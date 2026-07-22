https://sputniknews.uz/20260722/uzbekistan-yaim-osish-prognoz-59195068.html
Ўзбекистон ЯИМ яқин йилларда қанча ўсади — Иқтисодиёт ва молия вазирлиги прогнози
Ўзбекистон ЯИМ яқин йилларда қанча ўсади — Иқтисодиёт ва молия вазирлиги прогнози
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Иқтисодиёт ва молия вазирлиги прогнозида 2029 йилга бориб аҳоли жон бошига ЯИМ 6 203 долларга етиши айтилган. Ўсишни истеъмол, хизматлар экспорти, инвестициялар, бозор хизматлари ва саноат қўллаб-қувватлайди.
2026-07-22T16:58+0500
2026-07-22T16:58+0500
2026-07-22T16:58+0500
инфографика
иқтисод
иқтисодиёт ва молия вазирлиги
яим
экспорт
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Ўзбекистонда аҳоли жон бошига ялпи ички маҳсулот ҳажми 2027 йилдаги 5 106 доллардан 2028 йилда 5 598 долларга, 2029 йилга бориб эса 6 203 долларгача ошиши прогноз қилинмоқда.Бу Иқтисодиёт ва молия вазирлиги ишлаб чиққан 2027–2029 йилларга мўлжалланган Фискал стратегияда қайд этилган.Стратегияга кўра, ЯИМнинг реал ўсиши:Аҳоли жон бошига ЯИМ ҳажми 2028 йилда 5 598 долларга, 2029 йилда эса 6 203 долларга етиши кутилмоқда.Макроиқтисодий прогнозлар 2026 йилда шаклланаётган юқори иқтисодий база, таркибий ислоҳотларнинг давом эттирилиши, 2030 йилгача белгиланган мақсадлар, инвестициявий фаоллик ва экспорт салоҳиятининг кенгайиши ҳисобга олинган ҳолда тайёрланган.Шунингдек, ташқи иқтисодий муҳитда сақланаётган ноаниқликлар ҳам инобатга олинган.Иқтисодиёт тармоқлари кесимида эса қуйидагилар асосий ўсиш драйверлари бўлади:
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инфографика, иқтисод, иқтисодиёт ва молия вазирлиги, яим, экспорт, инфографика
инфографика, иқтисод, иқтисодиёт ва молия вазирлиги, яим, экспорт, инфографика
Ўзбекистон ЯИМ яқин йилларда қанча ўсади — Иқтисодиёт ва молия вазирлиги прогнози
Фискал стратегияга кўра, ЯИМ ўсишини асосан истеъмол, хизматлар экспорти ва хорижий инвестициялар қўллаб-қувватлайди.
Ўзбекистонда аҳоли жон бошига ялпи ички маҳсулот ҳажми 2027 йилдаги 5 106 доллардан 2028 йилда 5 598 долларга, 2029 йилга бориб эса 6 203 долларгача ошиши прогноз қилинмоқда.
Бу Иқтисодиёт ва молия вазирлиги ишлаб чиққан 2027–2029 йилларга мўлжалланган Фискал стратегияда қайд этилган.
Стратегияга кўра, ЯИМнинг реал ўсиши:
2029 йилда — 7,4 фоизни ташкил этиши прогноз қилинган.
Аҳоли жон бошига ЯИМ ҳажми 2028 йилда 5 598 долларга, 2029 йилда эса 6 203 долларга етиши кутилмоқда.
Макроиқтисодий прогнозлар 2026 йилда шаклланаётган юқори иқтисодий база, таркибий ислоҳотларнинг давом эттирилиши, 2030 йилгача белгиланган мақсадлар, инвестициявий фаоллик ва экспорт салоҳиятининг кенгайиши ҳисобга олинган ҳолда тайёрланган.
Шунингдек, ташқи иқтисодий муҳитда сақланаётган ноаниқликлар ҳам инобатга олинган.
Иқтисодиёт тармоқлари кесимида эса қуйидагилар асосий ўсиш драйверлари бўлади:
алоқа ва ахборотлаштириш;
молиявий ва транспорт хизматлари;
яшаш ва овқатланиш хизматлари;
озиқ-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқариш;
автомобилсозлик.Иқтисодиёт ва молия вазирлиги томонидан тайёрланган