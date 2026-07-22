https://sputniknews.uz/20260722/uzbekistan-kazakhstan-hamkorlik-59196947.html
Ўзбекистон ва Қозоғистон ҳудудлараро ҳамкорликка устувор аҳамият бермоқда — видео
Ўзбекистон ва Қозоғистон ҳудудлараро ҳамкорликка устувор аҳамият бермоқда — видео
Sputnik Ўзбекистон
Экспертлар Ўзбекистон ва Қозоғистон ҳудудлари раҳбарлари кенгашининг биринчи йиғилиши, чегарадаги тартиб-таомиллар, темир йўл инфратузилмаси, IT ва киберхавфсизликдаги ҳамкорликни муҳокама қилди.
2026-07-22T19:37+0500
2026-07-22T19:37+0500
2026-07-22T19:37+0500
матбуот маркази
рақамли технологиялар
еоии
видео
матбуот маркази видео
ўзбекистон
қозоғистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/16/59193776_48:0:1852:1015_1920x0_80_0_0_c49acfef195faa465d95d3b9bf702d75.jpg
ТОШКЕНТ, 22 июл — Sputnik. Sputnik Ўзбекистон мультимедиа матбуот марказида Қозоғистон ва Ўзбекистон ўртасидаги ҳудудлараро ҳамкорликни ривожлантиришга бағишланган Остона — Москва — Тошкент видеокўприги бўлиб ўтди.Экспертлар икки мамлакат ҳудудлари раҳбарлари кенгашининг бўлажак биринчи йиғилиши, янги қўшма лойиҳалар истиқболлари, транспорт йўлаклари ва савдо-иқтисодий алоқаларни ривожлантириш масалаларини муҳокама қилди.У, шунингдек, "сўнгги миля муаммоси", яъни юкларни асосий транспорт йўлагидан чегара пункти, терминал ёки якуний манзилга етказишдаги тўсиқларни бартараф этиш ва темир йўл инфратузилмасини ривожлантириш икки давлат ўртасидаги юк айланмасини сезиларли даражада ошириши мумкинлигини қайд этди.Қозоғистон Евроосиё иқтисодий иттифоқига аъзо, Ўзбекистон эса бирлашмага кирмайди. Бу божхона-тариф тартибга солинишига таъсир кўрсатиб, бизнес учун қўшимча қийинчиликлар туғдиради.Эргашевнинг фикрича, узоқ муддатли истиқболда Ўзбекистоннинг ЕОИИга тўлақонли аъзо бўлиши ечимлардан бири бўлиши мумкин. Айни пайтда чегарадаги божхона ва фитосанитария тартиб-таомилларини такомиллаштириш транспорт лойиҳалари самарадорлигини ошириш ва юкларни ўтказиш вақтини қисқартириш имконини беради.Унинг фикрича, маданият, фан ва таълим соҳаларидаги қўшма лойиҳалар ўзаро ишончни мустаҳкамлаб, узоқ муддатли ҳамкорлик учун мустаҳкам асос яратади.
https://sputniknews.uz/20260710/ozbekiston-gruziya-58964014.html
ўзбекистон
қозоғистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/16/59193776_273:0:1626:1015_1920x0_80_0_0_1f7f1053548a321c806cbe37dc449d0d.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
рақамли технологиялар, еоии, видео, матбуот маркази видео, ўзбекистон, қозоғистон
рақамли технологиялар, еоии, видео, матбуот маркази видео, ўзбекистон, қозоғистон
Ўзбекистон ва Қозоғистон ҳудудлараро ҳамкорликка устувор аҳамият бермоқда — видео
Эксклюзив
Остона — Москва — Тошкент видеокўприги иштирокчилари Ўзбекистон ва Қозоғистон ҳудудлари ўртасидаги амалий ҳамкорлик, транспорт йўлаклари, савдо ва янги қўшма лойиҳаларни муҳокама қилди.
ТОШКЕНТ, 22 июл — Sputnik. Sputnik Ўзбекистон
мультимедиа матбуот марказида Қозоғистон ва Ўзбекистон ўртасидаги ҳудудлараро ҳамкорликни ривожлантиришга бағишланган Остона — Москва — Тошкент видеокўприги бўлиб ўтди.
Экспертлар икки мамлакат ҳудудлари раҳбарлари кенгашининг бўлажак биринчи йиғилиши, янги қўшма лойиҳалар истиқболлари, транспорт йўлаклари ва савдо-иқтисодий алоқаларни ривожлантириш масалаларини муҳокама қилди.
"Ma'no" тадқиқот ташаббуслари маркази директори Бахтиёр Эргашевнинг таъкидлашича, ҳамкорликнинг кейинги босқичи ҳудудлар ўртасидаги амалий алоқаларни кучайтиришдан иборат бўлиши керак.
У, шунингдек, "сўнгги миля муаммоси", яъни юкларни асосий транспорт йўлагидан чегара пункти, терминал ёки якуний манзилга етказишдаги тўсиқларни бартараф этиш ва темир йўл инфратузилмасини ривожлантириш икки давлат ўртасидаги юк айланмасини сезиларли даражада ошириши мумкинлигини қайд этди.
Қозоғистон Евроосиё иқтисодий иттифоқига аъзо, Ўзбекистон эса бирлашмага кирмайди. Бу божхона-тариф тартибга солинишига таъсир кўрсатиб, бизнес учун қўшимча қийинчиликлар туғдиради.
Эргашевнинг фикрича, узоқ муддатли истиқболда Ўзбекистоннинг ЕОИИга тўлақонли аъзо бўлиши ечимлардан бири бўлиши мумкин. Айни пайтда чегарадаги божхона ва фитосанитария тартиб-таомилларини такомиллаштириш транспорт лойиҳалари самарадорлигини ошириш ва юкларни ўтказиш вақтини қисқартириш имконини беради.
Россия Фанлар академияси Жаҳон иқтисодиёти ва халқаро муносабатлар институти катта илмий ходими Анна Великая Ўзбекистон ва Қозоғистон ўртасида АТ ва киберхавфсизлик соҳаларидаги ҳамкорликнинг юқори салоҳиятини қайд этди.
Унинг фикрича, маданият, фан ва таълим соҳаларидаги қўшма лойиҳалар ўзаро ишончни мустаҳкамлаб, узоқ муддатли ҳамкорлик учун мустаҳкам асос яратади.