https://sputniknews.uz/20260713/eaeu-yoqilgi-import-nol-boj-stavka-59011478.html
ЕОИИ ёқилғи импорти учун "ноль" бож ставкасини яна бир йилга узайтирди
ЕОИИ ёқилғи импорти учун "ноль" бож ставкасини яна бир йилга узайтирди
Sputnik Ўзбекистон
ЕОИИ бензин, дизель, авиация ва кема ёқилғиси импорти учун нол бож ставкасини 2027 йил 30 июнгача сақлаб қолди. Қарор 11 июлдан кучга кирди, аммо 1 июлдан юзага келган муносабатларга ҳам татбиқ этилади.
2026-07-13T17:14+0500
2026-07-13T17:14+0500
2026-07-13T17:14+0500
ўзбекистон ва еоии
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иқтисод
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ТОШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) кенгаши айрим турдаги ёқилғи ва органик кимёвий бирикмалар учун импорт божхона божларини нол даражада белгилади. Бу ҳақда ЕОИИ ҳуқуқий порталида эълон қилинган 69-сон қарорда айтилган."Ноль" ставка 2026 йил 1 июлдан 2027 йил 30 июнга қадар қуйидаги маҳсулотларга татбиқ этилади:— мотор бензини;— реактив двигателлар учун ёқилғи;— дизель ёқилғиси;— кема ёқилғиси;— бошқа газойллар.Қарор 11 июлдан кучга кирган бўлса-да, унинг қоидалари 2026 йил 1 июлдан бошлаб юзага келган ҳуқуқий муносабатларга нисбатан қўлланади.Ёқилғининг айрим турлари учун аввал белгиланган нол бож ставкалари 2026 йил 30 июнда тугаган эди. Янги қарор билан ушбу имтиёз яна бир йилга сақлаб қолинди.Мазкур тартиб ЕОИИга аъзо Арманистон, Беларусь, Қозоғистон, Қирғизистон ва Россияга учинчи давлатлардан олиб кириладиган маҳсулотларга тааллуқли.
https://sputniknews.uz/20260113/eaeu-mineral-ogitlar-xomashyo-boj-bekor-54775583.html
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бензин, дизель, божхона божи, еоии, еик, имтиёз, импорт, иқтисод
бензин, дизель, божхона божи, еоии, еик, имтиёз, импорт, иқтисод
ЕОИИ ёқилғи импорти учун "ноль" бож ставкасини яна бир йилга узайтирди
"Ноль" ставка авиация ва кема ёқилғисига ҳам татбиқ этилади. Имтиёз 2027 йил 30 июнга қадар амал қилади.
ТОШКЕНТ, 13 июл — Sputnik.
Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) кенгаши айрим турдаги ёқилғи ва органик кимёвий бирикмалар учун импорт божхона божларини нол даражада белгилади. Бу ҳақда ЕОИИ ҳуқуқий порталида эълон қилинган 69-сон қарорда айтилган
.
"Ноль" ставка 2026 йил 1 июлдан 2027 йил 30 июнга қадар қуйидаги маҳсулотларга татбиқ этилади:
— мотор бензини;
— реактив двигателлар учун ёқилғи;
— дизель ёқилғиси;
— кема ёқилғиси;
— бошқа газойллар.
Қарор 11 июлдан кучга кирган бўлса-да, унинг қоидалари 2026 йил 1 июлдан бошлаб юзага келган ҳуқуқий муносабатларга нисбатан қўлланади.
Бошқа оддий эфирлар ва уларнинг ҳосилалари, шунингдек, N-метиланилин учун нол бож ставкаси қарор кучга кирган санадан 2027 йил 30 июнгача амал қилади.
Ёқилғининг айрим турлари учун аввал белгиланган нол бож ставкалари 2026 йил 30 июнда тугаган эди. Янги қарор билан ушбу имтиёз яна бир йилга сақлаб қолинди.
Мазкур тартиб ЕОИИга аъзо Арманистон, Беларусь, Қозоғистон, Қирғизистон ва Россияга учинчи давлатлардан олиб кириладиган маҳсулотларга тааллуқли.