Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Қирғизистонда ЕОИИ ва МДҲ давлатларининг биринчи ёшлар форуми старт олди - Sputnik Ўзбекистон, 1920
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Шавкат Мирзиёев ҳукумат, экспертлар ва парламент аъзоларига Ўзбекистоннинг ЕОИИга кириш истиқболларини ҳар томонлама ўрганиб чиқиш, бу интеграциянинг барча афзалликлари ва хавф-хатарларини баҳолаб, якуний қарор қабул қилиш учун батафсил ҳисобот тақдим этилиши ҳақида топшириқ берган эди.
https://sputniknews.uz/20260113/eaeu-mineral-ogitlar-xomashyo-boj-bekor-54775583.html
ЕОИИда айрим минерал ўғит хомашёлари учун импорт божи вақтинча бекор қилинди
ЕОИИда айрим минерал ўғит хомашёлари учун импорт божи вақтинча бекор қилинди
Sputnik Ўзбекистон
ЕОИИ табиий фосфатлар импорти учун 2028 йилгача божхона божи ставкасини 0 фоиз қилиб белгилади. Қарор 30 кундан сўнг кучга киради.
2026-01-13T16:41+0500
2026-01-13T16:44+0500
ўзбекистон ва еоии
еоии
еик
қишлоқ хўжалиги
божхона божи
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/282/29/2822970_0:130:3181:1919_1920x0_80_0_0_75b494ce05bc08a56a27d285ff365d43.jpg
ТОШКEНТ, 13 янв — Sputnik. Евроосиё иқтисодий иттифоқида (ЕОИИ) табиий кальций фосфатлари, алюминий-калцийли табиий фосфатлар ҳамда майдаланган фосфатли бўр учун 2028 йил 29 февралгача импорт божхона божи ставкасини 0 фоиз миқдорида белгиланди.Божхона-тариф ва нотариф тартибга солиш департаменти директори Ваагн Казарян Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК)нинг қарорига изоҳ бериб, қарор ўғит ишлаб чиқарувчилар қувватларидан самарали фойдаланишга хизмат қилишини таъкидлади.ЕИК Ҳайъатининг қарорига мувофиқ, бунгача ҳам 2024 йил 5 январдан 2026 йил 4 январгача ушбу товарлар учун божхона божининг 0 ставкаси қўлланган эди.
https://sputniknews.uz/20251210/prezident-qishloq-xojalik-uchrashuv-54065432.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/282/29/2822970_225:0:2956:2048_1920x0_80_0_0_5186c9367c90b8561aa55c1757776f3e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
еоии, евроосиё иқтисодий иттифоқи, фосфат импорти, божхона божи 0 фоиз, минерал ўғитлар, евроосиё иқтисодий комиссияси, фосфатли ўғит, божхона имтиёзи, импорт сиёсати, еик
еоии, евроосиё иқтисодий иттифоқи, фосфат импорти, божхона божи 0 фоиз, минерал ўғитлар, евроосиё иқтисодий комиссияси, фосфатли ўғит, божхона имтиёзи, импорт сиёсати, еик

ЕОИИда айрим минерал ўғит хомашёлари учун импорт божи вақтинча бекор қилинди

16:41 13.01.2026 (янгиланди: 16:44 13.01.2026)
© Sputnik / Игорь Катаев / Медиабанкка ўтишХимические удобрения
Химические удобрения - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 13.01.2026
© Sputnik / Игорь Катаев
/
Медиабанкка ўтиш
Oбуна бўлиш
Минерал ўғит ишлаб чиқарувчилар қувватларидан самарали фойдаланиш мақсадида шундай қарор қабул қилинди.
ТОШКEНТ, 13 янв — Sputnik. Евроосиё иқтисодий иттифоқида (ЕОИИ) табиий кальций фосфатлари, алюминий-калцийли табиий фосфатлар ҳамда майдаланган фосфатли бўр учун 2028 йил 29 февралгача импорт божхона божи ставкасини 0 фоиз миқдорида белгиланди.
Божхона-тариф ва нотариф тартибга солиш департаменти директори Ваагн Казарян Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК)нинг қарорига изоҳ бериб, қарор ўғит ишлаб чиқарувчилар қувватларидан самарали фойдаланишга хизмат қилишини таъкидлади.

"Импорт божхона божининг ноль ставкаси ЕОИИ ҳудудида фосфатлар ишлаб чиқариш чекланган шароитда минерал ўғит ишлаб чиқарувчилар қувватларидан самарали фойдаланишни таъминлайди", — деди Казарян.

ЕИК Ҳайъатининг қарорига мувофиқ, бунгача ҳам 2024 йил 5 январдан 2026 йил 4 январгача ушбу товарлар учун божхона божининг 0 ставкаси қўлланган эди.
Шавкат Мирзиёев провёл встречу с работниками сельского хозяйства - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 10.12.2025
Президент қишлоқ хўжалиги ходимлари билан учрашувда вазифалар ва янгиликлар ҳақида гапирди
10 Декабр 2025, 16:28
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0