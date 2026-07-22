https://sputniknews.uz/20260722/kyrgyzstan-neft-qayta-ishlash-uzbekistan-59184916.html
Қирғизистон нефть маҳсулотларини қайта ишлаш учун Ўзбекистонга юборади
Қирғизистон нефть маҳсулотларини қайта ишлаш учун Ўзбекистонга юборади
Sputnik Ўзбекистон
Қирғизистон нефть маҳсулотларини Ўзбекистонда қайта ишлатади. Тайёр ёқилғи кейин мамлакатга қайтарилади, томонлар ҳозир етказиб бериш механизмини ишлаб чиқмоқда.
2026-07-22T10:44+0500
2026-07-22T10:44+0500
2026-07-22T10:58+0500
нефть
иқтисод
ўзбекистон
қирғизистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/08/15/45299957_0:78:1000:641_1920x0_80_0_0_d69b32ddf44ad5c6f474564813baf73a.png
ТОШКЕНТ, 22 июл — Sputnik. Қирғизистон нефть маҳсулотларини қайта ишлаш учун Ўзбекистонга юборади. Қайта ишланган маҳсулот кейин Қирғизистонга олиб кирилади. Бу ҳақда мамлакат энергетика вазири Алтинбек Рисбеков маълум қилди.Вазирнинг сўзларига кўра, бу масала бўйича икки мамлакат ҳукумат раҳбарлари ва энергетика вазирлари даражасида музокаралар ўтказилган. Етказиб бериладиган маҳсулотлар ва уларни ташиш механизми аллақачон белгилаб олинган.Қайси турдаги нефть маҳсулотлари ва қанча ҳажмда юборилиши, улар Ўзбекистондаги қайси корхонада қайта ишланиши ҳамда етказиб бериш муддатлари ҳозирча очиқланмаган.Қирғизистон айни пайтда ёқилғи манбаларини диверсификация қилмоқда. Беларусдан бир неча вагон ёқилғи етказиб берилди ва яна бир қисми йўлда. Хитойдан ҳам дастлабки партиялар жўнатилди.Шунингдек, Қозоғистон Қирғизистонга ойига 15–20 минг тонна мазут етказиб беришга розилик берди. Мазутни Қирғизистон корхоналарида чуқур қайта ишлаб, АИ-92 бензини ҳамда К4 ва К5 тоифасидаги дизель ёқилғиси ишлаб чиқариш режалаштирилмоқда.Қирғизистоннинг ёқилғига йиллик эҳтиёжи қарийб 2 млн тоннани ташкил этади. Мамлакат талабининг асосий қисми Россиядан импорт ҳисобига қопланади. Россиядаги чекловлар ва минтақада ёқилғи таъминоти билан боғлиқ қийинчиликлар Бишкекни муқобил манбалар излашга ундамоқда.
https://sputniknews.uz/20260713/eaeu-yoqilgi-import-nol-boj-stavka-59011478.html
ўзбекистон
қирғизистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/08/15/45299957_22:0:979:718_1920x0_80_0_0_e2412b55dc332f5028f9349156566f33.png
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
нефть, иқтисод, ўзбекистон, қирғизистон
нефть, иқтисод, ўзбекистон, қирғизистон
Қирғизистон нефть маҳсулотларини қайта ишлаш учун Ўзбекистонга юборади
10:44 22.07.2026 (янгиланди: 10:58 22.07.2026)
Томонлар етказиб бериш позициялари ва механизмларини белгилаб олган.
ТОШКЕНТ, 22 июл — Sputnik.
Қирғизистон нефть маҳсулотларини қайта ишлаш учун Ўзбекистонга юборади. Қайта ишланган маҳсулот кейин Қирғизистонга олиб кирилади. Бу ҳақда мамлакат энергетика вазири Алтинбек Рисбеков маълум қилди.
Вазирнинг сўзларига кўра, бу масала бўйича икки мамлакат ҳукумат раҳбарлари ва энергетика вазирлари даражасида музокаралар ўтказилган. Етказиб бериладиган маҳсулотлар ва уларни ташиш механизми аллақачон белгилаб олинган.
"Биз нефть маҳсулотларини Ўзбекистонга етказиб бериш, у ерда қайта ишлаш ва Қирғизистонга қайтариб олиб келишни режалаштирганмиз", — деди Рисбеков.
Қайси турдаги нефть маҳсулотлари ва қанча ҳажмда юборилиши, улар Ўзбекистондаги қайси корхонада қайта ишланиши ҳамда етказиб бериш муддатлари ҳозирча очиқланмаган.
Қирғизистон айни пайтда ёқилғи манбаларини диверсификация қилмоқда. Беларусдан бир неча вагон ёқилғи етказиб берилди ва яна бир қисми йўлда. Хитойдан ҳам дастлабки партиялар жўнатилди.
Шунингдек, Қозоғистон Қирғизистонга ойига 15–20 минг тонна мазут етказиб беришга розилик берди. Мазутни Қирғизистон корхоналарида чуқур қайта ишлаб, АИ-92 бензини ҳамда К4 ва К5 тоифасидаги дизель ёқилғиси ишлаб чиқариш режалаштирилмоқда.
Қирғизистоннинг ёқилғига йиллик эҳтиёжи қарийб 2 млн тоннани ташкил этади. Мамлакат талабининг асосий қисми Россиядан импорт ҳисобига қопланади. Россиядаги чекловлар ва минтақада ёқилғи таъминоти билан боғлиқ қийинчиликлар Бишкекни муқобил манбалар излашга ундамоқда.