2026-07-23T10:43+0500
беларусь
қорақалпоғистон
ахборот технологиялари (it)
рақамли технологиялар
ҳамкорлик
рақамли технологиялар вазирлиги
ўзбекистон
жамият
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/17/59203054_3:0:867:486_1920x0_80_0_0_0a33a9bd3b305c4b0dea5df988fb41b0.jpg
ТОШКЕНТ, 23 июл — Sputnik. Ўзбекистон делегацияси Беларуснинг Юқори технологиялар паркида "ақлли шаҳар", экологик мониторинг ва фавқулодда ҳолатларни эрта аниқлашга мўлжалланган рақамли ечимлар билан танишди. Бу ҳақда БелТА ахборот агентлиги хабар берди.Ўзбекистон делегациясига Рақамли технологиялар вазирлигининг Қорақалпоғистон ҳудудий бошқармаси бошлиғи Тимур Баекеев раҳбарлик қилди.Делегацияга замонавий йўл инфратузилмаси, атмосфера ҳавоси ҳолатини мониторинг қилиш, ўрмон ёнғинларини аниқлаш, бино ва иншоотларни диагностика қилиш технологиялари тақдим этилди. Ташриф доирасида Ўзбекистон ва Беларусь технология компаниялари ўртасида тўғридан-тўғри ишбилармонлик алоқаларини ўрнатиш, рақамли иқтисодиёт соҳасида қўшма лойиҳаларни амалга ошириш ҳамда Беларусь ишланмаларини хорижий бозорларда қўллаш имкониятлари кўриб чиқилди.
https://sputniknews.uz/20260721/uzbekistan-aes-belarus-delegatsiya-59162486.html
беларусь
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/17/59203054_111:0:759:486_1920x0_80_0_0_fd9af3c6e5a2f0040faac46846db0920.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
беларусь, қорақалпоғистон, ахборот технологиялари (it), рақамли технологиялар, ҳамкорлик, рақамли технологиялар вазирлиги, ўзбекистон, жамият
беларусь, қорақалпоғистон, ахборот технологиялари (it), рақамли технологиялар, ҳамкорлик, рақамли технологиялар вазирлиги, ўзбекистон, жамият

Ўзбекистон делегациясига Беларуснинг ақлли шаҳар ва экология технологиялари тақдим этилди

10:43 23.07.2026
© информационное агентство "Белта"Делегация Узбекистана посетила Парк высоких технологий в Беларуси
Делегация Узбекистана посетила Парк высоких технологий в Беларуси - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 23.07.2026
© информационное агентство "Белта"
Oбуна бўлиш
Ўзбекистон делегацияси Беларусда "ақлли шаҳар", ҳаво мониторинги ва ўрмон ёнғинларини аниқлаш технологиялари билан танишди.
ТОШКЕНТ, 23 июл — Sputnik. Ўзбекистон делегацияси Беларуснинг Юқори технологиялар паркида "ақлли шаҳар", экологик мониторинг ва фавқулодда ҳолатларни эрта аниқлашга мўлжалланган рақамли ечимлар билан танишди. Бу ҳақда БелТА ахборот агентлиги хабар берди.
Ўзбекистон делегациясига Рақамли технологиялар вазирлигининг Қорақалпоғистон ҳудудий бошқармаси бошлиғи Тимур Баекеев раҳбарлик қилди.
Делегацияга замонавий йўл инфратузилмаси, атмосфера ҳавоси ҳолатини мониторинг қилиш, ўрмон ёнғинларини аниқлаш, бино ва иншоотларни диагностика қилиш технологиялари тақдим этилди.

Шунингдек, тиббиёт, таълим ва кўнгилочар индустрия учун ишлаб чиқилган АТ маҳсулотлар намойиш қилинди.

Ташриф доирасида Ўзбекистон ва Беларусь технология компаниялари ўртасида тўғридан-тўғри ишбилармонлик алоқаларини ўрнатиш, рақамли иқтисодиёт соҳасида қўшма лойиҳаларни амалга ошириш ҳамда Беларусь ишланмаларини хорижий бозорларда қўллаш имкониятлари кўриб чиқилди.

Маълумот учун: Беларуснинг Юқори технологиялар паркида 1 067 та компания фаолият юритади. Парк маълумотига кўра, 2025 йилда резидентларнинг экспорти 2 млрд долларни ташкил этган. Парк Беларусь ялпи ички маҳсулотининг қарийб 3 фоизини таъминлайди.

КенгайтиришЙиғиштириш
Макет будущей атомной электростанции (АЭС) - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 21.07.2026
Ўзбекистон АЭС қуришда Беларусь тажрибасидан фойдаланиши мумкин
21 Июл, 10:02
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0